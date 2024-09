Date et heure de la première ; comment regarder, diffuser

Il est une fois de plus temps de se lancer dans une nouvelle saison de « Grey’s Anatomy ».

La saison 21 du drame médical le plus ancien d’ABC sera diffusée jeudi après sa pause estivale.

L’épisode devrait reprendre après la finale de la saison 20, où le Dr Meredith Gray (Ellen Pompeo) a quitté le Grey Sloan Memorial Hospital pour poursuivre ses recherches sur la maladie d’Alzheimer et où plusieurs membres du personnel ont été licenciés, dont Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Owen Hunt (Kevin McKidd) et le chef de chirurgie Teddy Altman (Kim Raver).

La nouvelle saison est la première depuis la fin en mai de la série de pompiers « Station 19 », avec laquelle « Grey’s » a fréquemment croisé. Jason George, qui a joué dans la série le rôle de Ben Warren pendant sept saisons, reviendra dans un rôle récurrent pour incarner le mari bien-aimé de Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Voici ce qu’il faut savoir sur la saison 21 de « Grey’s Anatomy ».

Quand est-ce que la première de la saison 21 de « Grey’s Anatomy » est diffusée ?

La saison 21 de « Grey’s Anatomy » revient le jeudi 26 septembre à 22 h sur ABC.

Comment regarder la saison 21 de « Grey’s Anatomy »

La première de la saison 21 de « Grey’s Anatomy » sera diffusée sur ABC. Les fans peuvent aussi diffuser l’épisode sur Hulu Vendredi matin.

Les 20 premières saisons de la série sont disponibles en streaming sur Netflix et Hulu. Netflix ajoute généralement de nouvelles saisons de « Grey’s Anatomy » après la fin d’une saison et la même chose est attendue pour la saison 21.

Combien d’épisodes de la saison 21 y aura-t-il ?

La saison 21 de « Grey’s Anatomy » comptera 18 épisodes, contre seulement 10 épisodes dans la saison 20.

La saison dernière a été écourtée par les grèves des acteurs et des scénaristes l’année dernière. Le drame médical débute généralement les nouvelles saisons à l’automne et se termine au printemps.

Meredith Grey est-elle de retour dans « Grey’s Anatomy » ?

Meredith Grey apparaîtra dans au moins sept des 18 épisodes de la saison 21, Date limite rapporté, citant des sources anonymes.

En août 2022, Pompeo a annoncé qu’elle aurait une apparition limitée dans la saison 19 et a continué à participer à une petite partie des saisons depuis. Cependant, elle continue de servir de productrice exécutive et propose ses narrations en voix off de base dans chaque épisode.

En quelle année a débuté « Grey’s Anatomy » ?

« Grey’s Anatomy » a lancé son premier épisode intitulé « A Hard Day’s Night » sur ABC le 27 mars 2005.

Le pilote de la série a relaté le premier jour de cinq internes en chirurgie au Seattle Grace Hospital et la série a depuis suivi la vie personnelle et professionnelle du personnel du centre désormais nommé Grey Sloan Memorial Hospital.

