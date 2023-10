Une date de procès a été fixée pour l’homme accusé d’avoir poignardé l’auteur Salman Rushdie à Chautauqua, New York.

Les procureurs du comté de Chautauqua ont déclaré vendredi aux journalistes que Hadi Matar, 25 ans, du New Jersey, débutera son procès le 8 janvier. Une conférence préalable au procès est prévue pour le 2 janvier.

Matar fait face à des accusations de tentative de meurtre au deuxième degré et de voies de fait au deuxième degré. Il a plaidé non coupable des deux accusations et a été placé en détention provisoire dans la prison du comté de Chautauqua.

Le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt, a déclaré vendredi qu’il prévoyait un procès « simple », estimant deux semaines de sélection du jury et 10 à 14 jours supplémentaires ou moins pour le procès.

“Je pense que le plus grand obstacle pour nous tous sera de choisir un jury juste et impartial”, a déclaré Schmidt, faisant référence au niveau de publicité qui a entouré l’incident.

Le jury sera composé de résidents du comté de Chautauqua.

Schmidt a déclaré que Rushdie figurait sur sa liste de témoins susceptibles de témoigner et qu’il avait été en contact avec les représentants de l’auteur pour l’avertir du calendrier du procès.

“Nous sommes prêts”, a déclaré Schmidt à propos du procès. « Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts pour nous conformer à nos obligations de découverte en vertu de la loi. Je pense qu’à ce stade, nous ne sommes qu’en mode essai et nous sommes prêts à continuer.

Matar est représenté par le défenseur public du comté de Chautauqua, Nathaniel Barone.

Matar appréhendé après l’attaque de l’établissement Chautauqua

Matar a été appréhendé le 12 août 2022, après que les autorités ont déclaré qu’il s’était précipité sur la scène de l’amphithéâtre de l’établissement Chautauqua et avait poignardé Rushdie, 76 ans, et blessé un autre orateur, Henry Reese, 74 ans.

Les procureurs soutiennent que l’attaque de Matar n’était pas aléatoire mais motivée par la fatwa, ou menace de mort, émise par les dirigeants iraniens contre Rushdie à propos du roman de l’auteur de 1988 « Les Versets sataniques ».

Rushdie a été opéré à l’UPMC Hamot à Erie. Reese, qui a subi une légère blessure au visage, a été libéré d’un hôpital d’Erie le jour de l’attaque.

Rushdie, qui a perdu un œil dans l’attaque, a fait des apparitions publiques depuis l’attaque, délivrant un message vidéo lors des British Book Awards le 15 mai, puis s’exprimant en personne lors du gala littéraire du PEN America à New York le 18 mai. il envisage d’écrire un livre sur l’attaque.

