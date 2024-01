Date limite démolie : un membre du Congrès de l’Illinois viole la loi fédérale sur la divulgation financière

CHICAGO — Un membre du Congrès de l’Illinois n’a pas déclaré huit investissements comme l’exige la loi fédérale sur la divulgation financière – jusqu’à deux ans et demi de retard dans certains cas, selon une analyse Raw Story des dossiers du Congrès.

Le représentant Sean Casten (Démocrate-IL) est le dernier législateur à violer la loi Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK), vieille de dix ans, en signalant de manière inappropriée les achats d’actions de Myno Carbon Corp. via un véhicule d’investissement familial.

Valeur totale : entre 127 008$ et 380 000$.

Le premier achat d’actions de l’entreprise d’élimination du carbone a eu lieu dès juin 2021, et le dernier en mai 2023, dépassant ainsi le délai de 45 jours fixé par la STOCK Act pour déclarer publiquement la plupart des achats, ventes et échanges d’actions, d’obligations, de matières premières. contrats à terme, titres et crypto-monnaies. Les législateurs doivent uniquement divulguer les valeurs de leurs transactions dans de larges fourchettes.

A LIRE AUSSI : Êtes-vous « l’establishment » de Trump dont Nikki Haley se moque ? Nous avons interrogé 10 sénateurs républicains.

“Ces transactions étaient des prêts et des prises de participation effectués par la société d’investissement familiale du représentant Casten, une société dans laquelle il détient une participation minoritaire sans contrôle et dans laquelle il n’a aucune participation active”, a déclaré Jacob Vurpillat, porte-parole de Casten, à Raw Story. “Représentant. Casten n’était au courant des transactions qu’en août 2023, date à laquelle il a consulté de manière proactive le comité d’éthique de la Chambre pour déterminer si elles étaient soumises aux règles de divulgation financière de la Chambre.

Casten a divulgué les transactions « dans l’intérêt d’offrir autant de transparence que possible à ses électeurs », a déclaré Vurpillat, modifiant son avis. 2021 et 2022 rapports financiers annuels, ainsi que le dépôt d’un nouveau rapport de transaction le 16 janvier.

L’amende standard en cas de violation de la loi STOCK – qui est devenue une loi en 2012 pour mettre fin aux délits d’initiés, réduire les conflits d’intérêts et améliorer la transparence des finances personnelles des principaux responsables gouvernementaux – est de 200 dollars. Souvent, les frais sont annulés par le Comité d’éthique de la Chambre et le Comité spécial d’éthique du Sénat.

Vurpillat a déclaré que Casten n’avait pas reçu de frais de retard.

Casten siège au comité des sciences, de l’espace et de la technologie de la Chambre et au comité des services financiers de la Chambre, y compris ses sous-comités sur les marchés des capitaux ; institutions financières et politique monétaire ; et les actifs numériques, la technologie financière et l’inclusion.

“Pour être clair, le représentant Casten ne possède pas d’actions individuelles, n’en a pas possédé pendant son mandat au Congrès et est un partisan de longue date du mouvement visant à interdire aux membres du Congrès de négocier des actions individuelles”, a déclaré Vurpillat à Raw Story via e-mail.

Casten est co-sponsor du Ban Conflicted Trading Act, introduit lors du 117e Congrès.

D’autres projets de loi similaires visant à interdire les opérations sur actions au Congrès comprennent la loi sur l’interdiction des opérations sur actions pour les fonctionnaires du gouvernement, la loi bipartite rétablissant la foi dans le gouvernement, la loi sur la confiance dans le Congrès et la loi empêchant les dirigeants élus de détenir des valeurs mobilières et des investissements.

Raw Story a trouvé au moins 40 membres du 118e Congrès – dont Casten – qui ont violé la loi STOCK.

Raw Story a également identifié des législateurs dont les investissements en actions posent des conflits d’intérêts potentiels avec leurs nominations au comité, notamment les sénateurs Tommy Tuberville (R-AL) et Markwayne Mullin (R-OK) et les représentants Bill Keating (D-MA) et Debbie Dingell. (D-MI).

Au cours du 117e Congrès de 2021 à 2022, au moins 78 membres du Congrès – démocrates et républicains – ont violé les dispositions de divulgation de la loi STOCK, selon un décompte maintenu par Interne du milieu des affaires.