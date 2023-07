Date de Terence Crawford contre Errol Spence Jr: heure de début au Royaume-Uni, undercard et comment suivre un énorme combat pour le titre incontesté

Terence Crawford et Errol Spence Jr s’affronteront finalement plus tard ce mois-ci pour réaliser l’un des affrontements les plus attendus de la boxe.

L’affrontement incontesté pour le titre des poids welters semblait avoir été une chimère pour les fans après de nombreux retards et reports.

Spence et Crawford détiennent les titres mondiaux des poids welters et les unifieront le 29 juillet

Depuis que Crawford est passé dans la division des poids welters et a réclamé le bracelet WBO en 2018, il a été sur une trajectoire de collision avec Spence.

Ce dernier a remporté sa première ceinture – l’IBF – en 2017 et a insisté sur le fait qu’il réclamerait les deux autres sangles avant d’affronter son rival WBO Crawford.

Spence n’a pas combattu depuis avril 2022 lorsqu’il a éliminé Yordenis Ugas, mais a ensuite semblé avoir convenu des conditions avec Crawford.

Mais encore une fois, les négociations ont échoué et ‘Bud’ (39-0) a défendu volontairement son titre pour battre David Avanesyan en décembre à la place.

Maintenant que rien ne s’oppose à l’un ou à l’autre, la bataille pour être couronné roi incontesté à 147 livres est enfin prête à avoir lieu.

Spence Jr vs Crawford: Date et comment suivre

Cet affrontement incontesté pour le titre des poids welters aura lieu le samedi 29 juillet.

Il se déroule à la T-Mobile Arena de Las Vegas, avec des promenades sur le ring prévues vers 4 heures du matin dimanche matin, heure du Royaume-Uni.

La couverture télévisée britannique du combat n’a pas encore été confirmée.

4 Spence et Crawford se rencontreront enfin en juillet Crédit : Ryan Hafey/PBC

Spence Jr contre Crawford: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Errol Spence Jr contre Terence Crawford – pour les titres WBA, WBC, IBF et WBO des poids welters

Isaac Cruz contre Giovanni Cabrera

Jesus Alejandro Ramos Jr contre Sergio Garcia

Gurgen Hovhannisyan contre Viktor Vykhryst

4 Spence n’a pas été actif ces dernières années Crédit : Ryan Hafey/PBC

4 Crawford ne s’est battu qu’une fois par an ces derniers temps Crédit : Getty Images – Getty



Spence Jr contre Crawford: Qu’est-ce qui a été dit ?

Spence a dit Avec des glaçons: « J’essaie de combattre la meilleure compétition qui soit.

« Il y a une raison pour laquelle j’essaie de combattre Crawford, je suis un homme de parole. Je n’essaie de combattre personne d’autre que lui…

« Moi et Crawford sommes définitivement en pourparlers.

« Nous avons parlé, alors j’espère que ce sera moi et lui. »