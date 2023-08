Date de sortie, titre, etc. – Hollywood Life

Drake est un rappeur surtout connu pour ses tubes « God’s Plan », « Nice For What », « Nonstop », etc.

Le musicien a travaillé avec de nombreux rappeurs populaires et a remporté cinq Grammy Awards avec plus de 50 nominations.

Il a posté la pochette de son prochain album, Pour tous les chiensle 21 août 2023.

2023 apportera-t-il un nouvel album pour Canard? Comme beaucoup le savent, un album de Drake est plus qu’une sortie, c’est un événement, celui qui a généralement brisé les records de streaming et de ventes. Drake (né Aubrey Graham), 36 ans, a sorti son dernier album, Honnêtement, ça ne fait rienen juin 2022, et est maintenant prêt à offrir aux auditeurs un autre disque impressionnant !

Son premier album studio, Remercie moi plus tard, est sorti en 2010 et a dominé les palmarès aux États-Unis et dans son pays natal, le Canada. Il est actuellement certifié Platine par la RIAA, ce qui est remarquablement son le moins vendu album à ce jour. 2011 Prends soin de toi (avec les singles « Headlines », « Make Me Proud », « The Motto » et la chanson titre faisant équipe avec Rihanna est devenu platine six fois, un exploit qu’il égalera cinq ans plus tard avec 2016 Vues (« Hotline Bling », « Pop Style » et une autre collaboration avec Rihanna, « Too Good ».)

Entre Prends soin de toi et VuesDrake a abandonné les années 2013 Rien n’était pareil, un album actuellement certifié 4x Platine. 2018 Scorpion est devenu Platine cinq fois, malgré des critiques mitigées (il a actuellement un score de 67 sur Metacritic, bien qu’aucun des albums de Drake n’ait un score plus élevé que Rien n’était pareil‘s 79). Même les mixtapes de Drake rapportent de l’argent, avec Si vous lisez ceci, il est trop tard, quel moment pour être en vie, et Plus de vie tous obtenant certifié Platine (ou plus) par la RIAA. Donc, il y a clairement un public qui veut un nouvel album de Drake.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent !

Quand le nouvel album de Drake sortira-t-il ?

Le prochain album de 36 ans n’a pas de date de sortie officielle pour le moment, cependant, il prépare déjà les fans pour sa sortie. Drake s’est rendu sur Instagram le 21 août 2023 pour révéler la pochette du disque, notamment illustrée par son fils, Adonis, 5. La couverture présente une image dessinée à la main d’un chien avec des oreilles pointues et des yeux rouge vif. Il manque à l’animal un museau, des dents et une queue. Ce sera sa première sortie d’album depuis 2022 Sa perte.

Comment s’appelle le nouvel album de Drake ?

Drake a apparemment annoncé le nom de l’album lorsqu’il a sorti la pochette en août 2023. Le nouveau disque devrait s’intituler Pour tous les chiens, comme il a légendé le post, « POUR TOUS LES CHIENS Couverture par Adonis. » Peu de temps après avoir partagé la nouvelle, ses 141 millions de followers se sont déchaînés et ont réagi aux commentaires. « ADONIS COMING THRU WITH THE PICASSO », a jailli un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté, « Nous avons besoin de la date de sortie. »

À quoi ressemblera le nouvel album de Drake ?

Les fans sont impatients de savoir ce que le nouvel album apportera au son de Drake. Bien qu’aucun nouveau détail n’ait été publié, ses albums les plus récents Honnêtement, ça ne fait rien et Sa perte seront probablement de bons exemples à examiner du point de vue du son.

Son album 2021 Heures effrayantes 2 en vedette « Désirs et besoins » avec Petit bébé, « Lemon Pepper Freestyle » avec Rick Rosset « What’s Next », une chanson qui a fait ses débuts au sommet du Panneau d’affichage Hot 100. Il a détrôné Olivia Rodrigue‘s « Permis de conduire », qui a régné sur le perchoir pendant les huit semaines précédentes. Les deux autres morceaux ont fait leurs débuts aux n ° 2 et n ° 3, respectivement, faisant de Drake le premier artiste de l’histoire à avoir fait ses débuts avec trois chansons dans le top 3 du Panneau d’affichage Chaud 100.

« Quelle est la prochaine étape », selon Pierre roulantec’est Jeff Ihaza, présente « le flux élastique signature de Drake ponctué d’humbles fanfaronnades ». Pourtant, l’auteur a noté que « vous avez l’impression que se vanter d’avoir réussi devient ennuyeux, même pour Drake ». Dans « Lemon Pepper Freestyle », Drake et Rick Ross se présentent comme « deux chefs de la mafia endurcis qui savent que leur heure est venue, que ce soit d’une nouvelle génération affamée qui est de plus en plus difficile à prévoir, ou des pressions de l’âge adulte ». L’auteur décrit également « Wants and Needs » comme un morceau de Lil Baby qui présente le « nouveau flux de Drake qui parvient à serpenter, de manière hypnotique ».

Drake pourrait se préparer pour un deuxième acte, celui où il est une figure plus mature – mais toujours dynamique – du hip-hop. En 2020, il collabore avec Giveon, Headie One, Bryson Tiller, Popcaanet Jeune Bleu. Plus tôt en 2021, il a figuré sur Drakeo le souverain« Parle-moi. » Alors que Drake a, selon Pierre roulante, « a été accusé de se débarrasser des jeunes artistes pour leur pertinence », ces fonctionnalités récentes pourraient donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler son prochain album. Il est prudent de s’attendre à une petite influence R&B, peut-être une perceuse d’inspiration Brooklyn ou latine, et la signature de Drake tissant son côté doux avec son image de dur à cuire.

Qui sera sur le nouvel album de Drake ?

En août 2023, on ne sait pas qui – s’il y a quelqu’un – figurera sur ce nouvel album. Scorpion (2018) avaient des caractéristiques de Jay Z (« Parlez ») et Majeur statique et Signe Ty Dolla (« After Dark »), mais les plus grandes chansons de l’album étaient « God’s Plan », « Nice For What » et « In My Feelings ». Drake a collaboré avec 21 Sauvage en 2022 pour leur album, Sa perte, qui est un autre excellent exemple de son style le plus récent.

Si Drake veut faire taire ceux qui pensent qu’il est lavé et sur le point de prendre sa retraite, il pourrait recruter son compatriote natif de Toronto (et collaborateur fréquent) Le weekend pour une collaboration. Suivant Après des heures, The Weeknd connaît sans doute son moment le plus chaud pour pouvoir donner un peu d’éclat à un morceau de Drake. Champagne Papi pourrait aussi apporter PARTYNEXTDOOR, Popcaan, et d’autres membres de la liste OVO pour contribuer un verset.

Quelles chansons sont sur le nouvel album de Drake ?

La liste des chansons de l’album officiel n’a pas encore été révélée par Drake. Il est cependant actuellement en tournée pour son Tout est flou. La tournée a débuté en juillet 2023 et devrait se terminer en octobre 2023. Le fier papa a fait la une des journaux avant de publier la pochette lorsqu’il a partagé une photo avec son fils le 11 août 2023. un mec en smoking ne fait pas de lui un mec bien » – Allen Iverson», a-t-il légendé la photo de lui tressant les cheveux de son fils. Surveillez cet espace pour les mises à jour sur Pour tous les chiens.