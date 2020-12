Chaque 11ème jour des deux phases lunaires de n’importe quel mois hindou est célébré comme le jeûne d’Ekadashi. Le jeûne des gyaras ou Ekadashi qui tombe le 11ème jour du Krishna paksh (phase lunaire décroissante) dans le mois hindou de Margashirsha est connu sous le nom d’Utpanna Ekadashi Vrat. Celui-ci est marqué 15 jours après le Devuthani Ekadashi.

Les vrats d’Ekadashi sont observés par les dévots du Seigneur Vishnu, qui observent un jeûne d’une journée et le rompent le lendemain, également connu sous le nom de parana. Utpanna Ekadashi vrat signifie celui lié à la naissance d’un pouvoir féminin, plus tard nommé Ekadashi. Le Utpanna Ekadashi Vrat 2020 sera célébré le 10 décembre, tandis que certaines personnes le marqueront le 11 décembre. Le jour de l’observation du jeûne, les fidèles exécuteront la puja et liront le vrat katha pour offrir des prières à la divinité.

Utpanna Ekadashi Vrat 2020: Date et Shubh muhurat

Le Utpanna Ekadashi vrat 2020 sera majoritairement marqué le jeudi 10 décembre 2020. Le Ekadashi Tithi débutera à 12h51 le 10 décembre et se terminera à 10h04 le 11 décembre.

Utpanna Ekadashi Vrat 2020: signification et vrat katha

Selon la mythologie indienne, Yudhishthira, l’un des roi Pandav, voulait comprendre la signification de garder un jeûne sur l’Ekadashi Tithi du Krishna Paksh pendant le mois de Margashirsha. Le Seigneur Krishna lui a raconté l’histoire de la déesse Ekadashi, qui a émergé ce jour-là.

Un démon, Mura, a causé beaucoup de perturbations dans les trois mondes – Swarga Loka, Prithvi Loka et Pataal Loka. Son existence est devenue une menace pour toutes les vies de l’univers. Pour se sauver de ses activités, les dévas ont demandé l’aide de Lord Vishnu, qui a ensuite mené une bataille contre le diable géant. Cependant, en se fatiguant, Lord Vishnu se dirigea vers Badrikashram pour se reposer un moment. Quand Mura a essayé de l’attaquer dans le sommeil, Lord Vishnu a été sauvegardé par la déesse Ekadashi qui a émergé de son corps. Lorsque la déesse a tué Mura, le seigneur Vishnu lui a donné le nom d’Ekadashi. Et ainsi, la journée est célébrée chaque année.