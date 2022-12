Date du procès préliminaire fixée pour l’homme accusé d’avoir tué un agent de sécurité de l’UBC Okanagan

La collecte de fonds Justice for Harmandeep Kaur est en ligne sur gofundme.com. (GoFundMe)

L’affaire d’un homme accusé du meurtre non provoqué d’un agent de sécurité de l’UBCO débutera le 17 avril 2023.

Dante Ognibene-Hebbourn fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré après avoir prétendument attaqué le gardien de sécurité d’UBCO Harmandeep Kaur le 26 février 2022. Il travaillait de nuit comme concierge sur le campus.

La femme de 24 ans a été déclarée morte peu de temps après et Ognibene-Hebbourn a été détenue en vertu de la loi sur la santé mentale à l’hôpital général de Kelowna.

Le 5 avril, Ognibene-Hebbourn a été arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de Kaur.

Ognibene-Hebbourn a subi une évaluation psychiatrique plus tôt cette année et les résultats n’ont pas été rendus publics.

Il est actuellement détenu.

