Les matches de cinquième tour de la FA Cup ont commencé avec 16 équipes en lice pour une place en quart de finale d’ici jeudi soir.

Comme pour toutes les autres manches de la compétition de cette année, chaque match nul sera décidé dans la nuit car la saison tronquée signifie qu’il n’y a pas de rediffusions.

Plusieurs grands noms se sont déjà effondrés.

Les champions de Premier League Liverpool et les détenteurs de la FA Cup, Arsenal, ont tous deux été éliminés au quatrième tour, tandis qu’Everton et Tottenham Hotspur s’affrontent mercredi soir, ce qui signifie que l’un d’eux ne fera pas les huit derniers.

Pour ceux qui voient leurs équipes atteindre les quarts de finale, voici les détails dont vous avez besoin.

La FA a annoncé que le tirage au sort aura lieu jeudi soir entre les deux derniers matchs du cinquième tour, Wolves vs Southampton qui commence à 17h30 et Barnsley vs Chelsea à 20h00.

Le tirage au sort devrait avoir lieu à 19h45, à moins que Wolves vs Southampton ne passe en prolongation. Si c’est le cas, le tirage au sort aura lieu par la suite, probablement à la mi-temps ou à temps plein de Barnsley vs Chelsea.

Les huit numéros de balle pour le tirage au sort des quarts de finale sont: