Date, thème, histoire, signification et autres détails que vous devez savoir

Le yoga est la porte d’entrée du bonheur dont le corps a besoin dans la vie quotidienne. Il vous revigore et vous détend et vous donne confiance en vous grâce à la maîtrise de vous-même. La Journée internationale du yoga est célébrée le 21 juin de chaque année. Aujourd’hui, nous célébrons la septième Journée du Yoga. La pratique du yoga s’est avérée très bénéfique pour l’esprit, le corps et l’âme. Il procure non seulement une relaxation physique et mentale, mais aide également à développer la résilience et la force.

HistoireLe yoga fait partie de la culture indienne ancienne depuis des temps immémoriaux. Le 27 septembre 2014, le Premier ministre Narendra Modi lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies a proposé l’idée d’adopter une « Journée internationale du yoga ». L’ambassadeur de l’Inde, Ashoke Kumar Mukerji, a présenté l’idée d’adopter le 21 juin comme Journée internationale du yoga.

La résolution a été un moment remarquable pour l’Inde, car elle a recueilli le soutien de 177 pays, le plus grand nombre de co-sponsors d’une résolution de l’ONU. Des pays du monde entier, des États-Unis au Canada, participent à l’événement.

ImportanceYoga est le mot sanskrit pour « union ». C’est un groupe de pratiques spirituelles, physiques et mentales originaires de l’Inde. La Journée internationale du yoga est célébrée à travers le monde pour souligner les nombreux avantages du yoga et son importance dans la vie d’une personne. L’exécution des différentes asanas ou postures, des pranayamas et de la méditation peut atténuer le stress et améliorer l’immunité, les poumons et d’autres fonctions corporelles. Le yoga a divers avantages pour la santé de tout le corps et la santé mentale.

ThèmeLe thème principal de la Journée internationale du yoga (IDY) 2021 est « Le yoga pour le bien-être » qui se concentre sur la pratique du yoga pour le bien-être physique et mental.

Le yoga joue un rôle important dans les soins psychosociaux et la réadaptation des patients COVID-19 en quarantaine et en isolement. Le message du yoga dans la promotion du bien-être physique et mental de l’humanité n’a jamais été aussi pertinent. Le yoga a été inclus dans le Plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’activité physique 2018-30. Tous les membres déclarés de l’OMS ont également été invités à pratiquer le yoga.

Le yoga s’est avéré bénéfique pour un rétablissement rapide des maladies liées au COVID-19 et a également aidé à soulager les difficultés respiratoires dues au virus.

Comment célébrer la Journée internationale du yogaAlors que nous célébrons la Journée internationale du yoga au milieu de la pandémie pour la deuxième année consécutive, il est conseillé de rester à l’intérieur, de pratiquer le yoga et de participer à des événements virtuels.