Date du procès fixée pour deux hommes accusés du décès d’une famille de migrants à la frontière entre le Manitoba et les États-Unis

Une date de procès est fixée pour deux hommes accusés d’avoir contribué au passage clandestin de personnes à la frontière canado-américaine, dont quatre membres d’une famille indienne qui sont morts de froid en janvier 2022 au Manitoba.

Les corps de Jagdish Patel, 39 ans, de sa femme Vaishali, 37 ans, de leur fille de 11 ans, Vihangi, et de leur fils de trois ans, Dharmik, ont été retrouvés dans un champ enneigé à seulement 12 mètres de la frontière américaine. .

Ils sont morts de froid après avoir tenté de traverser la frontière lors d’un blizzard aveuglant un matin où la température était de –23 °C mais avec un refroidissement éolien compris entre –35 et –38.

Harshkumar Patel (aucun lien de parenté) et Steve Shand ont été inculpés plus tôt cette année par les procureurs fédéraux américains. Patel a été arrêté en février 2024 et Shand en janvier 2022.

Les deux hommes ont plaidé non coupables de plusieurs chefs d’accusation de trafic d’êtres humains.

Patel, qui, selon les procureurs, avait un certain nombre de pseudonymes, dont Dirty Harry, aurait recruté et payé Shand pour accueillir et transporter les migrants une fois qu’ils avaient traversé la frontière américaine. Patel et Shand se connaissaient et vivaient en Floride.

Une photo de Harshkumar Patel, alias Dirty Harry, qui fait face à de multiples accusations dans le cas d’une famille indienne morte de froid en traversant la frontière canado-américaine en janvier 2022. (Shérif du comté de Sherburne)

Le procès devant jury débutera le 18 novembre au palais de justice fédéral de Fergus Falls, dans le Minnesota, à environ 80 kilomètres au sud-est de Fargo, dans le Dakota du Nord, indique le rapport du gouvernement américain sur le procès, déposé cette semaine par l’avocat américain Andrew Luger.

Le procès, y compris la sélection du jury, durera environ cinq jours, indique le document de 26 pages, qui comprend un exposé des arguments de l’accusation.

Il comprend également des photos montrant à quel point les migrants étaient mal préparés au froid et des sélections de messages texte et d’historiques téléphoniques des téléphones des accusés, qui montraient leur conscience des dangers du froid et d’une tempête de neige annoncée, selon les procureurs.

« Les accusés ont fréquemment évoqué le risque de faire passer clandestinement des personnes à travers le froid profond de la frontière nord. Mais ils ont néanmoins persisté dans leur complot », indique le rapport du procès.

Entre le 12 décembre 2021 et le 19 janvier 2022 – le jour où la famille Patel a été retrouvée morte – les accusés ont fait passer clandestinement des dizaines de personnes à travers la frontière canado-américaine dans le cadre d’une vaste opération systématique de passage de clandestins qui a amené des ressortissants indiens vers le pays. Le Canada a obtenu des visas d’étudiant et les a ensuite introduits clandestinement aux États-Unis, selon les documents judiciaires.

Shand et Patel – en coordination avec des co-conspirateurs au Canada – ont géré les passages du Manitoba au Minnesota, affirment les procureurs.

Patel s’est coordonné avec les passeurs au Canada pour déterminer les lieux, les dates et le nombre de migrants, selon les documents.

À ce jour, personne au Canada n’a fait face à des accusations. Un porte-parole de la GRC a déclaré que l’enquête était en cours et qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Des agents de la patrouille frontalière américaine ont arrêté Steve Shand dans une fourgonnette louée de 15 places sur une autoroute enneigée juste au sud de la frontière canadienne, près d’Emerson, au Manitoba, le matin du 19 janvier 2022. (Steve Shand/Facebook)

Patel a embauché Shand, qui a suivi le même schéma pour chaque opération de contrebande, affirment les procureurs : voler jusqu’à Minneapolis, louer une grande camionnette et se rendre près de la frontière entre le Dakota du Nord et le Manitoba pour récupérer les migrants du côté américain.

Lors de la première opération de contrebande en décembre 2021, les deux hommes ont reconnu les dangers du froid, Shand envoyant un message à Patel : « Ils seront en vie quand ils arriveront ici ? »

Au cours d’une opération, une semaine avant celle qui a été fatale, « quelque chose s’est mal passé du côté canadien » et ils avaient besoin d’un nouveau chauffeur, selon les documents judiciaires.

L’épouse de Shand, qui gérait habituellement son argent et organisait d’autres réservations, a été recrutée et s’est envolée pour Winnipeg, selon les procureurs. Elle a loué un gros SUV, a fait les 445 km aller-retour jusqu’à la frontière, puis est revenue à Orlando en 24 heures.

À un moment donné, elle a envoyé à Shand une photo de neige épaisse devant la porte de son SUV, selon les documents.

Une photo figurant dans le mémoire du gouvernement américain montre les bottes que les migrants devaient porter. Ce sont quelques-unes des personnes qui ont traversé la frontière du Manitoba pour se rendre dans le Dakota du Nord un matin où la température était de –23 °C avec un refroidissement éolien qui faisait plutôt ressembler à –35. (Tribunal de district des États-Unis, district du Minnesota)

L’épouse de Shand, dont le nom n’est pas mentionné dans les documents, n’aurait pas participé à l’opération du matin du 19 janvier 2022. Ce jour-là, alors que Shand se rendait au lieu de prise en charge du côté américain, il a envoyé des vidéos de les conditions orageuses à Patel, selon les documents judiciaires.

« Assurez-vous que tout le monde est habillé pour le blizzard », a envoyé Shand à Patel. « Nous ne perdons pas d’argent. »

À ce moment-là, 11 ressortissants indiens tentaient de traverser les conditions et se sont retrouvés séparés. Patel a demandé à Shand d’allumer ses lumières pour que les migrants puissent mieux le voir. Deux d’entre eux l’ont retrouvé, mais la camionnette était restée coincée dans la neige, selon les documents.

Un passant a aidé à dégager la camionnette au moment même où un agent de la patrouille frontalière arrivait.

Les agents avaient déjà eu connaissance de passages à niveau illégaux après avoir trouvé des empreintes de bottes menant à une intersection où des traces de pneus prenaient le dessus. À une occasion, ils ont également récupéré un sac à dos avec une étiquette de prix en roupies indiennes au même carrefour.

Compte tenu de la taille de la camionnette que conduisait Shand, les agents ont demandé s’il y avait encore d’autres personnes qui arrivaient, selon les documents. Il a dit non juste avant que cinq autres migrants ne sortent des champs, dont l’un souffrait de graves engelures et perdait connaissance à cause de l’hypothermie.

Shand a été arrêté et on lui a de nouveau demandé s’il y avait plus de monde. Il a encore une fois dit non, selon les documents judiciaires.

Jagdish Patel, à gauche, son fils Dharmik, son épouse Vaishali et sa fille Vihangi sont représentés sur cette photo de famille publiée dans les médias après leur décès en janvier 2022. (Vaisali Patel/Facebook)

L’un des migrants a remis un sac à dos contenant des vêtements, des jouets et des couches pour enfants. Il contenait également des photos d’une famille de quatre personnes, les Patel.

Du côté canadien de la frontière, la GRC a trouvé les corps : Jagdish tenait toujours Dharmik enveloppé dans une couverture et Vihangi à proximité. Un peu plus loin, ils trouvèrent Vaishali près d’une clôture. Les passeports trouvés sur le défunt correspondaient aux photos contenues dans le sac à dos.

Les procureurs américains ont l’intention d’appeler plusieurs témoins, notamment des agents des forces de l’ordre qui sont intervenus sur les lieux et ceux qui ont enquêté sur le projet de contrebande. De plus, divers témoins experts fourniront des informations sur la météo, les relevés téléphoniques, les empreintes digitales et la cause du décès.

Le gouvernement a également annoncé qu’il appellerait un témoin qui faisait partie d’un complot de contrebande plus vaste et qui avait envoyé de nombreux migrants du 19 janvier au Manitoba pour traverser la frontière vers le Minnesota après avoir été incapable de les faire traverser la frontière entre la Colombie-Britannique et l’État de Washington.