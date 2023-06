Date fixée pour la présentation de Messi devant les fans de l’Inter Miami

Alors que Messi fait ses débuts avec l’Inter Miami le 21 juillet, les fans peuvent avoir un premier aperçu de la star lors de son dévoilement. Lors d’une cérémonie combinée avec Sergio Busquets, les fans de l’Inter Miami verront Messi au DRV PNK Stadium moins d’une semaine avant ce match à domicile contre Cruz Azul.

Selon Mundo Deportivo, cette date est le 16 juillet. Avant cela, Messi et Busquets seront en vacances. Messi a récemment joué dans un témoignage pour l’ancien coéquipier argentin Riquelme. Cependant, il a déclaré plus tard qu’il serait prêt à jouer pour l’Inter Miami cette saison.

Le dévoilement devant les fans permettra à l’Inter Miami de maximiser les profits de l’arrivée de Messi. Les deux anciens coéquipiers de Barcelone sont deux des plus grands noms à venir dans la Major League Soccer depuis un certain temps. L’arrivée de Messi est à elle seule l’un des plus grands moments de l’histoire du sport américain, sans parler de la MLS.

L’Inter Miami se prépare à rencontrer cette excitation lors de ce dévoilement. Le club ajoute 3 000 sièges au stade DRV PNK pour permettre à davantage de personnes d’acheter des billets pour voir Messi en action. Ce plan doit encore être approuvé avant que l’Inter Miami puisse ajouter des sièges. Les prix des billets ont grimpé en flèche depuis l’annonce, certains changements allant jusqu’à une hausse de prix de 2 500 % par rapport à il y a quelques semaines à peine. Bien sûr, cela signale également que l’Inter Miami, plutôt que de passer au Hard Rock Stadium de capacité nettement supérieure, reste sur le site spécifique au football.

Les fans sont prêts à voir Messi dans le kit de l’Inter Miami

Le dévoilement sera un moment énorme pour l’Inter Miami et la Major League Soccer. Compte tenu de la capacité relativement faible de DRV PNK dans le monde du football, il ne sera pas aussi important que lorsque des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou Diego Maradona se sont présentés pour la première fois dans un nouveau kit. Quoi qu’il en soit, ce sera au moins un regain de moral pour l’Inter Miami. Actuellement, le club est le dernier du classement de la MLS Eastern Conference.

Même si le club a du mal en dehors du terrain, les gens font la queue pour voir le club. La demande de billets augmente pour tous les matchs restants de l’Inter Miami. Par exemple, le match de DC United contre l’Inter Miami le 8 juillet a vu 4 000 demandes de billets quelques heures après l’annonce de Messi. C’était avant que la date de début du 21 juillet ne soit confirmée. Il ne jouera pas contre DC United dans ce match pour lequel les gens se sont alignés.

PHOTO : IMAGO / Xinhua