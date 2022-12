Date et heure strictement définitives RÉVÉLÉES alors que la BBC annonce le calendrier de Noël

BBC One a révélé la date et l’heure de la finale de Strictly Come Dancing.

Après des semaines de sauts de danse autour des horaires en raison d’affrontements avec la Coupe du monde, le spectacle retournera à sa maison légitime de samedi soir pour couronner le vainqueur.

La BBC a révélé quand les juges couronneront le gagnant[/caption]

Bbc

Hamza et Jowita sont les favoris des bookmakers pour remporter la compétition[/caption]

Le dernier épisode de la série en cours sera diffusé le samedi 17 décembre à 19h05.

Et ce sera un événement épique avec une durée de fonctionnement massive de deux heures et demie.

L’épisode de la longueur du film se terminera à 21h35.

Cela vient après que la demi-finale ait été déplacée pour le football et sera désormais diffusée le dimanche 11 décembre.

Les résultats de la demi-finale seront diffusés le lundi 12 décembre.

Le quart de finale de la semaine dernière a également changé dans les horaires, avec les performances de la semaine des comédies musicales diffusées le vendredi 2 décembre, les résultats étant diffusés la nuit suivante le samedi 3 décembre.

De nombreux fans craignaient que cela ne signifie que la finale la plus importante ne serait pas non plus diffusée dans son créneau habituel du samedi soir.

Lorsque la BBC a annoncé le déménagement pour la demi-finale, les fans ont inondé le compte instagram de l’émission.

“Si la finale n’a pas lieu un samedi, je me donnerai pour mission d’éclater tous les matchs de football que je verrai pour le reste de ma vie”, a fulminé l’un d’eux.

“Déplacez le football pas strictement!” une seconde fulminait.

“Nooooooo arrête putain de le changer ffs J’aime mes nuits du samedi strictement », a fait écho un troisième.

Le caméraman de Countryfile Hamza Yassin est actuellement le favori pour remporter la compétition.

Lui et sa partenaire Jowita Prsystal ont une cote de 8/13 selon BetVictor.