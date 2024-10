Date d’ouverture officielle de Universal Epic Universe annoncée : 22 mai 2025

Les portails d’Universal Orlando sont sur le point d’ouvrir.

La division des parcs à thème et des expériences de NBCUniversal affirme que son nouveau parc Epic Universe – qu’elle qualifie de parc « le plus ambitieux » qu’elle ait jamais créé – ouvrira officiellement ses portes le 22 mai 2025.

La société a annoncé la date d’ouverture jeudi matin, ajoutant que les billets et forfaits de plusieurs jours seront mis en vente à partir du 22 octobre.

Epic Universe propose cinq « mondes » distincts, chacun accessible via une entrée de portail différente. Ces mondes incluent certaines des propriétés intellectuelles les plus connues de NBCUniversal et d’autres sociétés. Cela inclut un nouveau monde sur le thème de Harry Potter appelé Le monde sorcier de Harry Potter – Ministère de la Magie, un Comment dresser votre dragon World, Super Nintendo World et Dark Universe, basés sur des monstres universels comme Frankenstein et The Mummy.

« Il s’agit d’un moment crucial pour notre destination et nous sommes ravis d’accueillir des invités à Epic Universe l’année prochaine », a déclaré Karen Irwin, présidente et directrice de l’exploitation d’Universal Orlando Resort. « Avec l’ajout de ce nouveau parc à thème spectaculaire, nos invités vivront une expérience de vacances inoubliable avec une semaine de sensations fortes qui sera tout simplement épique ! Notre Univers ne sera plus jamais le même.

L’entreprise ouvrira également son Universal Helios Grand Hotel le même jour. Le nouveau complexe de Loews comprend sa propre entrée dédiée au parc Epic Universe.

Avec un tout nouveau parc, Universal propose dans un premier temps un nombre limité de forfaits de billets pour accéder à Epic Universe, obligeant les acheteurs à acheter des billets de trois, quatre ou cinq jours… l’un de ces jours étant à Epic Universe, et les autres à ses autres parcs d’Orlando : Universal Studios Florida et Universal Islands of Adventure.

Il a également lancé une offre offrant des réductions si les acheteurs achètent un forfait vacances de sept jours comprenant un séjour dans un complexe Universal.

La société promet également des « produits de billets supplémentaires » à l’avenir.