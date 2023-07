Date limite d’échange MLB : 9 joueurs de premier plan qui pourraient être échangés ; ajustements d’équipe potentiels

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

C’est une situation simple, mes amis. La date limite des échanges MLB est dans deux semaines. Un groupe de bons joueurs dans de mauvaises équipes sera échangé contre de bonnes équipes.

Les bureaux de la ligue à travers la ligue perdront le sommeil sur la question de savoir s’il vaut la peine de compromettre l’avenir pour la chance d’un joueur à la gloire en octobre. Nous aurons alors une semaine frénétique de chaos transactionnel, pleine de mots à la mode vides et de rumeurs de clickbait.

Mais la suite est simple : Voici dix joueurs qui définiront l’échéance. Qu’ils soient échangés ou non, ce sont les noms qui seront échangés, chuchotés lors d’appels téléphoniques et collés dans vos talk-shows sportifs préférés jusqu’à ce que le buzzer retentisse le 2 août.

Shohei Ohtani

Toute conversation sur cette échéance commence avec le meilleur joueur de baseball de la planète. Une avalanche de blessures a éloigné les Angels des éliminatoires, mais le propriétaire de l’équipe, Arte Moreno, croit toujours que s’accrocher à Ohtani donne à son club les meilleures chances de conserver l’agent libre imminent cet hiver. Si les Halos continuent de glisser dans le classement – ​​ils sont à 5,5 derrière une place de joker entrant dans les matchs de mardi – alors le calcul changerait et Ohtani deviendrait la location la plus recherchée de l’histoire du sport.

À l’heure actuelle, je mettrais les chances d’un échange Ohtani à 30%. Il faudrait un front office audacieux prêt à se séparer d’un prospect sérieux pour acquérir la superstar bidirectionnelle, mais il ne faut qu’un seul groupe de direction courageux pour faire le travail. L’année dernière, le tirage au sort de Juan Soto a ralenti le marché jusqu’à ce que les Padres appuient sur la gâchette et que les vannes s’ouvrent. Les Angels pourraient créer une dynamique similaire cette saison. Dans le scénario où le phénomène est traité, les clubs qui ont raté Ohtani pourraient se sentir obligés de suivre le rythme, ce qui entraînerait une sorte de course aux armements.

Compatibilités potentielles : Toute équipe avec beaucoup de perspectives et un groupe de propriété désespéré.

Ken Rosenthal fait le point sur les rumeurs commerciales de Shohei Ohtani

Paul Goldschmidt

Le directeur général des Cardinals, John Mozeliak, a déjà annoncé que son club de balle sous-performant serait vendeur à la date limite. Et alors que sa formulation exacte était de « tourner notre attention vers l’équipe 2024 », St. Louis pourrait être tenté de traiter le septuple All-Star, qui n’est pas un agent libre avant la fin de la saison prochaine, pour un retour massif.

Goldschmidt n’a pas été aussi ridiculement bon qu’il y a un an, mais le MVP en titre de la NL affiche toujours un OPS ajusté supérieur de 32% à la moyenne de la ligue, la 27e meilleure note de la MLB. Maintenant dans sa saison de 35 ans, Goldschmidt reste l’une des menaces intermédiaires les plus fiables de la ligue, un redoutable cogneur capable de remodeler n’importe quelle formation.

Du point de vue des Cardinals, un échange de Goldschmidt ouvrirait également la première base au frappeur recrue Jordan Walker qui (1) ressemble à un futur frappeur All-Star et (2) a été un défenseur de champ historiquement mauvais. Ainsi, bien qu’il soit risqué d’échanger un produit fiable (l’un des meilleurs frappeurs au monde au cours de la dernière décennie) contre un produit risqué (tout type de lancer), Saint-Louis a désespérément besoin d’armes. Goldschmidt pourrait en ramener de bons.

Compatibilités potentielles : Brasseurs, Jumeaux, Rangers, Astros, Yankees

Lucas Giolito

Le lanceur de tronc d’arbre des White Sox a eu une année 2022 bizarre; après trois ans dans le top 20 des partants, ses chiffres ont chuté. Plus inquiétant, tout son mouvement semblait parfois complètement désynchronisé, comme si ses membres n’étaient pas en communication les uns avec les autres. Heureusement pour Giolito, qui fait partie d’une classe empilée de lanceurs d’agents libres cet hiver, les choses se sont améliorées cette saison.

Il marche moins de frappeurs et induit plus de balles au sol, ce qui explique pourquoi son ERA est passé de 4,90 en 22 à 3,45 jusqu’à présent en 23. Giolito n’a pas toujours joué comme un as depuis sa saison 2019, mais il lance comme un partant n ° 3 bancable dans la rotation d’un concurrent. Lors de l’échange d’un lanceur à la date limite, c’est parfois une simple question pour les front-offices : nous sentons-nous à l’aise de commencer ce mec dans un match éliminatoire ? En ce qui concerne Giolito, qui est certainement traité par les White Sox décevants, cette réponse est un oui fort.

Compatibilités potentielles: Dodgers, Orioles, Reds, D-Backs, Phillies

Blake Snel

Même si San Diego a huit matchs de retour dans le NL Wild Card, ils ne sont pas encore des vendeurs garantis. Mais si ce nombre ne diminue pas au cours des deux prochaines semaines, ne soyez pas choqué si le directeur général AJ Preller distribue certains de ses futurs agents libres.

Cela nous amène à Snell, qui est le meilleur lanceur de baseball depuis la mi-mai. À ses 11 derniers départs, le gaucher au mouvement doux n’a accordé que 10 points tout en retirant 96 frappeurs sur des prises en 62 manches. Qu’y a-t-il derrière l’amélioration ? Je pense que c’est une commande breaking-ball; Snell a localisé plus de courbes / curseurs sur les bords de la zone de frappe au cours des deux derniers mois et, par conséquent, a constaté une augmentation du nombre de frappeurs à la poursuite. Grignoteur notoire, Snell accumule toujours ses marches et son lancer compte, mais le joueur de 30 ans pourrait être le meilleur lanceur disponible cette échéance (Ohtani inclus).

Compatibilités potentielles : Orioles, Mariners, Rangers, D-Backs, Phillies

Michel Wacha

Êtes-vous intéressé par un homme de 32 ans à mi-rotation actuellement en IL avec une inflammation de l’épaule qui n’a pas encore lancé depuis qu’il est sorti le 2 juillet ? Tu n’es pas le seul!

Wacha, qui était un ajout d’un an à la fin de l’hiver pour San Diego, a inexplicablement réalisé la meilleure année de sa carrière dans la grande ligue. Très peu de choses sur sa vitesse de tangage, son utilisation du tangage ou ses données de forme de tangage ont radicalement changé depuis l’année dernière – en fait, sa balle rapide est en baisse de 1,5 mph par rapport à 22 – mais les frappeurs n’ont tout simplement pas touché le radiateur. Il incombe aux Padres de remettre Wacha en bonne santé dès que possible afin qu’ils puissent obtenir quelque chose pour lui à la date limite. Vous sentez-vous à l’aise avec lui pour commencer un match éliminatoire? Je pense que oui?

Compatibilités potentielles : Toute équipe décente

Josh Hader

L’année dernière, les Brewers ont envoyé Hader à San Diego à la date limite et le gaucher a d’abord eu du mal avant de se stabiliser sur le tronçon. Cette année, le joueur de 29 ans est de retour à son meilleur niveau en tant que l’un des rares points lumineux de la saison détrempée de San Diego. C’est toujours l’un des meilleurs releveurs du baseball, ce qui signifie (1) qu’il sera payé sur le marché libre cet hiver et (2) que les Padres pourraient obtenir quelques pièces précieuses à long terme en retour à la date limite.

Compatibilités potentielles : Rangers, Phillies, Rays, Jays, Marlins

Cody Bellinger

Voici une liste des défenseurs du centre qui ont affiché un OPS ajusté au moins 35 % supérieur à la moyenne de la ligue cette année : Luis Robert Jr., Cody Bellinger. Croyez-moi, je suis choqué aussi.

Après trois ans de léthargie offensive à Los Angeles, les Dodgers ont rompu les liens avec l’ancien MVP aux yeux endormis, ne l’envoyant pas dans l’au-delà. Les Cubs l’ont ramassé, espérant un rebond. Bellinger a répondu avec sa meilleure saison depuis son année MVP 2019. Il y a une option mutuelle attachée à son accord, mais tous les signes pointent vers l’agence libre de test de 28 ans cet hiver. Cela signifie que les Cubs, actuellement à 8,5 matchs d’une place en séries éliminatoires, chercheront à récupérer quelque chose de leur signature avisée. Belli est toujours sensible à un bon séquençage, mais il n’est plus un doofus contre le lancer gaucher et joue un excellent champ central.

Compatibilités potentielles : Gardiens, Jumeaux, Géants, Brasseurs, Yankees

David Robertson

Malgré leur saison infernale, les Mets prévoient de se battre en 2024. Leur meilleure chance d’y parvenir implique probablement Justin Verlander et Max Scherzer, alors ne vous attendez pas à ce que ce duo vieillissant aille n’importe où.

Mais Robertson, qui a admirablement rempli le rôle le plus proche après la blessure anormale d’Edwin Díaz au WBC, est un verrou à échanger si les Mets choisissent de vendre. Le joueur de 38 ans a un contrat d’un an et a joué comme l’un des meilleurs releveurs du baseball (1,96 ERA en 41 1/3). Il a été traité à la date limite avant; les prétendants ont toujours besoin de plus d’aide pour le stylo.

Compatibilités potentielles : Rangers, Phillies, Rays, Marlins, Red Sox

Jeimer Candelario

Chaque hiver, les mauvaises équipes recrutent des agents libres à petit budget sur des contrats d’un an, en espérant qu’ils rebondiront et pourront être échangés contre des prospects à la date limite. Ce plan se déroule rarement aussi bien que celui-ci pour les Nationals. Après avoir été non-offert par Detroit la dernière intersaison, Candelario a affiché le 23e meilleur fWAR au baseball, à égalité avec Goldschmidt et Matt Olson.

Le gant de 29 ans a fait un énorme bond en avant dans le coin chaud et il se comporte comme un frappeur au-dessus de la moyenne depuis trois mois et demi maintenant. Washington, à des années-lumière du classement, n’a aucune raison de s’accrocher à Candelario, alors attendez-vous à ce qu’il finisse en tant que 3B partant d’une équipe des séries éliminatoires contre un lanceur droitier.

Convient : Marlins, Phillies, Braves, Géants, Yankees

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .

