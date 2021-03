Signification de Holi Bhai Dooj: Holi Bhai Dooj est dédiée aux frères et sœurs. Ce jour-là, les frères visitent la maison de leur sœur pour assister à une puja et célébrer leur lien. Les sœurs prient pour le bien-être de leurs frères et suivent les rituels qui sont censés être initiés par la déesse Yamuna. Une fois la puja terminée, les frères et sœurs profitent de la fête ensemble.

