Date limite des échanges NBA : quelle ampleur les Lakers pourraient-ils faire ?

C’était il y a exactement un an, le 23 janvier 2023, lorsque les Lakers de Los Angeles ont commencé à reformater leur équipe à la volée.

Alors que la date limite des échanges NBA approche dans moins de trois semaines et que son équipe est embourbée dans un record inférieur à .500 après la moitié du calendrier, le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général des Lakers, Rob Pelinka, a échangé Kendrick Nunn et trois choix de deuxième ronde. aux Wizards de Washington pour acquérir Rui Hachimura.

Une vague de mouvements s’ensuivrait à la date limite, et les Lakers, une équipe qui n’a pas pu gagner un match sur deux pendant la majorité de la saison, ont clôturé 18-9 – en gagnant deux sur trois – pour décrocher un place en séries éliminatoires et atteindre la finale de la Conférence Ouest.

Un peu plus de la moitié du chemin ce saison, les Lakers tournent à nouveau autour de 0,500 – 22-22 et n°9 dans l’Ouest après avoir remporté trois de leurs quatre derniers matchs avant le match de mardi contre les LA Clippers – et doivent encore une fois décider si c’est le moment. pour remodeler cette liste. Et dans quelle mesure.

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a déclaré dimanche que Los Angeles avait “absolument” de quoi rivaliser pour un championnat avec les stars Anthony Davis et LeBron James, à condition que leurs coéquipiers jouent de leur mieux autour d’eux.

“Nous savons que nous avons un sacré doublé avec AD et Bron”, a déclaré Ham. “Et ce sont juste des gars qui se mettent à l’aise et sont agressifs et n’attendent pas que ces deux gars fassent tout. Jouez votre rôle, apportez votre soutien, mais soyez aussi une menace vous-même. Soyez délibéré. ​​Soyez décisif. Nous pouvons donc aider à apporter le soutien à ces gars-là. ils ont besoin.”

Dans cet esprit, voici les trois voies possibles pour les Lakers, à seulement 16 jours de la date limite des échanges NBA du 8 février.

Option 1 : Rester sur place

Ham a de bonnes raisons d’avoir confiance en ces Lakers, même avec leurs hauts et leurs bas. Leur noyau a alimenté une longue série de séries éliminatoires et reste une menace aux yeux de leur opposition.

“Avec l’expérience qu’ils ont, le record, peu importe qu’ils soient tête de série n°1 ou n°12. Vous les voyez, vous les voyez de la même manière”, a déclaré l’entraîneur des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. pendant le weekend. “Pour moi, cette équipe est en quelque sorte bâtie pour les séries éliminatoires.”

Et les Lakers ont à peine eu l’occasion de voir ce qu’ils ont jusqu’à présent. Le front office voulait une période d’un mois pour évaluer pleinement ce groupe, ont déclaré des sources de l’équipe à ESPN, mais de nombreuses blessures en début de saison ont empêché un examen honnête.

Les Lakers se sont rapprochés de cette évaluation en janvier, lorsqu’ils ont obtenu une fiche de 5-5 et ont battu de bonnes équipes des Clippers, du Thunder d’Oklahoma City et des Mavericks de Dallas, mais ont également perdu contre les Grizzlies de Memphis et les Nets de Brooklyn.

Avec seulement 14 places occupées, Los Angeles pourrait être occupé sur le marché du rachat pour répondre à un besoin spécifique – un gros corps ou un tireur, par exemple – et espérer que l’équipe sera en meilleure santé dans la seconde moitié de la saison pour assurer la continuité. et l’élan.

Cette stratégie pourrait également s’avérer payante cet été, lorsque Los Angeles pourrait chercher à attirer un grand nom via le commerce.

Les Lakers n’ont actuellement qu’un seul futur choix de premier tour disponible à échanger, mais à partir du jour du repêchage de la NBA, ils en auront trois : 2031, 2029 et 2024 ou 2025, selon que la Nouvelle-Orléans choisit d’utiliser le 2024. choisissez-le précédemment reçu de LA ou reportez-le au prochain projet.

Les Lakers ont discuté en interne de la possibilité de regrouper trois choix, ainsi que les joueurs qu’ils ont déjà dans leurs livres, pour poursuivre une véritable star, comme Donovan Mitchell des Cleveland Cavaliers ou Trae Young des Atlanta Hawks, ont déclaré des sources de l’équipe à ESPN.

Cet été pourrait également nécessiter un pivot plus important en cas de déception en séries éliminatoires. James se retirerait-il de son contrat pour 2024-25 et chercherait-il ailleurs ? Si tel est le cas, les Lakers devraient-ils conserver ce choix supplémentaire au repêchage pour aider à tout réinventer dans un LA post-James ?

Contrairement à la dernière saison de James à Cleveland en 2017-2018, lorsque les Cavaliers ont clairement indiqué que tout échange impliquant leur choix de premier tour prévu à la loterie pour 2018 dépendrait de l’engagement de James à rester avec la franchise, les Lakers n’ont pas parlé de manière préventive à Les représentants de James sur les projets futurs de la star, a déclaré à ESPN une source proche du dossier.

Option 2 : Secouez-le

Comme Ham l’a reconnu, la raison pour laquelle cette équipe des Lakers est considérée comme formidable est que James et Davis sont en bonne santé et ont toujours joué à un niveau élevé.

On ne peut pas en dire autant des joueurs qui les entourent.

Même si le système trois étoiles ne convenait pas à Russell Westbrook à leurs côtés, pourrait-il y avoir un autre talent de premier plan qui mériterait d’être poursuivi ?

Zach LaVine des Chicago Bulls n’est pas considéré comme une option à ce stade, ont déclaré à ESPN des sources de l’équipe et de la ligue. Les raisons sont variées : avec des blessures qui lui ont déjà coûté 18 matchs cette saison, sa production ne s’est pas traduite par un succès d’équipe à Chicago et près de 90 millions de dollars lui ont été garantis au cours des deux prochaines années – avec une option de joueur supplémentaire de 49 millions de dollars pour 2026-2027. — il y aurait trop de risques pour Los Angeles

Dejounte Murray reste cependant dans la conversation. L’arrière combo des Hawks, âgé de 27 ans, affiche des sommets en carrière en termes de points (21,1), de pourcentage de tirs (47,1 %) et de pourcentage de 3 points (38,2 %), ainsi que 4,9 rebonds, 5,0 passes décisives et 1,4 interceptions par match.

Alors que Murray gagne 18,2 millions de dollars cette saison, Los Angeles pourrait économiser de l’argent en l’acquérant dans le cadre d’un échange à deux pour un. Et si les Lakers étaient en pleine santé, un accord à deux pour un serait prudent au-delà des implications en matière de plafond. Ils ont construit leur équipe avec de la profondeur à l’esprit pour supporter la saison de 82 matchs.

Cependant, à mesure que les rôles sont mieux définis et qu’il devient clair qui est exclu de la rotation, plusieurs joueurs peuvent être inclus pour égaler le salaire ou éventuellement récupérer le capital de repêchage. Ce fut le cas lorsque Los Angeles s’est séparé de Thomas Bryant et Patrick Beverley dans le cadre d’un échange à quatre équipes en février 2023 et a récupéré deux choix de deuxième ronde des Clippers.

Mais à quel prix ? Les Hawks ont récemment posé des questions sur Austin Reaves, ont déclaré à ESPN des sources de l’équipe et de la ligue, mais Los Angeles n’a aucune envie de déplacer les talents locaux populaires.

Autant que Murray apporterait à la table, insufflant vitesse et jeu à une équipe des Lakers manquant des deux, serait-il suffisant pour se séparer d’une combinaison de D’Angelo Russell, Hachimura, un futur choix de premier tour, Reaves ou d’autres jeunes joueurs. ?

Les Lakers sont également conscients que les perspectives d’une équipe peuvent changer en quelques semaines. Il suffit de voir à quel point leur propre saison a été sinusoïdale. D’autres grands noms pourraient très bien devenir disponibles à mesure que le calendrier passe de janvier à février.

Option 3 : Partager la différence

Un joueur et un rôle absent de l’équipe pratiquement toute la saison est le meneur de jeu suppléant. Los Angeles a déploré le manque de vitesse, de pénétration constante de la peinture et d’organisation en deuxième unité, ont déclaré des sources de l’équipe à ESPN, sans Gabe Vincent, absent en raison d’une blessure au genou gauche. Deux joueurs qui ont été discutés en interne pour occuper ce poste sont Collin Sexton des Utah Jazz et Tyus Jones des Wizards, ont indiqué des sources à ESPN.

Les Raptors de Toronto ont deux joueurs sur leur effectif qui intéressent également les Lakers, selon des sources : Dennis Schroder et Bruce Brown. Schroder était le meneur suppléant de Los Angeles la saison dernière avant de signer avec Toronto pour l’exception complète de niveau intermédiaire cet été.

Alors que les Raptors concluent déjà un échange avec les Knicks de New York pour acquérir deux joueurs dominants, RJ Barrett et Immanuel Quickley, Schroder pourrait devenir remplaçable. Et Brown était la principale cible des Lakers, à l’exception de leur niveau intermédiaire pendant l’intersaison, ont déclaré des sources de l’équipe à ESPN, mais Los Angeles a été exclu, les Indiana Pacers offrant à Brown un contrat de 45 millions de dollars sur deux ans.

Les Lakers ont également envisagé de recruter des joueurs susceptibles de répondre à des besoins spécifiques lors d’un éventuel match éliminatoire, comme Andre Drummond des Bulls, en prévision d’un match revanche en séries éliminatoires avec les Denver Nuggets et leur grande ligne de front composée de Nikola Jokic et Aaron Gordon, sources. dit. Dorian Finney-Smith des Brooklyn Nets est une grande aile que Los Angeles pourrait cibler pour une série éliminatoire avec les Clippers pour tenter de neutraliser Kawhi Leonard et Paul George.

Un autre joueur de taille similaire à Finney-Smith et avec un jeu offensif encore plus raffiné est Miles Bridges des Charlotte Hornets, mais il est peu probable que Los Angeles poursuive un échange pour lui, ont déclaré des sources à ESPN, car il ne conserverait pas ses droits Bird, ce qui signifie les Lakers n’obtiendraient des Bridges que pour le reste de 2023-2024, car il trouverait probablement des offres plus lucratives en agence libre que celles que Los Angeles serait en mesure d’offrir.

La plus grande question à laquelle les Lakers devront trouver la réponse est peut-être que faire de Russell.

Il a été phénoménal depuis son retour dans la formation de départ, avec une moyenne de 27,2 points lors de ses cinq derniers matchs. Et il a un contrat de valeur, gagnant 17,3 millions de dollars cette saison avec une option de joueur de 18,7 millions de dollars pour la saison prochaine.

Cependant, il est également le même joueur qui était sur le banc lors de la finale de conférence la saison dernière, et les Lakers l’ont amené à renoncer à la clause implicite de non-échange incluse dans son contrat lorsqu’ils l’ont re-signé l’été dernier – ce n’est pas quelque chose que vous insistez en tant que tel. une organisation, si vous avez la plus grande confiance, vous voudrez garder le joueur jusqu’au bout…