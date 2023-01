Date limite de transfert en direct: Arsenal veut Jorginho

Facebook

Avec la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier aujourd’hui en Europe (23 h GMT / 18 h HE pour la Premier League), de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

– Sources: Chelsea conclut un accord de 120 millions d’euros avec Fernandez

– Sources : Cancelo proche de rejoindre le Bayern en prêt de Man City

– Sources: Barcelone en pourparlers avec LA Galaxy pour l’arrière droit Araujo

– Sources: Caicedo de Brighton a obtenu un congé dans le cadre de la candidature d’Arsenal

– FINI: La star de l’USMNT, McKennie, complète son prêt à Leeds United