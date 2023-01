Dates, billets et informations dont vous avez besoin – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Ricardo Gomes

Pendant plus de quatre décennies, il y a eu un nom qui a illustré la superstar de la musique : Madone. De ses singles révolutionnaires dans les années 1980 comme “Holiday”, “Lucky Star” et “Like A Virgin”, à ses réinventions avec “Vogue”, “Justify My Love” et “Take A Bow” au début des années 1990, pour l’explosion alimentée par la danse de «Ray Of Light», «Music», «Hung Up» et d’autres tubes du début des années 2000, Madonna est restée une force musicale pertinente à ce jour. Cette icône de la musique continue d’être en tête des classements et d’amener les gens dans le rythme et mettra en lumière sa carrière légendaire avec les années 2023 Madonna : la tournée de célébration.

Cette rétrospective couvrant toute la carrière touchera 35 villes à travers le monde en 2023. La tournée a été annoncée pour la première fois le 17 janvier avec une vidéo spéciale qui rendait hommage au film de Madonna de 1991, Madonna : action ou vérité. La vidéo en noir et blanc montrait Madonna assise à une table avec des stars comme Amy Schumer, Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob la Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalteret Éric André. Après une série de défis, dont Diplo devient épicé avec une margarita et Kate planifie un rendez-vous de 12 heures, c’est au tour d’Amy. “Madonna, je vous mets au défi de faire une tournée mondiale et de jouer vos plus grands tubes m ***********”, a déclaré Amy à l’icône de la musique.

“Quatre décennies?” demanda Madone. « Comme dans quarante ans ? Comme dans, toutes ces chansons ? » Tout le monde s’est ensuite joint à un chant acapella sur “La Isla Bonita” de Madonna. Lorsqu’elle a été rassurée que les fans viendraient à cette tournée, la fille de Material n’a eu qu’une seule réponse au défi : “F *** ouais !”

“Je suis ravie d’explorer autant de chansons que possible, dans l’espoir de donner à mes fans le spectacle qu’ils attendaient”, a déclaré Madonna dans l’annonce de la tournée. Les billets seront mis en vente le vendredi 20 janvier et le vendredi 27 janvier à 10 h, heure locale. Cela dit, voici ce que vous devez savoir :

BILLETS & PRÉVENTES

Les billets seront mis en vente le vendredi 20 janvier et le vendredi 27 janvier à 10 h, heure locale. Les fans peuvent se rendre sur madonna.com/tour pour la liste des billets. Live Nation produit la tournée donc ils s’occuperont des billets.

Les titulaires de carte Citi auront la possibilité de marquer des billets plus tôt. Ces titulaires de carte auront accès à des billets en prévente pour les spectacles mis en vente “du 20 janvier à partir du mardi 17 janvier à 14h00 heure locale jusqu’au jeudi 19 janvier à 18h00 heure locale via le programme Citi Entertainment”, a déclaré l’annonce de la tournée. . “La prévente des titulaires de carte Citi pour les spectacles mis en vente le 27 janvier débutera du mardi 24 janvier à 10 h, heure locale, au jeudi 26 janvier à 18 h, heure locale.”

Les anciens membres du fan club officiel de Madonna auront également une opportunité de prévente pour les émissions qui seront mises en vente le vendredi 20 janvier, du mardi 17 janvier à 12 h HE au mercredi 18 janvier à 17 h HE pour l’Amérique du Nord. et de 9 h GMT/10 h CET à 17 h GMT/18 h CET le mercredi 18 janvier pour les émissions britanniques et européennes. Une prévente Legacy supplémentaire pour les émissions nord-américaines mises en vente le 27 janvier commence le lundi 23 janvier (10 h) et jusqu’au mercredi 25 janvier (17 h).

OUVREURS

Quand Madonna a annoncé pour la première fois La tournée de célébrationelle a noté que Course de dragsters de RuPaul le gagnant et interprète de drag extraordinaire, Bob The Drag Queen, serait un invité spécial “à toutes les dates de la tournée mondiale”. Attendez-vous à ce que Bob apporte son humour stand-up sur scène et tous les actes supplémentaires qui pourraient être annoncés avant le début de la tournée.

DES DATES DE TOURNÉE

LES DATES DE LA TOURNÉE CÉLÉBRATION EN AMÉRIQUE DU NORD :

15 juillet – Vancouver, C.-B. – Rogers Arena

18 juillet – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

22 juillet – Phoenix, AZ – Footprint Center

25 juillet – Denver, CO – Ball Arena

27 juillet – Tulsa, OK – Centre BOK

30 juillet – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

02 août – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

05 août – Détroit, MI – Little Caesars Arena

07 août – Pittsburgh, Pennsylvanie – PPG Paints Arena

9 août – Chicago, Illinois – United Center

13 août – Toronto, ON – Scotiabank Arena

19 août – Montréal, QC – Centre Bell

23 août – New York, NY – Madison Square Garden

24 août – New York, NY – Madison Square Garden

30 août – Boston, MA – TD Garden

02 septembre – Washington, DC – Capital One Arena

5 septembre – Atlanta, Géorgie – State Farm Arena

07 septembre – Tampa, Floride – Amalie Arena

9 septembre – Miami, Floride – Miami-Dade Arena

13 septembre – Houston, TX – Toyota Center

18 septembre – Dallas, Texas – American Airlines Center

21 septembre – Austin, TX – Moody Center ATX

27 septembre – Los Angeles, Californie – Crypto.com Arena

04 octobre – San Francisco, Californie – Chase Center

07 octobre – Las Vegas, Nevada – T-Mobile Arena

LES DATES DU CELEBRATION TOUR EUROPE :

14 octobre – Londres, Royaume-Uni – The O2

21 octobre – Anvers, BE – Sportpaleis

25 octobre – Copenhague, DK – Royal Arena

28 octobre – Stockholm, SE – Tele2

01 novembre – Barcelone, ES – Palau Sant Jordi

6 novembre – Lisbonne, PT – Altice Arena

12 novembre – Paris, FR – Accor Arena

13 novembre – Paris, FR – Accor Arena

15 novembre – Cologne, Allemagne – Lanxess Arena

23 novembre – Milan, IT – Forum Mediolanum

28 novembre – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

1er décembre – Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

