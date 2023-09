Date limite de transfert en direct : actualités et mises à jour

Le mercato estival se ferme vendredi en Europe, avec la date limite de la Premier League à 23 h BST / 18 h HE, et il y a beaucoup de ragots qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Al Ittihad envisage un accord record en Premier League pour Salah

Al Ittihad mettra à l’épreuve la détermination de Liverpool à continuer Mohamed Salah avec le club saoudien prêt à faire une démarche d’une valeur de 150 millions de livres sterling, selon Le télégraphe.

Le rapport révèle que même si Al Ittihad est prêt à soumettre une offre substantielle, ce qui constituerait un record en Premier League, la réticence de Liverpool à conclure un accord a rendu cette décision difficile.

Il semblerait que Liverpool ne soit pas disposé à se séparer du joueur de 31 ans, surtout si tard dans la fenêtre de transfert, ce qui rendrait difficile la recherche d’un remplaçant pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Salah est resté impressionnant pour les Reds la saison dernière dans ce qui a été une campagne décevante pour le club du Merseyside, marquant 19 buts et 12 passes décisives en championnat.

Liverpool a vu trois de ses joueurs de la saison dernière passer à l’Arabie Saoudite cet été, le duo de milieux de terrain composé de Jordan Henderson et Fabinho rejoignant respectivement Al Ettifaq et Al Ittihad, et Roberto Firmino rejoignant Al-Ahil après l’expiration de son contrat. à Anfield.

Potins de papier

– Al Ittihad lorgne également sur le défenseur Sergio Ramos dans le but de conclure un accord avec l’ancien défenseur du Real Madrid et du PSG, selon Rudy Galetti. Le rapport indique que le joueur de 37 ans a précédemment informé l’équipe saoudienne que sa priorité était de déménager à Galatasaray, mais Al Ittihad se prépare à faire une énorme proposition pour la star espagnole.

– Manchester United semble prêt à manquer le défenseur de Barcelone Marcos Alonsorapports Calciomercato. Alors que Luke Shaw est prêt à rester sur la touche en raison d’une blessure, les Red Devils étaient impatients de trouver un nouvel arrière gauche avant la fermeture de la fenêtre de transfert et auraient identifié Alonso comme la personne idéale. Cependant, le rapport indique que l’homme de 32 ans n’est pas intéressé par cette décision. United semble avoir tourné son attention ailleurs, des sources affirmant à ESPN que Tottenham Hotspur Sergio Reguillon semble prêt à effectuer un transfert de prêt d’une saison à Old Trafford.

– Fulham cherche à conclure un accord pour le milieu de terrain de Tottenham Pierre-Émile Højbjerg alors qu’ils recherchent João Palhinhale remplacement, par Fabrizio Romano. Palhinha est sur le point de rejoindre le Bayern Munich, champion de Bundesliga, mais les Cottagers souhaitent trouver un remplaçant pour le joueur de 28 ans avant d’autoriser le départ. Fulham a pris contact avec les Spurs mais fait face à des négociations difficiles avec le président des Spurs, Daniel Levy.

– Le Bayern Munich est de retour dans la course au défenseur de Southampton Armel Bella-Kotchap après avoir vu un accord pour Chelsea Trevoh Chalobah s’effondrer, selon Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Le rapport indique que le Bayern est en contact avec Southampton alors qu’il tente de conclure un accord avec le club anglais, mais il fait face à une concurrence féroce de la part de son rival, le Borussia Dortmund, qui a été fortement lié au joueur de 21 ans ces dernières semaines.

– L’attaquant de l’Atletico Madrid João Félix reste désireux d’obtenir un transfert à Barcelone, mais l’Atleti exigera des frais pour l’accord de prêt, selon sport. Le rapport indique que malgré l’empressement de Félix à passer au Camp Nou, Barcelone ne considère pas l’accord comme une nécessité, laissant Les Colchoneros dans une situation difficile. Le club de LaLiga a voulu se débarrasser de l’attaquant portugais tout l’été, mais il pourrait être contraint de baisser les frais de prêt pour inciter Barcelone à conclure un accord.