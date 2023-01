Date du Pebble Beach Pro-Am 2023: heures de départ au Royaume-Uni, terrain, format du tournoi et comment suivre

Le toujours populaire Pebble Beach Pro-Am arrive cette semaine et talkSPORT 2 aura une couverture complète de la Californie.

L’événement voit un professionnel et un amateur jumelés sur trois tours sur trois parcours différents dans l’incroyable péninsule de Monterey.

Le Pebble Beach Pro-Am est chaque année un moment fort de la saison du PGA Tour

Les duos de tête jouent ensuite un quatrième tour sur l’emblématique parcours de golf de Pebble Beach avant qu’un champion ne soit couronné.

Tom Hoge a remporté le tournoi l’année dernière tandis que les anciens champions incluent également Jordan Spieth, Phil Mickelson et Tiger Woods.

Chaque année, un certain nombre de célébrités composent le peloton amateur et le grand Gareth Bale de Tottenham et du Pays de Galles le lancera en 2023.

Bale a récemment annoncé sa retraite du football, mais son amour du golf est bien connu.

Pebble Beach Pro-Am 2023 : Date et comment suivre

Le tournoi se déroulera du jeudi 2 février au dimanche 5 février.

Le jeu commencera à 16 heures, heure du Royaume-Uni, chaque jour.

talkSPORT 2 aura des commentaires complets de la Californie avec Will Gavin, Jon Jackson et Russ Hargreaves.

Notre couverture commencera à 17 heures jeudi et se poursuivra jusqu’à la fin du tournoi.

L’action sera également diffusée en direct sur Sky Sports Golf tout au long de la semaine.

Getty Le champion de l’US Open, Fitzpatrick, visera la gloire à Pebble Beach

Pebble Beach Pro-Am 2023 : Format

L’événement verra 156 professionnels et 156 amateurs s’affronter par équipes de deux (un pro et un matin) pendant les trois premiers jours.

Chaque duo jouera une partie sur trois des meilleurs parcours de golf de la péninsule de Monterey : Pebble Beach, Spyglass Hill et Monterey Peninsula Country Club.

Les 156 équipes de deux joueront un meilleur format de balle sur chaque parcours.

Le peloton sera ensuite réduit pour le dernier tour de dimanche à Pebble Beach avant qu’un champion ne soit couronné.

Il y aura un classement professionnel et un gagnant pour une victoire sanctionnée sur le PGA Tour, ainsi qu’un classement séparé pour le meilleur amateur.

Pebble Beach Pro-Am 2023 : heures de terrain et de départ

Le peloton professionnel comprendra le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick, le numéro cinq mondial Patrick Cantlay et le triple vainqueur majeur Jordan Spieth.

Le capitaine européen de la Ryder Cup, Luke Donald, et l’ancien champion des Masters, Danny Willett, sont également prêts à jouer le jeu.

Quant aux amateurs, Bale sera en action aux côtés du musicien Macklemore, de l’acteur Bill Murray et de la légende de la NFL Aaron Rodgers entre autres.

Les groupes doivent être confirmés le mardi 31 janvier.

Instagram @garethbale11 Bale montrera également ses talents à Pebble Beach

Bale est connu pour être friand d’une partie de golf

Pebble Beach Pro-Am 2023 : que dit-on ?

La carrière de footballeur de Bale est peut-être terminée, mais sa carrière de golfeur ne fait que commencer.

L’ancienne star du Real Madrid et de Tottenham a écrit sur Instagram : “Ravi d’annoncer que je jouerai dans le AT&T Pebble Beach Pro-Am au début du mois prochain ! Allons-y.”

L’amour de Bale pour le golf est bien connu.

Pendant son temps avec le Real, il a posé avec une bannière sur laquelle on pouvait lire “Pays de Galles”. Le golf. Madrid. In That Order ” – une décision qui a déclenché une réaction violente parmi les supporters du club.

Bale, dont le dernier club était le Los Angeles FC, est connu pour être un faible handicapeur et depuis qu’il a pris sa retraite, il a été signalé qu’il avait l’intention de travailler sur son jeu de golf.