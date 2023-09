Date limite 2023 et fenêtre de transfert d’été : les clubs de la Pro League saoudienne changent soudainement le paysage | Actualités footballistiques

Quelle fenêtre. L’un des plus mémorables.

Ce fut une autre journée chargée pour la date limite de transfert, car les clubs de Premier League ont travaillé dur pour obtenir de nouvelles recrues avant la date limite de 23 heures.

Manchester United étaient occupés à capturer Sofiane Ambrabat prêté par la Fiorentina, recrute le gardien turc Altaï Bayindir de Fenerbahce, finalisant un prêt pour le défenseur des Spurs Sergio Réguilon et re-signer un agent libre Jonny Evans sur un accord à court terme comme couverture défensive.

Champions de première ligue Manchester City a annoncé un déménagement de 53 millions de livres sterling pour Loups’ milieu de terrain Matheus Nunesqui a signé un contrat de cinq ans à City, et les frais ont reçu une vente record du club pour les Wolves. João Cancelo était un dehors pour City avec Barcelone terminer un prêt pour l’arrière latéral.

Image:

Matheus Nunes a signé pour Man City





Brighton a réussi une sorte de coup d’État à Deadline Day avec la signature de l’attaquant espagnol Ansu Fati grâce à un prêt d’une saison de Barcelone.

celui de Liverpool signature la plus récente Ryan Gravenberch a déclaré qu’il avait rejoint l’un des plus grands clubs du monde après avoir rejoint pour 34,2 millions de livres sterling de Bayern Munich. Il jouera aux côtés Mohamed Salah, pour l’instant en tout cas, puisque Liverpool a rejeté une offre de 150 millions de livres sterling d’Al Ittihad – mais la partie saoudienne n’abandonne pas sa poursuite. Les clubs de la Pro League saoudienne peuvent recruter pendant presque une semaine supplémentaire, leur fenêtre de transfert se terminant le 7 septembre.

Melissa Reddy affirme que Mohamed Salah pourrait être mieux payé que Cristiano Ronaldo et Neymar s’il rejoignait le club saoudien d’Al-Ittihad.



Chelsea a poursuivi sa campagne de recrutement avec la signature de l’attaquant pour 42,5 millions de livres sterling Cole Palmer sur un contrat de sept ans à partir de Homme Ville. L’arrivée du joueur de 21 ans était la 12e nouvelle recrue à Stamford Bridge cet été et a porté les dépenses du club sous le groupe de propriété de Todd Boehly à plus d’un milliard de livres sterling sur trois fenêtres de transfert.

Tottenham ils ont finalement eu leur homme Forêt de Nottingham Je ne pouvais tout simplement pas dire non à une offre de 47,5 millions de livres sterling pour leur homme vedette Brennan Johnson. Forest, qui a recruté sept joueurs le dernier jour de la fenêtre, a réinvesti cet argent en signant le milieu de terrain Ibrahim Sangaré pour 30 millions de livres sterling à partir de PSV Eindhoven et a également ajouté l’ancien attaquant de Liverpool Divock Origine prêté par AC Milan.

Aston Villa déplacé pour une couverture défensive avec la signature du défenseur central français Clément Lenglet prêté par Barcelone.

Arsenal n’ont signé aucune signature le jour de la date limite, mais ils ont licencié trois joueurs avec Rob Holding, Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga tous quittant le club.

Bilan de l’été : des records battus, la frénésie de dépenses de Chelsea se poursuit et les Saoudiens changent le paysage

Le mercato d’été 2023 restera dans les mémoires comme le moment où les clubs de la Pro League saoudienne sont entrés – et transformés – sur le marché.

Les salaires énormes proposés par les clubs soutenus par le gouvernement ont attiré des stars mondiales telles que Neymar, Sadio Mané et le détenteur du Ballon d’Or Karim Benzema dans une ligue auparavant loin des radars des meilleurs joueurs du football européen.

Image:

Neymar était une star qui a signé pour la Saudi Pro League cet été





Les mesures ambitieuses pour Lionel Messi et Kylian Mbappe n’ont peut-être pas abouti, mais l’intérêt persistant pour un accord visant à retirer Salah de Liverpool démontre la détermination et l’ampleur avec lesquelles les clubs saoudiens opèrent. Attendez-vous à ce que cette poursuite se poursuive, la fenêtre saoudienne ne se fermant que le 7 septembre.

Ils ont déjà attiré deux Reds, Liverpool gagnant plus de 50 millions de livres sterling pour Fabinho et le capitaine Jordan Henderson. Le changement de ce dernier a été une source d’énormes controverses, compte tenu de son soutien passé à la communauté LGBTQ+ et du bilan en matière de droits humains du pays dans lequel il joue actuellement.

Roberto Firmino, N’Golo Kante, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Aleksandr Mitrovic et Aymeric Laporte sont d’autres joueurs de Premier League à avoir fait le changement saoudien – et ils ne seront pas les derniers.

Cole Palmer, nouvelle recrue de Chelsea, a marqué son premier but à Manchester City en 2021 contre Wycombe en Coupe Carabao avec ce superbe effort de curling.



Mais les clubs de Premier League peuvent difficilement critiquer les sommes considérables dépensées par les équipes saoudiennes, compte tenu des chiffres dépensés sur ces côtes.

Alors que Manchester City, triple vainqueur, devient encore plus fort grâce aux arrivées de Josko Gvardiol (77,6 millions de livres sterling), Jeremy Doku (55,5 millions de livres sterling), Matheus Nunes (53 millions de livres sterling) et Mateo Kovacic (30 millions de livres sterling), leurs rivaux ont repoussé leurs limites pour essayer. pour combler l’écart.

Arsenal a battu le record de transfert britannique en signant Declan Rice de West Ham pour 105 millions de livres sterling – et Chelsea a rapidement dépassé les frais les plus élevés payés entre deux clubs de Premier League en envoyant 115 millions de livres sterling à Brighton pour Moises Caicedo. La valeur d’un milieu défensif n’a jamais été aussi élevée.

Image:

Declan Rice est devenu le joueur britannique le plus cher de tous les temps cet été





Cependant, alors que l’acquisition de Rice faisait partie de l’objectif d’Arsenal d’améliorer son défi au titre avec des transferts ciblés – Kai Havertz (65 millions de livres sterling) et Jurrien Timber (38 millions de livres sterling) ont également été ajoutés – Caicedo n’était que l’un des nombreux nouveaux arrivants à Chelsea, qui dépense gratuitement.

Les Londoniens de l’ouest ont désormais dépensé plus d’un milliard de livres sterling depuis le début du mandat de Todd Boehly l’été dernier, avec Romeo Lavia (58 millions de livres sterling), Christopher Nkunku (52 millions de livres sterling) et Cole Palmer (42,5 millions de livres sterling) parmi le nombre à deux chiffres de transactions pour un nouveau premier. -les joueurs de l’équipe dans cette fenêtre.

Ajoutez à cela le grand nombre de départs – y compris le transfert de 60 millions de livres sterling de Mason Mount à Man Utd et les départs d’autres talents locaux, notamment Ruben Loftus-Cheek, Lewis Hall et Callum Hudson-Odoi – et cela a été globalement incroyable.

Image:

Chelsea a dépensé plus de 400 millions de livres sterling dans la fenêtre, dont 115 millions de livres sterling pour Moises Caicedo





Pour mettre tout cela en contexte, les 435 millions de livres sterling dépensés par Chelsea cet été éclipsent les 412 millions de livres sterling que leur entraîneur-chef Mauricio Pochettino a pu dépenser sur 11 fenêtres pendant son séjour à Tottenham.

Son ancien club a peut-être eu l’honneur de faire la une de la fenêtre, le départ longtemps discuté de Harry Kane à la recherche de trophées devenant finalement réalité grâce au Bayern Munich qui a conclu un accord qui pourrait atteindre plus de 100 millions de livres sterling pour le capitaine anglais et le record des Spurs. buteur.

Ce chiffre a battu le record de transfert du Bayern – mais cette fenêtre est venue rappeler que, même avec les équipes de la Pro League saoudienne qui se mobilisent, c’est la Premier League qui reste le champion du monde des poids lourds en matière de transferts.