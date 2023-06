Date limite pour rembourser Covid-era 401 (k), les retraits de l’IRA approchent

En effet, il a probablement fallu quelques semaines ou quelques mois aux employeurs et aux administrateurs de régimes de retraite pour mettre en place l’infrastructure nécessaire pour faciliter les distributions, a déclaré Deviney, conseiller financier et directeur chez Provenance Wealth Advisors.

Cependant, moins de 1% des personnes qui ont pris un CRD l’avaient remboursé fin 2021, selon les données les plus récentes de Vanguard.

Les données suggèrent que des centaines de milliers de personnes ont pris des distributions liées au coronavirus – et que peu l’ont remboursé.

La plupart des gens ont oublié ce qu’ils ont fait la semaine dernière, et encore moins il y a trois ans.

Les épargnants ayant la capacité de rembourser une distribution peuvent bénéficier d’un avantage fiscal considérable. De plus, ils réinvestiraient de l’argent dans un compte de retraite offrant une croissance des investissements fiscalement avantageuse, a déclaré Deviney.

« Les gens l’ont complètement oublié », a déclaré Deviney à propos des distributions. « La plupart des gens ont oublié ce qu’ils ont fait la semaine dernière, et encore moins il y a trois ans. »

Les investisseurs avaient la possibilité d’étaler leur impôt sur le revenu sur trois ans. Par exemple, supposons qu’un investisseur ait reçu une distribution de 9 000 $ en 2020. La personne avait la possibilité de déclarer ce revenu en tranches : 3 000 $ sur les déclarations de revenus fédérales pour 2020, 2021 et 2022. Cette personne devrait produire une déclaration de revenus modifiée pour chaque année.

Si ce même investisseur avait déclaré la totalité des 9 000 $ de revenus d’un CRD dans sa déclaration de revenus de 2020, une seule déclaration de revenus modifiée serait nécessaire.

De plus, les investisseurs n’ont pas à rembourser les fonds sur le compte d’où provient la distribution, a déclaré Sarah Brenner, directrice de l’éducation à la retraite chez Ed Slott & Co.

« C’est un point important à garder à l’esprit car de nombreux particuliers risquent de ne plus avoir le compte retraite d’où provient la CRD », a-t-elle ajouté. écrit. « Par exemple, ils peuvent avoir changé d’emploi et ne plus participer au régime dont ils ont reçu le CRD. »

Si le remboursement d’un plan de travail n’est pas disponible, les investisseurs peuvent généralement le faire dans un IRA, ont déclaré les experts.