Importance: La victoire du bien sur le mal est célébrée à la veille de Holika Dahan. Les gens allument le feu de joie ce jour-là et commémorent le triomphe de la foi de Bhakt Prahlad en Lord Vishnu sur les mauvaises intentions de son père Hiranyakashipu et de sa tante Holika. Selon les croyances, son père et sa tante ont tenté de le tuer en l’incendiant, mais sa foi en Lord Vishnu l’a protégé. On pense également qu’en allumant le feu de joie, la négativité disparaîtra de la vie.

Holi est au coin de la rue et il est connu comme le festival des couleurs. Les gens célèbrent Holi avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme à travers le pays. De plus, juste un jour avant Holi, le Choti Holi est célébré, également connu sous le nom de Holika Dahan. Holi est toujours célébré au mois de Phalgun, selon le calendrier hindou et marque la fin de la saison hivernale. Le festival des couleurs sera célébré le lundi 29 mars, tandis que Holika Dahan sera observée la veille, soit le dimanche 28 mars.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy