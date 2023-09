Date limite de la WSL : le dilemme de Mary Earps de Man Utd, tandis que Chelsea, Arsenal et Man City deviennent tous plus forts | Actualités footballistiques

À une journée de plus du mercato de la Super League féminine, Actualités Sky Sports Le journaliste Anton Toloui évalue la fenêtre jusqu’à présent – et ce que cela pourrait signifier pour la saison à venir.

La saga Earps continue

Manchester United sont damnés s’ils le font et potentiellement damnés s’ils ne vendent pas Marie Earps cette fenêtre.

S’ils profitent du n°1 anglais du rival de la WSL, Arsenal, comme cela a été largement rapporté, il semble que le club ne soit pas sérieux quant à ses ambitions de titre.

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, partage qu’une offre rejetée par Man Utd pour Mary Earps était un « record du monde pour un gardien de but dans le football féminin ».



Cependant, chaque joueur a un prix à payer et il a dû être difficile de refuser un montant record pour un joueur qui pourrait partir pour rien l’été prochain.

Alessia Russo et Ona Battle aussi tous deux ont quitté Man Utd à la fin de leur contrat après des mois de négociations avec le club.

Attendez-vous à ce que cette saga se poursuive en janvier.

Grande fenêtre pour Man Utd

Ella Toone de Manchester United s’adresse à Sky Sports News avant la saison de Super League féminine et pense que la compétition sera plus forte grâce aux nouvelles recrues de tous les clubs.



L’ajout tardif potentiel du défenseur d’Everton Gabby Georges montre à quel point Manchester United agrandit cette fenêtre.

Everton est réticent à vendre le joueur mais Actualités Sky Sports Il semble que United ait respecté sa clause de libération d’environ 150 000 £.

Signant également Geyse – tout juste après avoir remporté la Ligue des Champions avec Barcelone – pour un montant record en club et vainqueur du Soulier d’Or de la Coupe du Monde Hinata Miyazawa signifie que l’équipe de Marc Skinner dispose d’options intéressantes à l’avant.

Mais remplacer Russo et Batlle n’est pas une tâche facile, d’autant plus que Man Utd se prépare pour son premier défi en Ligue des champions.

Personne ne sait à quoi s’attendre de cette équipe cette saison.

Les riches deviennent plus riches

Jill Scott donne ses prédictions sur les transferts tardifs, les équipes à surveiller et qui, selon elle, remportera le titre WSL à la fin de la saison.



Chelsea, Arsenal et Manchester City sont tous plus forts à l’approche de la nouvelle saison.

Chelsea, champion, a recruté l’un des meilleurs arrières latéraux du monde en Ashley Laurentnuméro 10 vainqueur de la Ligue des Champions en Catarina Macariol’un des buteurs les plus prometteurs des États-Unis en Mia Fishel et deux gardiens internationaux en Hannah Hampton et Nicky Evrard.

Oui, ils remplacent la paire expérimentée Magda Eriksson et Pernille Harder, mais l’équipe d’Emma Hayes regorge de talent.

Russo est peut-être la star d’Arsenal, mais ses trois autres nouveaux joueurs pourraient également avoir un impact énorme sur la ligue. Défenseur central suédois Amanda Ilestedt a choqué le monde en marquant quatre buts sur la plus grande scène de tous cet été, Laïa Codina est vainqueur de la Coupe du monde et Cloé Lacasse a montré son talent offensif à Benfica.

Manchester City a peut-être eu un été plus calme, mais la seule signature qu’ils ont faite est massive. Jill Roordpour qui le club a dépensé un record britannique de 300 000 £, a réalisé une énorme Coupe du monde et a une médaille de vainqueur de la WSL dans son cabinet depuis son passage à Arsenal.

Jill Roord, la nouvelle recrue de Manchester City, dit qu’elle est toujours restée intéressée par un retour en Super League féminine après avoir quitté Arsenal en 2021



Après des saisons de championnat décevantes l’année dernière, City ou Arsenal pourraient-ils revenir au niveau de Chelsea ?

Brighton va-t-il faire sensation ?

Tout a changé à Brighton comme Mélissa Phillips se prépare pour sa première saison complète en tant qu’entraîneur-chef de Brighton.

Vainqueur de la Ligue des Champions Vicky Losada et ancien attaquant de Man City, Wolfsburg et Lyon Pauline Brême titre une forte campagne de recrutement sur la côte sud.

Danielle Carter, Megan Walsh et Victoria Williams font partie d’une longue liste de joueuses expérimentées à quitter un club cherchant à faire les choses différemment cette saison après quelques années de médiocrité.

La milieu de terrain de Brighton et de l’Espagne, Vicky Losada, prédit un avenir radieux pour son équipe nationale après sa victoire historique en finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre.



Le meilleur du reste…

Aston Villa ont remplacé Hampton par une étoile absolue dans Daphné van Domselaaravec Lucie Parker espère également qu’un déménagement dans les Midlands contribuera à consolider une place dans l’équipe d’Angleterre.

Leicester j’ai eu une fenêtre solide mais j’obtiens Janina Leitzig sur un accord permanent après une période de prêt impressionnante la saison dernière peut être l’une des meilleures affaires que nous voyons.

Liverpool avoir un nouvel attaquant en ville. Attaquant de la Norvège Sophie Roman Haug espère renvoyer les doubles vainqueurs de la WSL au classement.

Les objectifs seront vitaux pour Jambon de l’Ouest aussi cette saison, ce qui pourrait mettre la pression sur les nouvelles recrues Emma Harrys.

L’internationale anglaise U23 s’est montrée très prometteuse à Reading, il sera intéressant de voir comment elle s’installera dans son nouveau club.

L’avenir du football : une joueuse d’un million de livres sterling en 2024

La fenêtre de transfert exceptionnelle de janvier n’était qu’un apéritif pour ce qui s’annonce pour le football féminin, qui se régalera de grosses sommes d’argent dans les éditions à venir – avec un agent de premier plan prédisant un transfert historique d’un million de livres sterling dans les 12 à 18 prochains mois.

Et ce n’est pas tout. Alors que le sport a connu une croissance astronomique, Deloitte, expert en finances sportives, estime que le football féminin atteindra la barre du milliard dans les années à venir, à mesure que l’augmentation de la fréquentation, la commercialisation et les accords de diffusion continueront de se renforcer.

Alors que le mercato féminin se termine jeudi, Sports aériens Vicki Hodges examine l’avenir des transferts dans le football féminin et les facteurs qui peuvent permettre et soutenir la croissance financière du football.

WSL revient sur Sky en octobre

La WSL débute le dimanche 1er octobre avec six matches, dont le champion en titre Chelsea vs Tottenham en direct. Sports aériens à 17h30.

Certaines équipes de la WSL ont déjà commencé leur entraînement de pré-saison, les joueurs anglais devant revenir dans leurs équipes respectives dans les prochaines semaines, avant de se regrouper pour la Ligue des Nations.

Après la victoire des Lionnes au Championnat d’Europe l’année dernière, des ventes de billets ont battu des records dans toute la WSL, et beaucoup espèrent que la campagne de Coupe du Monde de cet été, où elles ont atteint la finale, attirera encore plus d’attention sur la ligue.