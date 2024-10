« Dateline » de NBC ajoute Blayne Alexander à sa véritable équipe criminelle

Le correspondant de NBC News, Blayne Alexander, revient de son congé de maternité cette semaine pour un rôle à temps plein dans « Dateline », le programme policier de longue date et apparemment omniprésent du réseau.

Après avoir connu la joie d’accueillir sa deuxième fille, est-elle prête à se plonger dans le monde des scènes de crime jaunes et des proches en deuil qui accompagnent sa nouvelle mission ?

« Ce n’est pas comme si tout le reste dans l’actualité n’était que des arcs-en-ciel et du soleil », a déclaré Alexander lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile d’Atlanta. « Je pense que la beauté de se lancer dans cette démarche est que nous pouvons donner à ces histoires le temps et la profondeur qu’elles méritent. »

Le vrai crime est devenu une marchandise à mesure que le nombre de sites de streaming et de podcasts consacrés à ce genre a explosé au cours de la dernière décennie. Mais « Dateline » de NBC, qui en est maintenant à sa 33e saison, a maintenu sa stature dans un domaine très fréquenté grâce à la personnalité de ses animateurs.

Les tons mélodieux de Keith Morrison ou le sourcil levé sceptique de Josh Mankiewicz offrent une familiarité réconfortante aux téléspectateurs alors qu’ils entrent dans un portail macabre vers le pire et dernier jour de la vie de quelqu’un raconté pendant plus de deux heures.

L’arrivée d’Alexandre est le premier changement dans la programmation de l’émission depuis que Natalie Morales a mis fin à son bref passage en 2021. Elle rejoint l’une des formations de correspondants les plus stables à la télévision. Morrison, Mankiewicz et Dennis Murphy travaillent pour « Dateline » depuis le milieu des années 1990, alors qu’il s’agissait d’un magazine d’information multisujet. Andrea Canning a rejoint l’entreprise en 2012.

Cette décision constituera une promotion majeure pour Alexander, 38 ans, qui travaille pour NBC News depuis 2019, réalisant des reportages pour son service d’information affilié et le réseau. Le journaliste chevronné et fan de longue date de « Dateline » a obtenu la place permanente après avoir réalisé deux épisodes, qui ont tous deux été bien accueillis par le public très engagé de la série sur les réseaux sociaux, selon la présidente de NBC News Studios, Liz Cole.

Alexander, qui a couvert des sujets tels que la politique présidentielle et les ouragans, se félicite du changement de rythme.

« En règle générale, dans les informations, vous disposez de 10 minutes pour parler à quelqu’un », a déclaré Alexander. « On n’a pas vraiment l’occasion d’avoir de longues conversations avec les gens. Lorsque nous assemblons ces histoires, vous passez des entretiens qui durent deux ou trois heures et établissez réellement une relation avec une personne assise en face de vous.

Alexander a compris la nature intime du rôle du correspondant dans l’émission. Avant la diffusion de son premier épisode en octobre 2023, elle a envoyé un SMS aux membres de la famille de la victime pour les remercier de leur coopération.

« Nous n’avons pas perdu de vue la confiance que ces familles nous accordent pour nous asseoir et raconter leur histoire », a-t-elle déclaré.

Être correspondant de « Dateline » signifie que le travail d’Alexandre sera visible pendant des années.

Keith Morrison, Andrea Canning, Lester Holt, Josh Mankiewicz et Dennis Murphy de « Dateline » sur NBC. (Patrick Randak / NBC)

Même si « Dateline » fait toujours partie de la programmation aux heures de grande écoute de NBC le vendredi soir, les épisodes ont pris de la valeur avec la prolifération des plateformes de streaming. Si quelqu’un est surpris en train de tuer son conjoint et se retrouve sur « Dateline », cela ne sera pas oublié de sitôt.

Au cours de la saison télévisée 2023-2024, les téléspectateurs ont regardé 137,6 milliards de minutes de « Dateline », selon les données de Nielsen, soit le plus grand nombre de véritables séries policières et une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Une fois qu’un épisode est diffusé deux fois sur NBC, il est dirigé vers d’autres plateformes. Les saisons passées sont disponibles sur la plateforme de streaming Peacock de NBCUniversal. Des rediffusions sont diffusées quotidiennement sur les chaînes de télévision locales et les réseaux câblés, totalisant parfois jusqu’à 120 heures par semaine.

Les histoires sont reconstituées pour des spin-offs – « Dateline : Unforgettable » et « Dateline : The Smoking Gun » – diffusés sur le véritable réseau criminel de NBCUniversal, Oxygen.

En 2021, NBCUniversal a lancé sa chaîne de streaming financée par la publicité « Dateline 24/7 » sur Tubi, Pluto, Roku et d’autres sites gratuits où les téléspectateurs peuvent laisser les épisodes les envahir les uns après les autres.

Blayne Alexander mène une interview pour « Dateline » de NBC. (Nouvelles NBC)

« Dateline » est devenu un succès dans le secteur des podcasts, avec des versions audio de ses épisodes téléchargées 300 millions de fois l’année dernière, selon Simplecast. Le programme a produit une douzaine de séries de podcasts originaux et a lancé en mai « Dateline : True Crime Weekly » avec Canning comme hôte.

Alexander ne remplace aucun des quatre correspondants chevronnés actuels. Tous seront de retour cette saison.

« Il s’agit plutôt d’essayer d’être additif et d’apporter une nouvelle perspective », a déclaré le producteur exécutif de « Dateline », Paul Ryan. « Bien sûr, nous pensons à l’avenir, mais nous les voulons ici aussi longtemps qu’ils le souhaitent. »

Alexander a été attiré par « Dateline » en raison de sa rigueur journalistique. Contrairement à de nombreux véritables programmes criminels, « Dateline » n’utilise que les participants à l’affaire : les forces de l’ordre, les témoins, les membres de la famille et les amis des victimes. Il n’y a pas de reconstitutions ni d’experts extérieurs.

« C’est du journalisme d’information, mais la narration passe vraiment au premier plan », a déclaré Alexander, originaire d’Oklahoma City et diplômé de l’Université Duke. « Nous emmenons les téléspectateurs dans un voyage de deux heures. C’est ce qui les rend fascinants à regarder.