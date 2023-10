Date limite des échanges NFL 2023 : 10 joueurs qui doivent être distribués dans une nouvelle équipe, avec Davante Adams en tête d’affiche

Halloween est l’une des meilleures fêtes de l’année. Qui n’aime pas les bonbons, l’occasion de faire preuve de créativité et d’enfiler un costume amusant tout en passant un bon moment entre amis ? Un bonus supplémentaire d’Halloween en 2023 est le NFL date limite des échanges à 16 h HE ! Étant donné que la date limite est dans un peu moins de deux semaines, c’est le moment plus que jamais de faire le point sur les joueurs qui doivent être déplacés afin de relancer leur carrière et/ou de se sortir d’une mauvaise situation.

Voici un aperçu de 10 joueurs de la NFL qui feraient mieux d’échanger leur maillot actuel contre un nouveau, non pas comme costume d’Halloween, mais comme échange à temps plein.

Davante Adams est l’un des meilleurs receveurs larges du football. Ses 17 touchés sur réception sont le plus grand nombre dans la NFL depuis le début de la saison 2022. Il a également été nommé All-Pro de la première équipe au cours de chacune des trois dernières saisons. Cependant, son objectif n’est pas seulement d’être l’un des grands receveurs d’aujourd’hui. Adams veut être connu comme l’un des meilleurs receveurs de tous les temps et conclut son parcours de footballeur à Canton, Ohio en tant que membre du Temple de la renommée du football professionnel.

Au cours de ses neuf premières saisons dans la NFL, Adams a enregistré 769 réceptions pour 9 637 verges sur réception et 87 touchés sur réception. Un seul autre joueur dans l’histoire de la ligue a dépassé les 750 attrapés, 9 500 verges sur réception et 85 touchés sur réception au cours de ses neuf premières saisons : le receveur du Pro Football Hall of Fame, Marvin Harrison.

Cependant, la trajectoire d’Adams au Temple de la renommée pourrait être en péril s’il reste beaucoup plus longtemps à Las Vegas. Il a disputé trois matchs consécutifs sans touché ni réception de 100 verges au cours des semaines 4 à 6. Cela s’est également produit lors des semaines 13 à 15 de la saison dernière, sa première avec les Raiders. La dernière fois que cela lui est arrivé en tant que Packer de Green Bay, son domicile dans la NFL pour ses huit premières saisons de 2014 à 2021, c’était les semaines 14 à 17 de la saison 2015, sa deuxième année en tant que professionnel.

Adams n’a pas non plus été incroyablement satisfait de la performance de l’équipe des Raiders lors de leur début de saison 3-3, déclarant : via KSNV News 3 Las Vegas« Vous pouvez gagner un match et avoir l’air merdique, et nous l’avons fait trop de fois. »

Il est initialement venu chez les Raiders pour gagner et continuer à augmenter ses chiffres dans le but de prouver qu’il peut faire les deux sans Aaron Rodgers. Adams a fait valoir l’un de ses arguments avec la saison First-Team All-Pro en 2022. S’il veut vraiment gagner et garder ses rêves au Temple de la renommée vivants, il serait mieux ailleurs.

Les Panthers de la Caroline sont la dernière équipe sans victoire de la NFL avec une fiche de 0-6, et ils ont besoin de beaucoup d’aide le long de la ligne offensive, au poste de receveur large et dans le secondaire, pour n’en nommer que quelques domaines. Le problème est qu’ils ont échangé leur choix de premier tour de 2024 et leur choix de deuxième tour de 2025 aux Bears de Chicago dans le cadre d’un package visant à grimper de huit places pour sélectionner le quart-arrière Bryce Young au premier rang du classement général de 2023. Repêchage de la NFL.

Brian Burns, double secondeur extérieur du Pro Bowl, âgé de 25 ans, mérite mieux. Depuis le début de la décennie en 2020, il a été l’un des principaux perturbateurs de la NFL, mais Burns n’a pas encore atteint les séries éliminatoires.

Statistiques de Brian Burns depuis 2020

Pressions QB 191 10ème Sacs 34,5 9ème S’attaque à la perte 45 T-5ème

Il y a un an, le Les Rams de Los Angeles auraient proposé plusieurs choix de première ronde pour associer Burns aux côtés du triple joueur défensif de l’année de la NFL, Aaron Donald, sur leur ligne défensive, mais les Panthers ont choisi de ne pas accepter l’accord. Il est maintenant temps d’acheter Burns, qui est en année de contrat. Ce serait gagnant-gagnant étant donné que la Caroline pourrait acquérir le capital de repêchage indispensable et que Burns pourrait jouer pour une équipe qui remportera une victoire en 2023.

Tout peut changer en deux ans dans la NFL. En 2021, Hunter Renfrow a totalisé 103 attrapés pour 1 038 verges sur réception et neuf touchés sur réception pour remporter la première sélection au Pro Bowl de sa carrière. Ensuite, les Raiders l’ont récompensé avec une prolongation de contrat de 32 millions de dollars sur deux ans pendant l’intersaison 2022. Cependant, il n’est tout simplement pas adapté à l’offensive de l’entraîneur-chef Josh McDaniels depuis 2022. Son meilleur attribut est sa capacité à adapter ses itinéraires et à dériver dans l’espace ouvert pour se rendre disponible pour son quart-arrière.

L’offensive de McDaniels repose sur la structure, et cela ne correspond tout simplement pas. Cette saison, Renfrow n’a réussi que six attrapés pour 59 verges sur neuf cibles malgré avoir disputé les six matchs. Il n’a été visé que deux fois au cours des deux dernières semaines, dont pas du tout lors de la victoire 21-17 des Raiders contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la semaine 7, un match au cours duquel il n’a eu que sept snaps offensifs. Cela n’aide pas que Las Vegas ait signé un contrat de 33 millions de dollars sur trois ans avec l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Jakobi Meyers au cours de la dernière intersaison pour jouer un rôle similaire à celui de Renfrow hors de la machine à sous.

Renfrow n’a que 27 ans et il pourrait encore apporter beaucoup de valeur à l’offensive d’une autre équipe s’il avait une chance de réussir, ce qui n’est pas actuellement le cas avec McDaniels.

Chase Young a remporté les honneurs de recrue défensive de l’année dans la NFL en 2020 après avoir mené sa classe de recrue avec 7,5 sacs, mais sa carrière a été difficile depuis lors. Il a déchiré son ACL neuf matchs au cours de la saison 2021, et il n’est revenu à l’action que lors des trois derniers matchs de la saison 2022. Cette incertitude depuis 2020 a amené les Commanders à refuser l’option de cinquième année sur leur ancien deuxième choix au repêchage, le positionnant pour devenir agent libre après la saison 2023.

Une autre année loin de la blessure, et Young, 24 ans, est revenu en forme. Ses 31 pressions de quart-arrière cette saison sont les cinquièmes de la NFL et ses 6,2 pressions par match se classent au deuxième rang de la ligue, derrière les Raiders Pro Bowler Maxx Crosby (6,3 pressions par match). Cependant, un échange lui ferait des merveilles car il le sortirait d’une mauvaise passe. Avant la victoire 24-16 des Commanders contre les Falcons d’Atlanta, Washington avait accordé 33 points ou plus lors de chacun de ses quatre matchs précédents.

Lors de la victoire contre les Falcons dimanche, ils ont été dépassés de 209 verges au total (402 à 193), le plus grand nombre de toutes les équipes lors d’une victoire cette saison. Cela est en grande partie dû aux fuites secondaires de Washington, car leurs 248,2 verges par la passe autorisées par match se classent au sixième rang de la ligue cette saison. Le choix de première ronde des Commanders 2023, le demi de coin Emmanuel Forbes, a eu du mal à s’adapter à la NFL avec son gabarit de six pieds et 180 livres. Il n’a eu aucun snaps au cours de la semaine 6, et ses 401 verges par la passe autorisées en couverture étaient le deuxième plus grand nombre de verges autorisées en couverture dans la NFL des semaines 1 à 5, devant seulement les 423 du demi de coin des Cardinals de l’Arizona Marco Wilson au cours de cette période.

Offensivement, le quart-arrière Sam Howell pourrait avoir du mal à rester en bonne santé étant donné qu’il a absorbé 34 sacs en six matchs, le troisième plus grand nombre de sacs réussis lors des premiers matchs d’une équipe dans la super Bowl ère, depuis 1966. Cette incapacité à rester debout survient malgré le fait que les commandants soient confrontés au sixième taux de blitz le plus bas (24,2 %) de la NFL cette saison. Young est dans une mauvaise passe, mais il pourrait élever la défense d’un concurrent vers de nouveaux sommets s’il en avait l’occasion.

L’ailier défensif Carl Lawson était autrefois considéré comme un élément clé de la reconstruction des Jets de New York lorsqu’ils lui ont signé un contrat de 45 millions de dollars sur trois ans au cours de l’intersaison 2021. Il s’est rompu le tendon d’Achille en 2021, et après avoir débuté les 17 matchs en 2022 et enregistré sept sacs, le deuxième plus grand nombre en une saison de sa carrière, il se retrouve maintenant à l’extérieur en ce qui concerne le temps de jeu en 2023.

New York est la seule équipe de la NFL à avoir trois joueurs avec 25 pressions de quart ou plus cette saison, mais aucun d’entre eux n’est Lawson : le secondeur Bryce Huff (33 pressions, quatrième de la NFL), le joueur de ligne défensive John Franklin-Myers (26, à égalité au 13e rang de la NFL) et le plaqueur défensif Quinnen Williams (25 ans, à égalité au 16e rang de la NFL).

Lawson a reçu 14 snaps, le plus bas de la saison (20 % des snaps défensifs) au cours de la semaine 4 contre les Chiefs de Kansas City, et il a été en bonne santé lors de la semaine 5. Lawson a obtenu 21 snaps défensifs au cours de la semaine 6 lors de la victoire 20-14. contre les Eagles de Philadelphie, représentant 30 % des clichés défensifs de New York, son taux le plus élevé de la saison. New York n’a plus de place pour le joueur de 28 ans, mais il pourrait encore apporter un peu de jus à la course aux passes d’une autre équipe.