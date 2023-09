Date limite de grève de l’UAW ; Tempête sur la côte Est ; Interview de Zelensky : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a plaidé en faveur du maintien de l’aide américaine lors d’un voyage à New York et à Washington cette semaine. Jeudi, il rencontré des membres du Congrès, qui réfléchissent à la demande de 24 milliards de dollars de la Maison Blanche pour un financement de l’Ukraine – et se heurtent à la date limite de fin du mois pour adopter un projet de loi de dépenses gouvernementales. Il a reçu un accueil bipartisan de la part des dirigeants du Sénat, mais pas à la Chambre. où les Républicains sont divisés sur la question.

basculer la légende Kholood Eid pour NPR

La grève historique des travailleurs de l’automobile pourrait prendre encore plus d’ampleur aujourd’hui. Le président de l’United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a déclaré que si de « sérieux progrès » n’étaient pas réalisés d’ici midi HE, le syndicat demanderait à davantage de travailleurs de quitter leur travail – rejoignant ainsi les quelque 13 000 personnes qui se sont mises en grève dans trois usines différentes vendredi dernier. Andrea Hsu de NPR raconte En premier que le syndicat et les constructeurs automobiles continuent de discuter et d’échanger des propositions, mais restent très éloignés sur une série de questions allant des salaires aux prestations de retraite.

Les travailleurs se sont rassemblés cette semaine à Détroit, Chicago et Louisville, et beaucoup se demandent si leur usine sera la prochaine. Rashad Martinez, qui travaille à l’usine Ford de Louisville, dit à Hsu jeudi soir: « J’ai du travail demain. Alors nous serons cette équipe à partir et je vous le dis, nous sommes prêts. »

Un cessez-le-feu fragile dans le Caucase du Sud semble tenir, mais soulève de nombreuses questions. L’Azerbaïdjan affirme avoir rétabli le contrôle de la séparatiste enclave ethnique arménienne du Haut-Karabakhaprès une offensive azerbaïdjanaise en début de semaine qui, selon les séparatistes, a tué au moins 200 personnes.

L’Azerbaïdjan « semble avoir écrasé un mouvement indépendantiste vieux de plusieurs décennies » en un peu plus d’une journée, Charles Maynes de NPR rapporte depuis Moscou. Le gouvernement arménien se prépare désormais à un afflux de réfugiés et à davantage de manifestations dans son pays, où les gens sont en colère contre le manque d’intervention du gouvernement et des soldats de maintien de la paix russes.

Parmi les questions les plus urgentes C'est ce qui va arriver aux Arméniens de souche du Haut-Karabakh. Selon Maynes, selon la réponse, nous pourrions encore voir l'Arménie entraînée d'une manière ou d'une autre dans un conflit – ce qui pourrait potentiellement contraindre de plus grandes puissances, y compris l'Occident, à s'impliquer.

Certaines parties de la côte Est sont soumises à un avertissement de tempête tropicale ce week-end. Le National Hurricane Center met en garde contre des vents violents, des inondations côtières et des courants de retour potentiellement mortels. de la Caroline du Nord au New Jersey. La perturbation devrait se transformer en tempête tropicale vendredi soir à l’approche de la côte de Caroline du Nord.

Si c’est le cas, elle s’appellera Ophélie. Ce serait la 16e tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique 2023 – dont les prévisionnistes prédisent qu’elle verra «niveaux d’activité supérieurs à la normale« , avec jusqu’à 21 tempêtes nommées.

De nos hôtes

basculer la légende Kholood Eid pour NPR

Steve Inskeep a rejoint NPR en 1996 et a commencé à héberger Morning Edition en 2004. Il héberge également Up First.

Volodymyr Zelenskyy est apparu soudainement. J’ai tourné la tête pour le découvrir debout parmi les assistants, les agents de sécurité et les membres de l’équipe de NPR. Dans une pièce pleine de costumes et cravates, il portait son pantalon cargo militaire et un sweat-shirt sombre décoré du blason de l’Ukraine.

Avant de commencer, il se posait des questions sur la manière dont il serait entendu. Il savait que les épisodes de radio et de podcast lui enlèveraient certains de ses outils de communication, sa tenue de marque et son visage expressif. Il parlait anglais autant que possible pour éviter l’interprétation. Zelensky était en visite au rassemblement annuel des Nations Unies, auquel participent la Russie, ainsi que des pays qui ne soutiennent pas activement la cause de l’Ukraine. Il était aussi rendre visite à des responsables américainsqui apportent un soutien vital.

Il a déclaré que l’Ukraine défendait la démocratie et nous avons discuté des problèmes d’un pays démocratique dans une guerre prolongée. La loi martiale a notamment retardé les élections. Il est confronté à des questions de la part de certains Ukrainiens sur la date de reprise du scrutin, et a déclaré qu’il serait difficile de voter dans une zone de guerre alors que de nombreux électeurs sont dispersés dans d’autres pays.

Sur Édition du matinA Martínez m’a demandé le poids que Zelensky doit porter. Cela m’a fait réfléchir à quel point la guerre aurait pu paraître différente si l’Ukraine avait eu un président différent, un fonctionnaire grisonnant et bavard dont le passé politique remontait à l’époque soviétique. Au lieu de cela, c’est un Ancien comédien de 45 ans rallier son peuple, et tous ceux qui, dans le monde, prendront son parti.

Choix du week-end

basculer la légende Images de magnolias ; Amazon Studios ; A24 ; Murray Fermer/Lionsgate ; Fonctionnalités de mise au point ; Liz Parkinson/Netflix

Découvrez quoi Radio Nationale Publique regarde, lit et écoute ce week-end :

Films: Nos critiques de NPR révèlent le 25 films qu’ils ont le plus hâte de voir d’ici Thanksgiving.

LA TÉLÉ: L’or explore les conséquences d’un véritable braquage d’or en 1983, lorsque des voleurs sont entrés par effraction dans un entrepôt et se sont enfuis avec trois tonnes de lingots d’or. Découvrez la saga zippy sur Paramount+.

Livres: Dans Bien-être, Jack et Elizabeth contemplent l’avènement de l’âge mûr et réalisent qu’ils sont très différents des personnes qu’ils étaient lors de leur première rencontre. Le roman est à la fois drôle et déchirant.

Musique: Mitski dit son nouvel album, La terre est inhospitalière et nous aussi, est sa plus américaine. Dans ce document, elle tente de concilier toutes ses identités avec ce que signifie être américaine.

Questionnaire: Le quiz d’actualité de cette semaine aborde tout, de l’art aux affaires en passant par la politique. Il y a un indice assez important dans ce même bulletin.

3 choses à savoir avant de partir

basculer la légende Felicia Jiménez/NPS photo

Êtes-vous prêt pour la Fat Bear Week ? Des scandales passés aux futurs champions potentiels, voici Que souhaitez-vous savoir avant l’ouverture des votes en octobre. Les tests COVID gratuits par courrier reviennent. À partir de lundi, le gouvernement fédéral enverra jusqu’à quatre tests rapides par foyer toute personne qui les demande. Florence Griffith Joyner, médaillée d’or olympique, alias « Flo-Jo », a révolutionné le sprint féminin avec sa vitesse et son style. Radio Nationale Publique regarde son héritage 25 ans après sa mort.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi. Suzanne Nuyen contribué.