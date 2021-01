La Journée nationale des câlins est célébrée chaque année le 21 janvier pour encourager les gens à montrer leur amour et leur attention envers leurs personnes spéciales avec un câlin. La journée était initialement célébrée aux États-Unis d’Amérique (USA) et est progressivement devenue populaire dans toutes les régions du monde. La Journée nationale des câlins a été célébrée pour la première fois en 1986 à Clio, Michigan. Cependant, avant de faire un câlin à qui que ce soit, il est toujours important de lui demander d’abord tout en respectant l’espace personnel des autres. Les étreintes ont également un impact positif sur l’esprit et le corps, car on pense qu’en serrant quelqu’un dans ses bras, de l’ocytocine se libère dans le cerveau, ce qui peut élever votre esprit. Cela vous donne également une charge émotionnelle qui à son tour renforce votre système immunitaire. Un simple câlin aide parfois aussi à réduire le stress et l’anxiété en mettant les gens à l’aise.

Voici quelques-uns des souhaits que vous pouvez envoyer à votre famille et à vos proches.

1. Parfois, un câlin de la bonne personne est tout ce dont vous avez besoin pour tirer sur les problèmes. Bonne journée nationale de l’étreinte!

2. Au lieu de dire à quel point la personne compte, donnez-lui simplement un câlin pour montrer la même chose. Bonne journée de câlins!

3. Vous êtes une personne qui mérite tout l’amour et les soins. Voici une petite façon de vous le montrer avec un câlin chaleureux. Bonne journée nationale des câlins!

4. Même si nous sommes à des kilomètres l’un de l’autre, vous envoyer un câlin chaleureux pour vous faire sentir spécial. Joyeux jour des câlins!

5. Pour soulager toutes vos tensions, réduire le stress et améliorer votre circulation sanguine, voici un câlin chaleureux de mon côté. Bonne journée nationale des câlins!

6. Utilisez vos bras pour envelopper une personne dans une étreinte et montrer votre amour et votre respect. Je vous souhaite une très bonne journée nationale des câlins!

7. Faites un câlin à quelqu’un aujourd’hui pour qu’il se sente spécial et lui souhaite une merveilleuse journée. Bonne journée nationale des câlins!

8. Sans rien dire, faites savoir aux gens que vous les aimez simplement par un câlin. Bonne journée nationale des câlins!