Date limite du concours de décoration de maison d’Halloween pour participer le 19 octobre avec DeKalb Park District – Shaw Local

DeKALB – Le DeKalb Park District a annoncé qu’il organisera plusieurs événements sur le thème d’Halloween à l’automne à DeKalb, y compris un concours de décoration de maison.

Les événements sont ouverts aux personnes de tous âges.

La date limite pour s’inscrire au troisième concours annuel de décoration de maison Halloween DeKalb est le mardi 19 octobre. Les résidents de DeKalb sont invités à montrer leurs décorations de maison les plus effrayantes. Des prix seront décernés dans les catégories suivantes : Meilleur thème général, Meilleurs effets spéciaux, Plus effrayant et Choix du public. Les adresses de toutes les entrées sont publiées dans les médias locaux, sauf indication contraire. Le droit d’entrée est de 5 $ par maison.

Le jugement du personnel aura lieu entre 16 h et 22 h 30 le mercredi 19 octobre. Le vote du public aura lieu du jeudi 20 octobre au jeudi 27 octobre sur la page Facebook du DeKalb Park District. Des photos de chaque maison seront partagées, et l’image gagnante sera annoncée à 21 h le jeudi 27 octobre. Les gagnants recevront un prix et une pancarte à afficher dans leur cour.

Le concours annuel de costumes pour animaux de compagnie Howl-o-ween débutera à 11 h le samedi 22 octobre au Katz Dog Park, 393 W. Dresser Road. Les prix seront décernés dans trois catégories : le plus effrayant, le plus effrayant, le plus effrayant et le meilleur combo propriétaire/costume d’animal de compagnie.

Le deuxième Monster Mash Splash annuel aura lieu à 14 h le dimanche 23 octobre à la piscine de l’école intermédiaire Huntley, 1515 S. Fourth St. Les activités sur le thème de l’Halloween dans et hors de l’eau incluent Floating Pumpkin Patch, Racing Spiders, Toss the Eyeball, concours de flotteurs, et plus encore. Les frais sont de 20 $ pour les résidents et de 25 $ pour les non-résidents.

Un événement de citrouille sculptée d’Halloween aura lieu à 13 h le samedi 5 novembre à Hopkins Sled Hill, 1403 Sycamore Road. Les participants peuvent participer à des concours de rouleaux de citrouille et à des stations de smash, transformant les citrouilles en compost. Les participants doivent être inscrits, mais les spectateurs sont les bienvenus. Les participants doivent retirer les bougies et les bâtons lumineux au préalable. Les citrouilles non sculptées ne seront pas acceptées. Les frais sont de 5 $ par résident et de 6 $ par non-résident.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez dekalbparkdistrict.com ou appelez le 815-758-6663.