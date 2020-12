Le calendrier lunaire hindou compte 12 mois, chacun divisé en deux quinzaines. La phase décroissante de la lune ou Krishna Paksh se termine par Amavasya, tandis que la phase croissante ou Shukla Paksh se termine par Purnima tithi le 15ème jour. Le 14 décembre marque le dernier Amavasya de l’année, également connu sous le nom de Darsha Amavasya ou Marghashirsha Amavasya. Celui-ci, tombant un lundi, sera également observé sous le nom de Somvati Amavasya. Pendant ce temps, un Amavasya tombant samedi est connu sous le nom de Shani Amavasya.

Un Amavasya tithi tombant un lundi a sa propre signification car la journée est dédiée au Seigneur Shiva. Le jour, marqué comme le jour de la nouvelle lune, revêt une importance pour plusieurs traditions hindoues car de nombreuses personnes effectuent des rituels de Shraddha ce jour-là.

Le dernier Amavasya de l’année 2020 coïncide avec l’éclipse solaire ou surya grahan. Cependant, l’éclipse ne sera pas visible en Inde.

Somvati Amavasya 2020: Date et Shubh Muhurat

Le Somvati Amavasya Vrat aura lieu le 14 décembre 2020 cette année. L’Amavasya Tithi débutera à 12 h 44 le 14 décembre et se terminera à 21 h 46 le même jour.

Somvati Amavasya 2020: signification et Puja Vidhi

Pour marquer l’Amavasya tithi, les fidèles adoreront et offriront des prières au Seigneur Shiva, à la déesse Parvati et à leurs fils – Ganesha et Kartikeya. Les dévots adorent également Nandi, le vahan du Seigneur Shiva. Il est considéré de bon augure d’offrir de l’eau à Lord Sun ce jour-là. La dévotion devrait se lever tôt, prendre un bain et exécuter le puja vidhi.

L’observation d’un jeûne sur Amavasya tithi apporte de l’amour et de la chance aux dévots. C’est particulièrement propice aux couples qui attendent bientôt un enfant. L’Amavasya vrat apporte également richesse et prospérité à ceux qui offrent des prières sincères en ce jour. Les mères gardent également le jeûne ce jour-là pour la santé de leurs enfants et adorent l’arbre Peepal.