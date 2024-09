Date et heure de sortie de God of War Ragnarok

God of War Ragnarok sort sur PC cette semaine. Après un lancement très réussi sur PS5, il est temps de nous lancer à nouveau dans l’aventure aux côtés de Kratos et Atreus. Mais il n’y a pas de date précise pour que tout le monde puisse commencer à jouer, ce qui peut être frustrant pour ceux qui attendent déjà depuis un certain temps. Pour vous assurer de savoir exactement quand vous pourrez vous lancer, nous avons le temps de déverrouillage pour chaque région afin que vous puissiez affiner vos comptes à rebours.

God of War Ragnarok sera lancé sur PC le 19 septembre pour la plupart. Il n’y a pas d’accès anticipé au jeu, vous ne pourrez donc pas jouer tant qu’il ne sera pas déverrouillé dans votre fuseau horaire. Assurez-vous également de vérifier le Exigences relatives à Steam avant d’acheter pour voir si vous pouvez l’exécuter.

Horaires de sortie de God of War Ragnarok

(Crédit photo : Santa Monica Studio)

God of War Ragnarok sortira le jeudi 19 septembre dans la plupart des régions. Mais pour ceux qui se trouvent à Tokyo ou à Sydney, le jeu ne sera techniquement pas disponible avant le 20 septembre. Vous pouvez voir ce que cela signifie dans votre fuseau horaire dans notre liste ci-dessous.

19 septembre

Kuala Lumpur : 23h00

Bombay : 20h30

Berlin : 17h00

Madrid : 17h00

Londres : 16h

Le Cap : 18h

Québec : 11h

Los Angeles : 8h00

Rio de Janeiro : 12h00

20 septembre

Existe-t-il un préchargement pour God of War Ragnarok ?

Si vous avez précommandé le jeu, vous aurez la possibilité de précharger à partir du 17 septembre. Comme il n’y a pas de précommande ni d’accès anticipé à l’édition deluxe avec ce jeu, vous ne pouvez pas jouer en avance. Cependant, assurez-vous de précharger le jeu pour éviter d’avoir à attendre que le jeu soit téléchargé une fois qu’il sera disponible dans votre région, cela vaut donc la peine de le faire.