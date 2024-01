Date limite des échanges NBA : 10 stars qui pourraient être déplacées de manière inattendue, dont Trae Young et Draymond Green

Le NBA, comme toute autre ligue sportive, a tendance à nous surprendre avec des mouvements inattendus. De Wilt Chamberlain à Charles Barkley en passant par Kawhi Leonard et Donovan Mitchell, nous sommes constamment choqués par les échanges NBA que nous n’avions pas vu venir.

Alors que la date limite des échanges commerciaux du 8 février approche à grands pas, que diriez-vous d’une petite expérience de réflexion ? Nous disposons de nombreuses listes de joueurs susceptibles d’être échangés. Cette saison, ce sont Pascal Siakam, Zach LaVine, Dejounte Murray – les suspects habituels. Mais tout l’intérêt d’un échange choquant avec la NBA est qu’il est imprévisible. Peut-être devons-nous commencer à voir plus grand.

Dans cet esprit, voici un aperçu d’une poignée de joueurs de niveau All-Star qui pourraient, en théorie, être en mouvement. Nous ne disons pas que l’un de ces échanges est probable (détendons-nous avec les attaques sur les réseaux sociaux, s’il vous plaît), mais si nous voulons être surpris, peut-être qu’un ou plusieurs de ces acteurs seront impliqués.

Voici 10 grandes stars qui pourraient être échangées de manière inattendue avant la date limite :

Avec toute l’attention portée sur Dejounte Murray à l’approche de la date limite, c’est peut-être l’autre garde d’Atlanta qui pourrait finir par trouver une nouvelle maison. Young a affiché des chiffres criards au cours de ses cinq saisons à Atlanta, mais on se demande certainement si son style de jeu et ses lacunes défensives sont propices à la victoire au plus haut niveau. Alors que les Hawks sont en chute libre (actuellement 15-23 et 11e dans l’Est) et que Young doit 138 millions de dollars au cours des trois prochaines saisons, un échange surprise du joueur de franchise serait un moyen efficace d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Après avoir été échangé des Phoenix Suns la saison dernière, Bridges ressemblait à une future option n ° 1 – avec une moyenne de 26 points en 27 matchs sur des tirs de 47/38/89. Cela n’a pas exactement continué cette saison, puisque les chiffres de Bridges sont tombés à 21 points par match sur un partage 45/35/84. Il devient de plus en plus évident que l’aile dégingandée de All-Defense est davantage un joueur complémentaire (un excellent joueur en plus) qu’une superstar, il pourrait donc être dans le meilleur intérêt de Brooklyn de l’échanger contre un concurrent en échange de jeunes joueurs et /ou des choix pour aider à alimenter sa reconstruction.

Les Cavs ont bien joué récemment, mais cela ne devrait pas faire oublier le problème qu’ils pourraient potentiellement rencontrer s’ils autorisent Mitchell à entrer en agence libre à l’été 2025. Mitchell était ouvert à propos de pensant qu’il allait aux Knicks avant qu’il ne soit échangé à Cleveland, il pourrait donc être dangereux pour le front office des Cavs de penser que Mitchell finira par s’engager à long terme. Dans le cas d’une autre élimination anticipée des séries éliminatoires, des rumeurs sur le mécontentement de Mitchell et une éventuelle demande d’échange pourraient se profiler à l’horizon. Il est peut-être préférable que les Cavs prennent les devants et l’échangent avant que leur influence ne diminue considérablement.

Les Nuggets ont une formule gagnante avec laquelle ils ne veulent certainement pas jouer, mais l’une des principales préoccupations à l’approche de leur prochaine course aux séries éliminatoires pour défendre le titre est la profondeur. Avec la perte de Bruce Brown et Jeff Green lors de la rotation serrée des séries éliminatoires de l’année dernière, ils devront compter sur Reggie Jackson, Christian Braun, Peyton Watson et Julian Strawther pour jouer des minutes cruciales. Si le bureau des polices estime que cela ne suffit pas, il peut transformer Porter en plusieurs pièces de qualité en raison de son prix de 33 millions de dollars. Il lui reste également trois ans de contrat après cette saison, assurant ainsi la sécurité de toute équipe susceptible d’échanger pour lui.

Les problèmes de Green ont été bien documentés, mais il est largement considéré comme un candidat commercial difficile en raison des trois années restantes et des 78 millions de dollars sur son contrat après cette saison. Mais ce n’est peut-être pas le cas. Les Warriors entrent lundi 12es dans la Conférence Ouest, et s’ils ne changent pas la donne rapidement, ils doivent sérieusement envisager de prendre une direction différente. Green a peut-être épuisé son accueil dans la Baie après sa dernière suspension, mais il serait toujours souhaitable pour un prétendant compte tenu de la façon dont il s’est comporté des deux côtés au cours des dernières saisons. L’année dernière, la note nette des Warriors s’est améliorée d’un record d’équipe de 12,2 points pour 100 possessions avec lui sur le terrain.

Avec Kawhi Leonard déjà enfermé avec une prolongation, George a dit qu’il était “très optimiste que quelque chose soit fait” pour lui également. Mais que se passe-t-il si ce n’est pas le cas ? Leonard était prêt à prendre moins que le maximum pour le bénéfice de l’équipe, mais si George refuse de faire de même, peut-être que lui et les Clippers seront dans une impasse. Il y a beaucoup d’hypothèses, bien sûr, mais s’ils ne voient pas d’accord avec George, un échange surprise avant la date limite serait un moyen de renforcer la fortune future des Clippers.