Date limite clé pour réclamer les crédits d’impôt 2021, des chèques de relance de 1 400 $ se profilent

Certains crédits d’impôt ont été rendus temporairement plus généreux en 2021. Pour certaines personnes, il est peut-être encore temps de réclamer l’argent, ce qui peut représenter des milliers de dollars – mais certains politiciens ne sont pas contents que l’IRS ait juste rappelé aux Américains l’argent. L’agence fédérale a récemment envoyé des lettres à plus de 9 millions de personnes et de familles susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux mais qui n’ont pas encore déposé de déclaration de revenus fédérale pour 2021. La des crédits plus généreux ont été autorisés par l’American Rescue Plan Act, qui a été promulgué en mars 2021. Cela comprend des chèques de relance de 1 400 $ par personne, des crédits d’impôt pour enfants totalisant jusqu’à 3 600 $ par enfant et un crédit d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 1 502 $ pour les travailleurs éligibles sans enfants. “L’IRS veut rappeler aux personnes potentiellement éligibles, en particulier les familles, qu’elles peuvent bénéficier de ces précieux crédits d’impôt”, a déclaré le commissaire de l’IRS Chuck Rettig dans un communiqué d’octobre lorsque l’agence a commencé à envoyer les lettres. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les consommateurs réduisent leurs achats de cadeaux de Noël dans un contexte d’inflation plus élevée Cependant, la direction républicaine du House Ways and Means Committee a récemment signalé qu’elle désapprouvait les efforts de sensibilisation de l’IRS. “Le moment suspect de ces lettres juste avant une élection semble politique”, a écrit le représentant Kevin Brady, du Texas, qui est le chef républicain du comité, dans une lettre du 1er novembre à Rettig. “La prolongation du délai de dépôt semble contredire les procédures typiques de l’IRS et est susceptible d’avoir de graves conséquences pour des millions d’Américains qui attendent toujours un remboursement d’impôt”, a écrit Brady.

Les échéances de novembre approchent pour réclamer des crédits

La Outil de fichier gratuit IRS devrait rester ouvert jusqu’au 17 novembre pour les personnes qui doivent encore produire des déclarations de revenus 2021. Cet outil permet aux personnes ayant un revenu de 73 000 $ ou moins de produire leur déclaration gratuitement. Alternativement, ChildTaxCredit.gov permet également aux gens de produire leurs déclarations de revenus fédérales de 2021. Les personnes ayant des revenus inférieurs à 12 500 $ ou les couples mariés déclarant conjointement avec des revenus inférieurs à 25 000 $ peuvent être en mesure de produire une simple déclaration de revenus afin de réclamer les crédits.

Cela inclut un outil fourni par Code for America, GetCTC.org, qui permettra aux gens de réclamer leurs crédits d’impôt pour enfants de 2021, leurs crédits d’impôt sur le revenu gagné et leurs troisièmes chèques de relance. Notamment, cet outil a une date limite du 15 novembre. Les déclarants ont généralement jusqu’à trois ans pour produire leurs déclarations et demander les crédits d’impôt auxquels ils ont droit. Les échéances de novembre ne concernent que ces outils de déclaration simplifiés.

Qui a peut-être raté l’argent

La plupart des particuliers et des familles ont reçu l’argent auquel ils avaient droit grâce aux crédits d’impôt bonifiés de 2021. Mais ceux qui ne produisent généralement pas de déclarations de revenus fédérales, généralement parce qu’ils ont de faibles revenus, peuvent quand même avoir besoin de soumettre leurs informations afin d’obtenir l’argent. Cela comprend des chèques de relance uniques de 1 400 $ par personne. Il comprend également un bonification du crédit d’impôt pour enfants jusqu’à 3 600 $ pour les enfants de cinq ans et moins, ainsi que jusqu’à 3 000 $ pour les 6 à 17 ans. Jusqu’à la moitié de ces sommes peuvent avoir été envoyées aux familles par le biais de paiements mensuels en 2021. Cependant, les parents devront toujours déposer déclarations de revenus fédérales pour réclamer les sommes restantes, ou la totalité des sommes si elles n’ont pas reçu les chèques mensuels anticipés.

Davantage de familles pourraient être éligibles au crédit d’impôt pour enfants de 2021, puisqu’il a été temporairement rendu entièrement remboursable. Ceux qui ne doivent pas d’impôts peuvent toujours le réclamer. De plus, les parents avec peu ou pas de revenus sont également éligibles. Le crédit d’impôt sur le revenu du travail, qui s’adresse aux travailleurs à revenu faible ou moyen, a également été temporairement plus généreux en 2021. Pour cette année-là, les travailleurs sans enfant peuvent avoir droit à un crédit pouvant atteindre 1 502 $. Cela va jusqu’à 3 618 $ pour les travailleurs ayant un enfant, 5 980 $ pour ceux qui ont deux enfants et 6 728 $ pour trois enfants ou plus. Outre des sommes plus élevées, le crédit d’impôt sur les revenus du travail 2021 a également été mis à la disposition des travailleurs de 19 ans et plusplutôt que les seuils de 25 à 64 ans en vigueur les années précédentes.

Pourquoi la controverse

Dans la lettre à l’IRS, Brady a demandé si les 9 millions de lettres de l’IRS étaient nécessaires et si elles pouvaient contribuer à des réclamations frauduleuses. Alors que l’IRS a également envoyé 9 millions de lettres en septembre 2020 à des personnes qui ont peut-être manqué les premiers contrôles de relance, il y a eu des différences notables cette fois-ci, selon le républicain du Texas. Cette fois, la date limite de novembre donne aux déclarants un mois supplémentaire pour soumettre leurs documents, a écrit Brady. De plus, les avis font référence à deux crédits d’impôt supplémentaires, l’EITC et le CTC, en plus des chèques de relance. Brady conteste également que l’IRS ait attendu quatre mois pour intensifier sa sensibilisation après que le Government Accountability Office a fait des recommandations sur la manière dont il pourrait améliorer ses communications. Ni l’IRS ni le département du Trésor n’ont répondu aux demandes de commentaires officiels. Joe Hughes, analyste des politiques fédérales à l’Institute on Taxation and Economic Policy, un groupe de réflexion non partisan, a déclaré qu’il ne voyait “rien de suspect” dans la lettre de l’IRS.