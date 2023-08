Date du procès pour meurtre dans un motel fixée à Vernon

Un procès est en cours pour le meurtre d’une femme dans un motel de Vernon en 2020.

Paige Courtney Howse est accusée dans la mort d’Alishia Lemp, 34 ans, de Kelowna.

Howse, 30 ans, a été arrêté par le Groupe des crimes graves de la GRC de Vernon North Okanagan à Surrey le 24 septembre 2021 et a été officiellement inculpé le même jour.

Elle fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré à la suite de la mort suspecte au Best Value Inn and Suites le 28 février 2020.

Howse doit être jugé par un jury le 23 octobre 2023.

Une nécrologie de Lemp la décrit comme une jeune femme extravertie et aventureuse qui aimait voyager, « surtout avec son Yorkie bien-aimé, ‘Soup’.

Les dossiers judiciaires de Howse montrent qu’elle a déjà fait face à des accusations d’armes et à des accusations d’incendie criminel et de vol de véhicule à moteur. Elle a comparu devant les tribunaux de Vancouver, Kamloops et Vernon.

CrimeMeurtreVernon