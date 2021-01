Date, horaires, signification et rituels de la journée

Le premier ekadashi de l’année, Saphala Ekadashi, sera observé le 9 janvier 2021. C’est le jour qui tombe le 11e jour du mois Pausha dans le calendrier hindou pendant le Krishna Paksha. La journée est également appelée Pausha Krishna Ekadashi.

Il y a deux ekadash qui tombent chaque mois, l’un à Krishna Paksha, tandis que l’autre à Shukla Paksha. Il y a 24 ekadashi qui sont observés chaque année.

La signification de Saphala Ekadashi est que les fidèles du dieu hindou Vishnu observent un jeûne ce jour-là. Le jeûne commence le jour de l’ekadashi et se rompt le lendemain après le lever du soleil. Les fidèles recherchent le pardon pour les péchés de leur vie actuelle et passée. Ils prient également pour la prospérité et la paix dans leur vie à venir.

Calendrier Saphala Ekadashi 2021

Le tithi pour Saphala Ekadashi 2021 commencera le 8 janvier vers 21h40 et durera jusqu’à 19h17 le 9 janvier.

Prières et rituels pourSaphala Ekadashi 2021

Sur Saphala Ekadashi, les dévots du Seigneur Vishnu commencent un jeûne à l’aube. Le jeûne continue le jour suivant, c’est-à-dire le Dwadashi. Les dévots rompent le jeûne sur Dwadashi au lever du soleil. Les rituels de Saphala Ekadashi sont similaires aux autres ekadashis. On s’attend à ce que les fidèles se baignent puis commencent à prier le Seigneur Vishnu après avoir pulvérisé l’eau du fleuve sacré Ganga.

Des choses qui sont considérées comme pieuses pour plaire au Seigneur Vishnu devraient lui être offertes. Ceux-ci incluent la noix de coco, la noix de bétel et les fruits. Pour exécuter la puja, il est nécessaire que les fidèles allument également des bâtons d’encens.

Un plat spécial est préparé qui est offert au Seigneur ce jour-là. Le bhog est offert au Seigneur Vishnu après que les dévots aient lu l’histoire du jeûne de Saphala Ekadashi.

Avec Lord Vishnu, un autre dieu hindou Krishna est également prié sur Saphala Ekadashi. Certaines personnes organisent également Satyanarayan Katha sur Saphala Ekadashi.