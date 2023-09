Date limite de transfert : tous les mouvements majeurs qui pourraient encore se produire

La date limite des transferts approche à grands pas, avec 23 heures vendredi, ce qui donne aux clubs peu de temps pour conclure les accords qu’ils ont eu tout l’été. C’est le moment des tentatives désespérées et des négociations précipitées, alors attachez-vous bien.

L’été 2023 a déjà été une fenêtre record, avec plus de 2 milliards de livres sterling dépensés pour de nouveaux joueurs dans la Premier League. Mais les clubs ne se contentent certainement pas de s’arrêter là – et cela s’étend également au continent.

Marc Cucurella à Manchester United ? Mathéus Nunes à Manchester City ? Ryan Gravenberch à Liverpool ? Comme QuatreQuatreDeuxAdam Clery d’Adam Clery souligne dans le vidéo ci-dessusla fenêtre de transfert est peut-être presque fermée, mais il y a encore un certain nombre de mouvements énormes entre les plus grands clubs européens.

Date limite de transfert : tous les mouvements qui pourraient encore se produire

Cole Palmer : Manchester City à Chelsea

Palmer devrait rejoindre Chelsea pour 45 millions de livres sterling (Crédit image : Getty Images)

Palmer est sur le point de déménager à Chelsea pour un accord qui pourrait s’élever à 45 millions de livres sterling, comme initialement rapporté par Le gardien. Bien qu’ils n’aient jamais marqué de but en Premier League, les Blues sont prêts à se séparer d’une somme aussi importante après avoir perdu Christopher Nkunku à cause d’une blessure au genou le mois dernier, Mauricio Pochettino souhaitant renforcer son équipe.

Palmer a déjà prouvé sa valeur cette saison, en marquant à la fois lors du Community Shield et de la Super Coupe de l’UEFA, et, à 21 ans, il pourrait encore devenir un ailier hors du commun. Il semble également désireux de déménager, avec un football plus régulier en équipe première à Stamford Bridge probable.

Matheus Nunes : les loups à Manchester City

Matheus Nunes devrait rejoindre Manchester City (Crédit image : Getty)

Après une saga qui s’est ensuivie dans laquelle Nunes a refusé de s’entraîner et de jouer pour les Wolves la semaine dernière, Manchester City a finalement conclu un accord formel pour signer Nunes pour 53 millions de livres sterling. City a vu une offre précédente rejetée par l’équipe des West Midlands la semaine dernière, alors qu’ils tentaient de conserver 60 millions de livres sterling.

Dans le cadre des négociations, les Wolves signeront un prêt à Tommy Doyle, avec l’option d’un transfert de 4,3 millions de livres sterling qui comprendrait une clause de vente de 50 pour cent.

Marc Cucurella : Chelsea à Manchester United

Cucurella semble prêt à signer un prêt pour Man United (Crédit image : Getty Images)

Selon L’AthlétismeManchester United travaille à la signature d’un prêt de Marc Cucurella de Chelsea, des pourparlers étant actuellement en cours. Fabrizio Romano affirme que l’Espagnol souhaite déménager à Old Trafford, Manchester United mettant fin à son intérêt pour les autres arrières gauches.

Alors que Luke Shaw et Tyrel Malacia devraient être blessés pendant au moins le mois prochain, Manchester United tenait à recruter un nouvel arrière gauche.

Harry Maguire : Manchester United à West Ham United

Maguire a besoin de minutes en équipe première (Crédit image : Getty Images)

Plus tôt dans la fenêtre, West Ham United a conclu un accord avec Manchester United pour signer Maguire pour 30 millions de livres sterling. Cependant, après que le club vendeur ait bloqué un accord, West Ham s’est ensuite retiré des négociations après être devenu frustré par le manque de progrès.

L’équipe de David Moyes pourrait néanmoins revenir pour l’international anglais avant la date limite, avec un prêt annoncé. Des rapports suggèrent que toute offre de prêt sera rejetée, mais cette situation pourrait changer dans les dernières heures de la fenêtre.

Ryan Gravenberch : le Bayern Munich à Liverpool

Gravenberch a été associé à un passage en Premier League – Liverpool étant désormais en tête (Crédit image : Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Selon Sports aériens journaliste Florian Plettenbergles négociations entre le Bayern et Liverpool sur le transfert potentiel de Ryan Gravenberch sont en cours, même si le milieu de terrain néerlandais a clairement indiqué qu’il souhaitait quitter les poids lourds allemands cet été après avoir été frustré par son manque de minutes.

Le rapport suggère qu’aucun accord total sur les conditions personnelles n’a encore été trouvé, les pourparlers devant se poursuivre une fois que Liverpool et le Bayern seront parvenus à un accord sur un accord. On estime qu’il coûtera environ 25 millions de livres sterling.

Brennan Johnson : Nottingham Forest à Tottenham Hotspur

Les Spurs sont très intéressés par l’international gallois (Crédit image : Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Tottenham souhaite recruter Brennan Johnson de Nottingham Forest et, après avoir initialement attendu un prix moins cher, il semble qu’ils soient maintenant prêts à le signer pour 40 millions de livres sterling cet été. Bien qu’aucune offre n’ait encore été envoyée, les Spurs devraient agir rapidement dans les heures de fermeture.

Johnson se félicite d’un déménagement à Tottenham, les conditions personnelles ne devant pas poser de problème.

Joao Félix : Atlético Madrid à Barcelone/Liverpool/Aston Villa

Félix n’a pas encore joué une seule minute cette saison (Crédit image : Getty Images)

Il semblait inévitable que Joao Felix quitte l’Atletico Madrid tout l’été après une dispute publique avec son manager Diego Simeone, et pourtant il est toujours au club de la Liga en train de se préparer continuellement à s’éloigner.

Alors que les parties saoudiennes lui ont proposé de partir, Félix est resté ferme sur le fait que la seule destination qu’il souhaite est Barcelone. Cependant, l’équipe catalane a de sérieux problèmes de FFP à prendre en compte, ce qui signifie que tout accord pour l’attaquant portugais serait probablement sous forme de prêt.

Liverpool est cependant apparu comme une équipe surprise dans les négociations, Felix étant considéré comme un remplaçant pour Mo Salah si le talisman égyptien quitte Anfield cet été. Aston Villa, bizarrement, a également été liée, le tirage au sort d’Unai Emery prouvant une fois de plus sa valeur.