Dates clés de la découverte de documents classifiés liés à Biden

Dates clés liées à la découverte de documents classifiés liés au président Joe Biden, sur la base des déclarations de la Maison Blanche, du président, de ses avocats et du procureur général Merrick Garland :

– 20 janvier 2017 : Fin des deux mandats de Biden en tant que vice-président du président Barack Obama.

– Mi-2017-2019 : Biden utilise périodiquement un bureau au Penn Biden Center, un groupe de réflexion à Washington.

– 20 janvier 2021: Biden prête serment en tant que président.

– 2 novembre 2022: Les avocats personnels de Biden découvrent des documents administratifs Obama-Biden dans un placard verrouillé tout en emballant des dossiers alors qu’ils se préparent à fermer le bureau de Biden au Penn Biden Center. Ils avisent les Archives nationales.

— 3 novembre 2022 : Les Archives nationales prennent possession des documents.

— 4 novembre 2022 : Les Archives nationales informent le ministère de la Justice des documents.

— 8 novembre 2022 : élections de mi-mandat.

– Novembre-décembre 2022 : les avocats de Biden fouillent les domiciles du président à Wilmington, Delaware, et à Rehoboth Beach, Delaware, pour voir s’il existe d’autres documents de sa vice-présidence.

– 9 novembre 2022 : Le FBI commence une évaluation pour déterminer si des informations classifiées ont été mal gérées.

– 14 novembre 2022 : Garland charge l’avocat américain John Lausch d’examiner si un avocat spécial devrait être nommé pour enquêter sur l’affaire.

– 20 décembre 2022 : L’avocat personnel de Biden informe Lausch qu’un deuxième lot de documents classifiés a été découvert dans le garage de la maison de Biden à Wilmington. Le FBI se rend au domicile de Biden à Wilmington et sécurise les documents.

– 5 janvier 2023 : Lausch informe Garland qu’il pense que la nomination d’un avocat spécial est justifiée.

– 9 janvier 2023 : CBS News, suivi par d’autres agences de presse, révèle la découverte des documents au Penn Biden Center. La Maison Blanche reconnaît qu'”un petit nombre” de dossiers de l’administration Obama-Biden, dont certains avec des marques classifiées, ont été trouvés au centre. Il ne fait aucune mention des documents trouvés à Wilmington.

– 10 janvier 2023 : Biden aborde pour la première fois la question des documents. Lors d’une conférence de presse à Mexico, il se dit “surpris d’apprendre qu’il y avait des documents” au Penn Biden Center et ne sait pas ce qu’ils contiennent. Il ne mentionne pas les documents trouvés à Wilmington.

– 11 janvier 2023: Les avocats de Biden terminent leur recherche des résidences de Biden, trouvent un document classifié supplémentaire dans la bibliothèque personnelle du président à Wilmington. NBC News et d’autres organes de presse révèlent qu’un deuxième lot de documents a été trouvé à un endroit autre que le Penn Biden Center.

– 12 janvier 2023 : L’avocat de Biden informe Lausch qu’un document classifié supplémentaire a été trouvé. Richard Sauber, conseiller spécial du président, révèle publiquement pour la première fois que des documents ont été trouvés dans le garage Wilmington de Biden et qu’un document a été trouvé dans une pièce adjacente. Garland annonce qu’il a nommé Robert Hur, un ancien avocat américain de l’administration Trump, pour servir de conseiller spécial.

– 14 janvier 2023 : La Maison Blanche révèle que les avocats de Biden ont trouvé plus de documents classifiés à son domicile qu’on ne le savait auparavant. Sauber a déclaré dans un communiqué qu’un total de six pages de documents classifiés avaient été trouvés lors d’une perquisition dans la bibliothèque privée de Biden. Sauber a déclaré que les avocats personnels de Biden, qui n’avaient pas d’habilitation de sécurité, avaient arrêté leurs recherches après avoir trouvé la première page mercredi soir. Sauber a trouvé le matériel restant jeudi alors qu’il facilitait leur récupération par le ministère de la Justice.

– 19 janvier 2023: Un Biden frustré a déclaré qu’il n’y avait «pas là-bas» lorsqu’il a été constamment interrogé sur la découverte des documents. “Nous avons découvert qu’une poignée de documents avaient été classés au mauvais endroit”, a déclaré Biden aux journalistes qui l’ont interrogé lors d’une visite des dégâts causés par les tempêtes en Californie. “Nous les avons immédiatement remis aux Archives et au ministère de la Justice.” Biden a déclaré qu’il “coopérait pleinement et avait hâte de résoudre ce problème rapidement”.

“Je pense que vous allez trouver qu’il n’y a rien là-bas,” dit-il. “Il n’y a pas là-bas.”

– 21 janvier 2023: Les avocats de Biden disent que le FBI a fouillé le domicile de Biden à Wilmington, Delaware, et a trouvé des documents supplémentaires avec des marques classifiées et a également pris possession de certaines de ses notes manuscrites. La recherche a duré près de 13 heures. Le FBI a pris six articles contenant des documents avec des marques classifiées, a déclaré Bob Bauer, l’avocat personnel du président. Les articles couvraient le temps de Biden au Sénat et à la vice-présidence, tandis que les notes dataient de son mandat de vice-président, a-t-il déclaré.

The Associated Press