Date limite de mise à jour Microsoft : le nouveau cauchemar de sécurité Windows se réalise lentement

À l’approche de l’échéance, ce cauchemar pour les utilisateurs de Windows devient réel. NurPhoto via Getty Images

Il reste maintenant exactement un an avant que la fin de vie de Windows 10 ne devienne réalité, avec 900 millions d’utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent toujours pas passer à Windows 11. En l’absence d’un revirement improbable de Microsoft sur les exigences matérielles de Windows 11, il y a un scénario cauchemardesque où des centaines de millions d’utilisateurs perdent l’accès au support.

Et ce cauchemar devient peu à peu de plus en plus réel. Pour que la mise à jour de Windows 11 atteigne ses objectifs, il faudrait vendre un grand nombre de nouveaux PC. Mais IDC vient de rapporter que « les expéditions mondiales de PC traditionnels ont chuté de 2,4 % d’une année sur l’autre (YoY) à 68,8 millions d’unités, au cours du troisième trimestre 2024 (3T24). »

ForbesMicrosoft met en garde des millions d’utilisateurs Windows : changez de navigateur alors que de nouvelles attaques sont en cours

Selon Gartnerqui a enregistré une baisse légèrement inférieure de 1,3 %, « la demande pour le rafraîchissement des PC Windows entraînée par la fin du support de Windows 10 en 2025 n’a pas complètement repris au cours du troisième trimestre, en partie à cause des défis économiques dans certaines régions », même si prévoit toujours « une croissance plus robuste en 2025 ».

Canalys a enregistré une croissance modeste de 1,3 % au troisième trimestre, avec la nécessité d’une forte croissance en 2025 « car une grande partie de la base installée de PC Windows doit encore être actualisée avant la fin de vie de Windows 10 en octobre 2025 ».

Mais avec environ 60 millions d’unités expédiées au cours du trimestre et ces 900 millions de PC Windows 10 encore en service, le calcul devient problématique. Alors que Canalys a estimé qu’environ 240 millions de PC actuellement utilisés ne sont pas techniquement capables d’exécuter Windows 11, la majorité des nouvelles ventes de PC ne remplacent pas les anciens appareils Windows 1o sans le TPM 2.0 préalable. Au cours des 12 derniers mois, seuls 130 millions d’utilisateurs de Windows 10 sont passés à Windows 11 au total.

Croissance lente de Windows 11 CompteurStatistique

Les analystes du secteur considèrent le rafraîchissement des entreprises comme le moteur probable de la hausse de 2025, IDC signalant que « de nombreuses entreprises ont commencé à rafraîchir leurs PC en prévision de la fin du support de Windows 10 ». Ironiquement, les utilisateurs professionnels sont également plus susceptibles de recourir aux options de support étendues et payantes de Microsoft. Ce sont les utilisateurs à domicile qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer pour une actualisation ou un contrat de support qui poseront le problème de support le plus préoccupant en octobre de l’année prochaine.

Au-delà de l’impératif d’actualisation de Windows 11, l’autre problème est le manque de demande pour de nouveaux PC Co-pilot, avec tout le buzz dans la récente mise à jour de Microsoft étant lié à l’IA. « Ces boîtiers PC magiques à IA étaient censés susciter l’enthousiasme des acheteurs et propulser le marché quelque peu apathique des systèmes de bureau et portables vers un territoire de croissance significative », Le registre a commenté, « mais cela ne semble pas se produire. »

ForbesAvertissement du Google Play Store : arrêtez de télécharger ces « applications malveillantes »

En mettant de côté les purs et durs de Windows 10, il y a aussi un nombre non négligeable d’utilisateurs qui utilisent des versions de système d’exploitation encore plus anciennes que celle-là. Microsoft a suggéré à ces 50 millions d’utilisateurs de Windows d’acheter du nouveau matériel à mettre à niveau, ce qui a fait la une des journaux. « Vous ne parvenez pas à mettre à niveau votre PC vers Windows 11 ? En acheter un nouveau, c’est la solution ridicule de Microsoft », a écrit TechRadar.

La réalité est que 900 millions d’utilisateurs de Windows 10 ne vont pas soudainement déménager au cours des 12 prochains mois, et bon nombre des 300 millions d’utilisateurs de Windows 10 (et des systèmes d’exploitation plus anciens) dotés de matériel incompatible ne sont pas ceux qui seront à l’origine de la hausse des achats de PC en 2025. . Mais ce sont eux qui risquent le plus de ne plus bénéficier du support l’année prochaine, avec d’autres utilisateurs de Windows 10 qui ne veulent tout simplement pas bouger. L’ampleur de ce cauchemar de soutien reste à mesurer, mais il semble désormais définitivement sur le point de se produire.