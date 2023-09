Date limite de transfert : Liverpool signe Gravenberch, Bayindir rejoint Manchester United – en direct

il y a 1 mois 05.08 HAE Les loups ont signé la royauté de Manchester City à Tommy Doyle, dans la mesure où il est le petit-fils de deux légendes de City, Mike Doyle et Glynn Pardoe. Il passera la saison en prêt à Molineux après que Matheus Nunes ait fait le chemin inverse pour un déménagement permanent et rejoigne les Wolves après une saison réussie avec Sheffield United, qu’il a aidé à promouvoir en Premier League en mai. Doyle arrive le jour de la date limite ✍️ Bienvenue dans la meute, Tommy ! 🐺 pic.twitter.com/1WQXnPJvj0 – Loups (@Loups) 1er septembre 2023



il y a 5 mois 05.04 HAE Affaire conclue : il manque certainement un arrière latéral à Arsenalet cela ne prend qu’une minute pour vous dire que Nuno Tavares jouera la saison à Nottingham Forest en prêt. Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature du prêt de Nuno Tavares de @Arsenal ✍️#NFFC | #BienvenueNuno 🇵🇹 – Forêt de Nottingham (@NFFC) 1er septembre 2023



il y a 9 mois 05.01 HAE Ben Fisher On s’attend de plus en plus à ce que Brennan Johnson ne réveille pas un joueur de Nottingham Forest samedi matin.. Reste à savoir s’il fera un Tottenham Hotspur. Les Spurs veulent recruter l’attaquant polyvalent, mais doivent se débarrasser des joueurs marginaux pour financer tout accord et réduire leur équipe. La partie importante ici est que Forest est très ouvert à la vente moyennant des frais d’environ 45 millions de livres sterling. Brentford conserve toujours son intérêt pour un joueur pour lequel il a soumissionné à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, mais est réticent à se lancer dans une sorte de guerre d’enchères.



il y a 17 mois 04h52 HAE Palhinha en route pour le Bayern Munich ? Jacob Steinberg Fulham ne confirme pas les informations en provenance d’Allemagne selon lesquelles ils auraient accepté une offre de 65 millions d’euros du Bayern Munich pour João Palhinha. Il est cependant tôt et l’accord devrait être conclu – à condition que Fulham, qui a contacté Tottenham au sujet de Pierre-Emile Hojbjerg – puisse trouver un remplaçant à son influent milieu de terrain. Perdre Palhinha serait un coup dur pour Marco Silva, qui cherche désespérément à garder l’international portugais. Cela a été une fenêtre étrange pour Fulham. Ils ont déjà perdu Mitrovic face à la Saudi Pro League et il sera intéressant de voir ce que le départ probable de Palhinha aura sur l’avenir de Silva. D’ailleurs, c’est un accord qui pourrait déclencher un manège. Si Palhinha part et que Fulham signe Hojbjerg (ils ont des alternatives), ne soyez pas surpris de voir Tottenham opter pour Conor Gallagher de Chelsea.

il y a 20 min 04h49 ​​HAE Juste au moment où Liverpool trouve son nouveau supersub à Darwin Nunez, l’ancien titulaire revient en Premier League. RUPTURE : Burnley, Fulham et Nottingham Forest envisagent tous de signer Divock Origi selon Sky in Italy ⬇pic.twitter.com/5j5PkGfPE8 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 1er septembre 2023



il y a 29 mois 04h41 HAE Pour le moment, voici celui de Jürgen Klopp dire sur l’affaire Salah : « La position reste la même. Aucune offre à ma connaissance. Aucun doute là dessus. Rien d’autre à dire. » Klopp : « Je pense vraiment que nous avons fait de bonnes affaires [this summer].» – Édition Anfield (@AnfieldEdition) 1er septembre 2023

il y a 34 mois 04h36 HAE Nous attendons les développements de Liverpool dernière signature et attendons le coup saoudien pour Mohamed Salah. Ça arrive, sûrement. Liverpool conclut un accord de 40 millions d’euros pour le milieu de terrain du Bayern Munich Ryan Gravenberch En savoir plus



il y a 37 mois 04h33 HAE En savoir plus sur Manchester United par Jamie Jackson : « United reste déterminé à signer Sofyan Amrabat, avec un intérêt indépendant de la vente de Scott McTominay, qui ne devrait pas partir.



il y a 38 mois 04h31 HAE Accord conclu : Chelsea signe Palmer de Manchester City Jacob Steinberg L’accord est un coup de pouce pour Mauricio Pochettino, qui pousse Chelsea à acheter un joueur offensif depuis la perte de Christopher Nkunku suite à une blessure à long terme au genou au début du mois. Chelsea est également privé de Mykhailo Mudryk et de Carney Chukwuemeka avant d’accueillir Nottingham Forest samedi. La préférence de Pochettino était de recruter un attaquant capable de jouer divers rôles. Palmer fait l’affaire : un talent gaucher capable de jouer sur l’aile droite et au milieu. Chelsea obtient la signature de Cole Palmer de Manchester City pour un montant initial de 40 millions de livres sterling En savoir plus



il y a 41 mois 04h29 HAE Va perdre La journée devrait être chargée à Nottingham Forest. Odisseas Vlachodimos arrive de Benfica, Callum Hudson-Odoi rejoindra Chelsea et Nuno Tavares d’Arsenal. Là où réside le plus d’intrigue, c’est en ce qui concerne Brennan Johnson et si Forest peut parvenir à un accord avec Tottenham. Si l’ailier part, il tirera probablement le levier pour signer Ibrahim Sangaré du PSV.

il y a 51 min 04.19 HAE Accord conclu : Manchester United recrute le gardien Bayindir Jamie Jackson Manchester United a signé Altay Bayindir de Fenerbache pour 5 millions d’euros sur un contrat de quatre ans avec une option de 12 mois supplémentaires, le gardien de 25 ans remplaçant Dean Henderson qui a rejoint Crystal Palace plus tôt dans la semaine. Le transfert a été finalisé jeudi soir, mais l’annonce a été retardée en raison de la victoire 2-0 du club turc en Ligue Europa Conférence contre le FC Twente. Bayindir a déclaré : « C’est un immense honneur de rejoindre Manchester United et de devenir le premier joueur turc à représenter cet incroyable club. J’ai une passion pour le succès et je donnerai tout pour aider ce groupe spécial de joueurs à réaliser nos ambitions. Le jour de la date limite de transfert, United espère recruter l’arrière gauche de Tottenham Sergio Reguilon en prêt en raison du premier choix d’Erik ten Hag à ce poste, Luke Shaw, blessé jusqu’en novembre. On pense que l’accord proposé comporte une clause de rupture en janvier pour permettre le retour de Reguilon aux Spurs. Marc Cucurella, jouant pour Chelsea contre Wimbledon cette semaine, a empêché un tel accord. Un moment de fierté. ✍️ @AltayBayindir_1#MUFC pic.twitter.com/4y2GEWdIBy –Manchester United (@ManUtd) 1er septembre 2023

il y a 53 min 04.16 HAE Barry Glendenning vous présente le Rumor Mill. La politique de Chelsea consistant à se débarrasser des diplômés de l’académie locale dans le but de réduire son équipe et d’équilibrer les comptes ne montre aucun signe de ralentissement, avec Callum Hudson-Odoi être expédié à Forêt de Nottingham. Une fois évalué à 50 millions de livres sterling, l’ailier sujet aux blessures serait proposé à un prix réduit de 8 millions de livres sterling. Trevoh Chalobah devrait également quitter Stamford Bridge pour Bayern Munich, même si l’insistance des champions d’Allemagne sur un accord de prêt ne plaît pas entièrement à Chelsea. Le Bayern reste également intéressé à prendre Conor Gallagher de la masse salariale de Chelsea, mais tout mouvement qu’ils entreprennent pourrait être détourné par Tottenham. Avec Éperons il semble de plus en plus improbable d’attirer Brennan Johnson loin de Nottingham Forest, attendez-vous à ce qu’ils intensifient leurs efforts pour signer Ebéréchi Eze de Crystal Palace à la place. Après leur poursuite de l’arrière latéral de Chelsea Marc Cucurella n’a abouti à rien, Manchester United annoncera la signature de l’arrière latéral de Tottenham Sergio Reguillon. L’Espagnol de 26 ans a passé quelques heures jeudi soir à se faire piquer par les médecins d’Old Trafford avant un prêt d’une saison. United reste déterminé à signer Sofiane Amrabat de la Fiorentina et les deux clubs ainsi que le joueur lui-même semblent tous disposés à conclure un accord tant que le prix est correct. Rumeurs de transfert de football : Sergio Reguilón va-t-il rejoindre Manchester United ? En savoir plus