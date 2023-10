Jerry Jeudy restera-t-il à Denver alors que la date limite des échanges avec la NFL approche ?

La date limite des échanges avec la NFL pour 2023 est en ville. Alors que certaines équipes se rassemblent pour obtenir leur part d’un accord tremplin en forme de Christian McCaffrey, d’autres se préparent peut-être à faire leurs adieux aux serviteurs de longue date en vue d’un redémarrage.

McCaffrey a transformé une attaque déjà bien dotée en personnel des 49ers de San Francisco l’année dernière lorsqu’il a été acquis avant la date limite dans le cadre d’un échange avec les Panthers de la Caroline, guidant l’équipe de Kyle Shanahan vers le match de championnat NFC et reprenant son rôle de pilote cette saison. force dans la quête de l’équipe d’un retour au Super Bowl.

Les échanges ont déjà été en mouvement dans toute la ligue cette saison : JC Jackson est revenu aux New England Patriots après que les choses n’ont pas fonctionné avec les Chargers de Los Angeles, les Bears de Chicago ont échangé le receveur Chase Claypool aux Dolphins de Miami et Cam Akers a été échangé à les Vikings du Minnesota par les Rams de Los Angeles, qui ont également expédié le receveur Van Jefferson aux Falcons d’Atlanta.

La date limite est fixée au 31 octobre à 16 heures, heure de l’Est (20 heures GMT). Alors, qui d’autre fait l’objet de rumeurs comme option commerciale potentielle ?

Danielle Hunter – EDGE – Vikings du Minnesota

Danielle Hunter pourrait-elle être sur le point de quitter le Minnesota ?

C’est le genre d’année qui peut définir un mandat de directeur général, comme c’est le cas pour Kwesi Adofo-Mensah à sa deuxième saison avec les Vikings du Minnesota. Son équipe est à 2-4 et semble loin d’être en lice, le quart-arrière Kirk Cousins ​​​​arrive à la fin de son contrat après avoir été incapable de mener le Minnesota au Super Bowl et le talisman Justin Jefferson regarde des semaines sur la touche. Les Vikings gardent-ils confiance en Cousins ​​et lui signent-ils un nouveau contrat à la fin de la saison ? Est-ce qu’ils concèdent cette saison et préparent une recharge post-Cousins ​​?

La façon dont l’organisation perçoit et prévoit son avenir immédiat aura un impact sur la position de Danielle Hunter, qui est l’une des principales candidates commerciales en vue d’un nouveau jour de paie après avoir signé un contrat d’un an de 17 millions de dollars avant la saison. . Le joueur de 28 ans est à égalité au premier rang aux côtés de TJ Watt avec huit sacs sur l’année, tandis que ses 13 pressions ne se classent qu’au 18e rang après avoir terminé avec 10,5 sacs (17e) et 34 pressions (13e) en 2022.

Prétendants potentiels : Jaguars de Jacksonville, Ravens de Baltimore, Bills de Buffalo

Jerry Jeudy – WR – Broncos de Denver

Si vous avez l’impression d’être déjà venu ici, vous ne vous tromperez pas. Le nom de Jerry Jeudy a flirté avec le bloc commercial lorsqu’une équipe battue des Broncos de Denver est arrivée à Londres pour affronter et battre les Jaguars de Jacksonville à la même époque l’année dernière. Le développement de Jeudy a été gâché par des défauts schématiques, un échange de Russell Wilson qui a mal tourné, des revers liés aux blessures et maintenant une pire défense de la ligue depuis son arrivée à Denver en tant que 15e choix au classement général du repêchage 2020.

Sa réputation était celle de l’un des techniciens de course les plus précis et trompeurs sortant de l’université, avec la capacité de se régaler aux trois niveaux du terrain à la fois comme menace verticale et comme point focal horizontal. Une meilleure version de Russell Wilson en 2023 a fait un signe de tête vers les caractéristiques du receveur principal qui avaient été vantées, mais avec les Broncos 1-5 et se précipitant vers une autre année perdue, Jeudy pourrait bien être considéré comme une monnaie d’échange pour booster l’après- chirurgie de saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Broncos de Denver contre les Dolphins de Miami lors de la troisième semaine de la saison de la NFL Faits saillants des Broncos de Denver contre les Dolphins de Miami lors de la troisième semaine de la saison de la NFL

« En tant que receveur, vous devez compter sur beaucoup de gens », a récemment déclaré Jeudy aux journalistes. « Vous pouvez être ouvert, mais si la ligne ne fait pas son travail ou si le quart-arrière ne fait pas son travail ou si le quart-arrière ne fait pas son travail, [offensive coordinator] ne te met pas [in a good spot]il y a beaucoup de choses que vous devez traverser en tant que receveur pour réussir. »

Prétendants potentiels : Panthers de la Caroline, Chiefs de Kansas City, Colts d’Indianapolis

Brian Burns – EDGE – Panthères de la Caroline

Ce n’est pas le premier rodéo de bavardage commercial de Brian Burns. Telle est la vie avec une franchise en reconstruction que le jeune Edge Rusher est devenu un nom familier associé à la récupération potentielle d’un capital de projet. Les Panthers ont refusé deux choix de première ronde des Rams de Los Angeles pour Burns l’année dernière afin de préserver une pièce maîtresse, mais l’équipe et le joueur n’ont pas réussi depuis à parvenir à un accord sur un accord à long terme et Burns apparaît sans doute comme le meilleur. option gratuite liée à l’agence dans la ligue.

L’équipe de Frank Reich reste sans victoire cette saison alors que le choix numéro 1, Bryce Young, s’adapte à la vie dans la NFL, Adam Thielen, 33 ans, étant actuellement son plus grand espoir dans les airs. Un contrat en attente, et sans aucun doute lourd, rend les choses délicates pour toute équipe tentée de jouer pour Burns, bien qu’il coupe le chiffre d’un ajout à long terme qui élève le niveau pour toute équipe préparant sa course au championnat. Le choix de première ronde de 2019 compte 34,5 sacs et 191 pressions depuis son entrée dans la ligue, établissant un sommet en carrière de 12,5 sacs la saison dernière.

Prétendants potentiels : 49ers de San Francisco, Bills de Buffalo, Jaguars de Jacksonville, Ravens de Baltimore

DeAndre Hopkins – WR – Titans du Tennessee

Il vaut souvent la peine d’aborder avec prudence le jugement de six semaines des Titans du Tennessee ; Mike Vrabel a une capacité remarquable à mettre son équipe en position de perturber les récits des autres joueurs de la ligue avec des standards élevés et une défense qui cherche toujours à refléter le style de jeu de son entraîneur-chef. Néanmoins, ils se retrouvent 2-4 en bas de l’AFC Sud avec un argument à faire valoir pour que le quart-arrière Ryan Tannehill les ait emmenés aussi loin qu’il le pouvait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Ravens de Baltimore contre les Titans du Tennessee lors de la sixième semaine de la saison de la NFL Faits saillants des Ravens de Baltimore contre les Titans du Tennessee lors de la sixième semaine de la saison de la NFL

Le rechargement est en attente dans le Tennessee, où une attaque de passe au quatrième rang ne fait pas grand-chose pour séduire un vétéran en manque de victoire à DeAndre Hopkins. L’ancien receveur des Houston Texans et des Arizona Cardinals a réalisé 27 attrapés pour 376 verges et aucun touché jusqu’à présent cette année après avoir signé un contrat de deux ans avec les Titans en juillet. Le punch de la séparation a peut-être perdu un ou deux points, mais il possède toujours une paire des mains les plus sûres de la ligue et des prouesses de capture contestées de haut niveau qui ont déjà alimenté six saisons de 1 000 verges. Pour un concurrent avec les pièces en place qui allègent le fardeau de Hopkins pour servir de pièce maîtresse, il peut toujours y parvenir.

De l’autre côté du ballon, le safety Kevin Byard est un autre nom à surveiller avant la date limite. Dans combien de temps les Titans seront-ils prêts à tourner leur attention vers l’avenir ?

Prétendants potentiels : Chiefs de Kansas City, Buffalo Bills, Baltimore Ravens

Chase Young – EDGE – Commandants de Washington

Chase Young est de retour, pensons-nous. C’est en quelque sorte le dilemme auquel sont confrontés les commandants de Washington alors qu’ils évaluent à quel point le jeune homme de pointe est « de retour » et s’il est « de retour » pour de bon. Young n’a réussi que trois matchs la saison dernière en raison de sa guérison d’une déchirure du LCA qui a mis fin à son année au cours de la semaine 10 de la campagne 2022. À son retour à l’action cette année, il a réussi trois sacs et 31 pressions (PFF) en cinq matchs (quatre départs) pour taquiner les signes de forme qui l’ont vu devenir le deuxième choix au classement général en 2020.

Washington a décliné son option de cinquième année avant la saison alors qu’ils attendaient de savoir quelle version de Young émergerait d’une longue absence pour blessure. Dans l’état actuel des choses, Young se dirige vers une agence libre, avec Montez Sweat et Kamren Curl parmi ceux à prendre en compte lorsqu’il s’agit de nouvelles offres. Quelle confiance à long terme les commandants ont-ils en Young ?

Prétendants potentiels : Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Baltimore Ravens, Atlanta Falcons

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jeff Reinebold estime que l’inclusion du flag-football comme sport olympique aux Jeux de 2028 à Los Angeles pourrait être énorme pour la croissance mondiale du football américain. Jeff Reinebold estime que l’inclusion du flag-football comme sport olympique aux Jeux de 2028 à Los Angeles pourrait être énorme pour la croissance mondiale du football américain.

Davante Adams/Hunter Renfrow – WR – Raiders de Las Vegas

Ce n’était pas prévu pour Davante Adams. Les espoirs de retrouvailles florissantes avec son ami d’université Derek Carr à son arrivée des Packers de Green Bay se sont transformés en frustration dans le cadre d’une attaque des Raiders de Las Vegas au cours de laquelle il n’a réalisé que 14 attrapés pour 149 verges au cours des trois derniers matchs. Deux de ces trois matchs ont inclus deux des trois victoires de son équipe cette année, la plus récente contre les New England Patriots, après quoi Adams a fait allusion à une utilisation limitée.

« Je suis sûr que les gens se demandent : ‘Ils ont gagné le match, pourquoi y a-t-il un problème ?’ Je veux dire, vous voyez pourquoi c’est un problème », a déclaré Adams aux journalistes. « Vous devriez tous savoir qui je suis, savoir ce que je suis à ce stade. Quand vous êtes un joueur comme moi, mentalement, ma référence n’est pas les victoires et les défaites, c’est la grandeur. Alors quand j’y vais, je Je m’attends à pouvoir enregistrer cela sur bande et avoir une influence sur le jeu. C’est le but de ma présence ici. Je ne suis pas là juste pour traîner ; je suis venu ici pour gagner et pour le faire de la bonne manière. « .

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Il reste l’une des armes d’élite de la NFL avec sans doute les packages de versions les plus diversifiés et le parcours le plus meurtrier aux côtés de 46 touchés en tête de la ligue depuis 2020. Et bien que les commentaires ci-dessus pointent vers le mécontentement, le ton sous-jacent est celui d’un joueur qui sait il est capable de lever une infraction avec plus d’opportunités au lieu d’en être malheureux. Adams a signé un contrat de 140 millions de dollars sur cinq ans avec les Raiders en 2022.

La note intrigante de tout scénario d’Adams, cependant, est la plus forte probabilité d’un échange pour Hunter Renfrow, qui n’a réalisé que six attrapés pour 59 verges cette saison. Renfrow n’a réussi que 36 attrapés pour 330 verges et deux touchés en 10 matchs (un départ) en 2022 après avoir signé une prolongation de deux ans d’une valeur de 32 millions de dollars, avant laquelle il avait enregistré un record en carrière de 103 réceptions pour 1 038 verges et neuf scores. Autrefois le démon des machines à sous préféré de tout le monde, Renfrow peut désormais être gagné.

Prétendants potentiels : Ravens de Baltimore, Cowboys de Dallas, Bills de Buffalo, Jets de New York