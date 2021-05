Date de sortie, spécifications et périphériques d’Intel Tiger Lake (11e génération)

Malgré la concurrence féroce d’AMD et plus récemment de Qualcomm, Intel reste le leader du marché en matière de processeurs pour ordinateurs portables.

Les puces d’ordinateur portable de 11e génération (nom de code « Tiger Lake ») ont été officiellement lancées en septembre 2020, avant de se frayer un chemin dans une large gamme d’appareils peu après. Cette gamme de processeurs s’est élargie au CES 2021 avec le lancement de Tiger Lake H-Series, qui a ensuite vu cinq nouveaux ajouts en mai 2021.

Avec des processeurs Alder Lake de 12e génération attendus dans les prochains mois, il ne faudra pas longtemps avant de nouveaux processeurs Intel. Voici tout ce que vous devez savoir sur la gamme complète de Tiger Lake.

Date de sortie d’Intel Tiger Lake

Intel a initialement dévoilé Tiger Lake au CES en janvier 2020, mais ce n’est que 2 septembre que les premières puces de 11e génération ont été officiellement lancées. Au cours des mois qui ont suivi, ils ont fait leur chemin dans une large gamme.

Lors de l’événement informatique Intel CES 2021 sur 11 janvier 2021, la société a dévoilé de nouvelles puces de la série H, spécialement conçues pour les ordinateurs portables de jeu légers. Cette gamme a ensuite été élargie le 11 mai 2021, avec les dernières puces de la série H ciblant les PC haut de gamme.

Toutes les puces Tiger Lake sont conçues pour être intégrées dans des conceptions d’ordinateurs portables, elles sont donc vendues en tant que composants autonomes. Aller directement aux OEM signifie qu’il n’y a pas de date de sortie fixe – cela dépend du moment où chaque entreprise choisit de se lancer.

Prix ​​Intel Tiger Lake

Comme mentionné ci-dessus, les puces ne seront pas disponibles à l’achat sauf si vous achetez un ordinateur portable qui en a un intégré. Le prix que vous paierez dépend donc de l’appareil que vous choisissez et de la puissance que vous souhaitez, bien que le niveau de processeur (i3, i5, i7, i9) donne un indicateur approximatif de leur coût. Cela est vrai à la fois de la gamme régulière de Tiger Lake et de la série H axée sur les jeux.

Périphériques Intel Tiger Lake

La première vague d’appareils alimentés par Tiger Lake a été annoncée à l’IFA 2020, notamment le Samsung Galaxy Book Flex 5G (Flex 2 au Royaume-Uni) et Acer Swift 5 et Swift 3. Une large gamme d’ordinateurs portables équipés de processeurs de 11e génération a depuis été lancé, avec Dell et Microsoft se joignant à la fête. En règle générale, tous les appareils exécutant actuellement des processeurs Intel de 10e génération passeront probablement à Tiger Lake pour la prochaine génération.

Les puces de jeu de la série H ont été annoncées relativement récemment, de sorte que les modèles alimentés par ces processeurs seront probablement disponibles dans les semaines et les mois à venir.

Spécifications d’Intel Tiger Lake

Bien qu’il soit basé sur le même processus de fabrication 10 nm + que les deux dernières générations de puces Intel Core, Tiger Lake propose quelques mises à niveau importantes.

La disposition de la puce a été repensée, ce qui, selon Intel, améliorera à la fois l’efficacité énergétique et les performances brutes. La société affirme que Tiger Lake accélère 20% des vitesses pour les tâches de «productivité bureautique» et 20% plus de «puissance système».

Ce dernier devrait contribuer à améliorer la durée de vie de la batterie, l’un des critères clés de la plate-forme Intel Evo. En plus d’inclure un chipset Tiger Lake, les appareils éligibles doivent également atteindre un seuil de performances spécifié, se réveiller instantanément et offrir au moins 9 heures d’autonomie de batterie « réelle ».

Intel est resté fidèle aux 4 cœurs et 8 threads que nous avons vus ces dernières années, donnant la priorité à une augmentation de la vitesse d’horloge. Les augmentations deviennent plus visibles au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux, avec le nouveau Core i7-1185G7 offrant jusqu’à 4,8 GHz contre 3,9 GHz sur le i7-1065G7 de l’année dernière.

La plupart des nouvelles puces Tiger Lake seront également livrées avec l’une des nouvelles cartes graphiques Xe d’Intel. La société affirme que cela doublera les performances par rapport aux graphiques Gen11 de l’année dernière.

Tiger Lake prend également en charge Thunderbolt 4. Il s’agit de la première plate-forme de ce type à prendre en charge la nouvelle technologie, qui permet un transfert rapide de fichiers et la possibilité de produire jusqu’à 8K ou quatre écrans 4K à la fois.

Tiger Lake Série H

Les nouvelles puces de la série H sont destinées aux ordinateurs portables de jeu légers, de sorte que les spécifications sont un peu améliorées:

Intel Core i5-11300H – 4 cœurs, 8 threads, vitesse d’horloge maximale de 4,4 GHz

Intel Core i7-11370H – 4 cœurs, 8 threads, vitesse d’horloge maximale de 4,8 GHz

Intel Core i7-11375H (édition spéciale) – 4 cœurs, 8 threads, vitesse d’horloge maximale de 5,0 GHz

Ils sont alors encore plus élevés sur les nouvelles puces de la série H, qui sont destinées aux machines hautes performances:

Intel Core i5-11260H – 6 cœurs, 12 threads, vitesse d’horloge maximale de 4,4 GHz

Intel Core i5-11400H – 6 cœurs, 12 threads, vitesse d’horloge maximale de 4,5 GHz

Intel Core i7-11800H – 8 cœurs, 16 threads, vitesse d’horloge maximale de 4,6 GHz

Intel Core i9-11900H – 8 cœurs, 16 threads, vitesse d’horloge maximale de 4,9 GHz

Intel Core i9-11980HK – 8 cœurs, 16 threads, vitesse d’horloge maximale de 5,0 GHz

Tous les processeurs de la série H seront livrés avec des graphiques intégrés UHD, mais les OEM ont l’option pour l’Iris Xe d’Intel ou un GPU discret Nvidia. Cependant, nous n’avons rien entendu d’Intel concernant la durée de vie de la batterie, un domaine à la fois la série Ryzen 5000 d’AMD et la puce M1 d’Apple.

Ce résumé, qui ressemble beaucoup à un graphique Dell officiel, a ensuite été découvert dans un Tweet HXL:







Une grande mise en garde à prendre en compte est que tous les processeurs Tiger Lake atteignent au maximum 35W, sans danger pour le 65W i9-11980HK.







Les nouvelles puces Intel de la série H de 11e génération. Image: Intel



Ailleurs, les processeurs de la série H offrent également un Wi-Fi 6 tueur, permettant une expérience de jeu améliorée avec une latence réduite. Toutes les fonctionnalités clés des puces destinées aux consommateurs sont également présentes, y compris la mémoire DDR4 et PCIe Gen 4.0.

Le i7-11800H haut de gamme pourrait être plus qu’un match pour l’équivalent d’AMD Ryzen 7 5800H, si les scores de référence récents sont quelque chose à dire. Un ordinateur portable Samsung alimenté par la puce est apparu sur le site Web de Geekbench 5 avec un score monocœur de 1537 et un score multicœur de 8393. Selon Wccftech, d’autres tests le situent autour de 13% sur les performances monocœur et 17% sur les performances multicœur par rapport au Ryzen 7 5800H.

Lors du même événement CES 2021, Intel a révélé plus de détails sur ses processeurs de bureau Rocket Lake, qui ont ensuite été lancés en mars 2021. Consultez notre guide de la série AMD Ryzen 5000 pour voir à quoi ils seront confrontés.

Intel a également démontré la supériorité perçue des PC alimentés par Tiger Lake sur les MacBook à travers cinq nouvelles publicités ironiques. En savoir plus sur eux ici.