Date du tribunal civil à venir pour l’ancien maire et conseiller de Kelowna, conseiller actuel

Un ancien maire et conseiller de Kelowna, ainsi qu’un conseiller actuel, se retrouveront devant un tribunal civil pour une décision du conseil dont ils faisaient partie il y a plus d’un an.

Une motion pour approuver un nouveau parc de plage le long de Watt Rd. a été porté lors de la réunion du conseil du 12 juillet, que Colin Basran, Ryan Donn et l’actuel Coun. Luke Stack a voté pour. Com. Charlie Hodge était le seul à voter contre. La décision a désigné huit propriétés riveraines comme futurs espaces de parc dans le plan communautaire officiel (PCO).

Plusieurs Watt Rd. les résidents se sont opposés à la décision et ont amené la ville devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Un jugement récent de Madame la juge Lisa Warren a déclaré que les pétitionnaires seront autorisés à contre-interroger Basran, Donn et Stack concernant leurs intentions de voter en faveur de la désignation.

«Je suis convaincu que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour ordonner le contre-interrogatoire de M. Donn, M. Stack et M. Basran sur les questions de leurs motivations à soutenir la proposition de huit lots et s’ils ont été influencés par M. Donn dans ce respect », a déclaré le juge Warren. “Cela comprendrait, mais pas nécessairement limité à, un contre-interrogatoire sur toutes les communications qu’ils ont eues avec M. Donn au sujet de la désignation des propriétés de Watt Road comme parc.”

Le document n’indiquait pas quand les contre-interrogatoires pourraient avoir lieu.

