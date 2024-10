Date d’essai fixée dans le scandale du vaccin Von der Leyen Covid-19 – FT — RT World News

La présidente de la Commission européenne est soupçonnée d’avoir dissimulé des SMS privés qu’elle aurait échangés avec le PDG de Pfizer.

La Cour européenne de justice entendra le 15 novembre une affaire concernant la gestion par la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, de l’achat de vaccins contre le Covid-19, a indiqué le Financial Times, citant des sources anonymes. Un panel de 15 juges examinerait si elle a illégalement retenu les messages texte privés qu’elle aurait échangés avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla.

Au plus fort de la pandémie, la commission a préconisé d’acheter collectivement des milliards de vaccins et de les distribuer aux États membres de l’UE qui luttent pour contenir le Covid-19. En 2020 et 2021, Bruxelles a conclu des accords avec des fabricants de vaccins pour un montant d’environ 2,7 milliards d’euros (2,95 milliards de dollars).

On pense que Von der Leyen a joué un rôle clé dans l’organisation du marché public, les critiques affirmant que les négociations n’étaient pas suffisamment transparentes.

Dans son article de lundi, le Financial Times a souligné que la Grande Chambre du tribunal de l’UE, qui devrait évaluer les preuves, traite généralement des affaires complexes ou particulièrement importantes.

En janvier 2023 déjà, le New York Times a poursuivi la Commission européenne après que celle-ci ait affirmé ne pas avoir reçu les prétendus SMS de Von der Leyen, que le journal américain avait demandés dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.















Selon le média, Bourla a confirmé que lui et Von der Leyen avaient effectivement échangé des messages privés et que le président de la Commission européenne lui avait dit qu’elle était personnellement impliquée dans la négociation des contrats d’achat de vaccins.

Alors que le New York Times a insisté sur la publication des prétendues communications, Von der Leyen affirme avoir supprimé la plupart des échanges avec Bourla.

Le mois prochain, le tribunal européen devrait demander aux représentants de la commission si les messages au cœur de l’affaire ont jamais existé et, dans l’affirmative, s’ils ont été détruits et pourquoi, a rapporté lundi le FT.

Dans une autre affaire, à la mi-juillet, le tribunal général de l’UE a jugé que la Commission avait dissimulé les détails d’accords de plusieurs milliards d’euros sur les vaccins Covid avec Pfizer et AstraZeneca sans raison légitime. En 2021, un groupe de députés européens a demandé l’accès aux documents pertinents pour s’assurer que l’intérêt public avait été protégé et que les membres de l’équipe de négociation de l’UE n’avaient pas de conflit d’intérêts.

La Commission a seulement accepté de publier une version expurgée et a refusé de révéler l’identité des membres de l’équipe de négociation. Les législateurs ont ensuite porté l’affaire devant les tribunaux.