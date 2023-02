Date de sortie, spécifications et appareils de Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4

Lors de l’achat d’un nouvel ordinateur portable Windows, l’une de vos premières décisions sera le processeur que vous préférez.

Vous pourriez considérer cela comme un combat direct entre Intel et AMD, mais il existe une troisième option principale qui mérite d’être envisagée.

Qualcomm, une société connue pour ses puces pour smartphones, fabrique des équivalents pour ordinateurs portables depuis 2019. Ces chipsets basés sur ARM incluent à la fois des composants CPU et GPU, et ont déjà été inclus dans des appareils comme Microsoft, Samsung et Lenovo.

Une quatrième version de la plate-forme de calcul phare Snapdragon 8cx n’est pas encore probable avant un certain temps, mais nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi nous attendre. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortiront les ordinateurs portables Snapdragon 8cx Gen 4 ?

Qualcomm lance généralement de nouvelles puces phares pour ordinateurs portables vers la fin de l’année, mais il y a souvent plus de 12 mois entre les versions. Voici quand ils ont été annoncés dans le passé :

Sans aucun signe de cela l’année dernière, il est probable que nous verrons le Snapdragon 8cx Gen 4 avant la sortie de 2023. Outre l’année 2020 touchée par la pandémie, Qualcomm lance généralement de nouveaux produits lors d’un événement en novembre ou décembre.

Une annonce fin 2023 semblerait donc probable, mais ce n’est qu’une supposition à ce stade. Le leaker Kuba Wojciechowski a déclaré dans un Tweet de novembre 2022 qu’une prochaine puce « Hamoa » arriverait en 2024 – on pense qu’il s’agit du Snapdragon 8cx Gen 4.

Quoi qu’il en soit, les premiers ordinateurs portables Snapdragon 8cx Gen 4 n’arriveront probablement pas avant 2024.

Quels ordinateurs portables utiliseront le Snapdragon 8cx Gen 4 ?

C’est difficile à dire à ce stade, mais il est probable que nous verrons des modèles mis à jour des quatre appareils qui utilisent le Snapdragon 8cx Gen 3. Ce sont :

Lenovo ThinkPad X13s

Huawei MateBook E Go (modèle Wi-Fi uniquement)

Samsung Galaxy Livre 2 Pro 360

Microsoft Surface Pro 9 (version personnalisée ‘SQ3’)

Le kit de développement Windows 2023 utilise également le Snapdragon 8cx Gen 3, mais il est conçu pour une configuration de bureau et non destiné aux consommateurs.

Il est possible que certains des appareils Snapdragon 8cx Gen 2 réapparaissent également :

Acer Spin 7

Portefeuille HP Elite

Samsung Galaxy Livre Go 5G

Microsoft Surface Pro X (version ‘SQ2’ personnalisée)

Outre les marques mentionnées ci-dessus, Asus est la seule autre entreprise à avoir fait allusion à un partenariat avec Microsoft dans le passé. Espérons que les mises à niveau soient suffisamment convaincantes pour attirer davantage de fabricants.

Quelles seront les spécifications du Snapdragon 8cx Gen 4 ?

Il n’y a qu’une seule source d’information principale jusqu’à présent, mais elle en révèle beaucoup. Le leaker Kuba Wojciechowski affirme avoir reçu de nombreux détails clés sur le Snapdragon 8cx Gen 4, et il y a certainement beaucoup à déballer de son fil Twitter de janvier 2023 :

Les principaux points à retenir incluent la puce la plus puissante équipée de huit cœurs de performance et de quatre cœurs d’efficacité. Lors des tests internes, Qualcomm obtient apparemment des vitesses d’horloge de 3,5 GHz (performances) et de 2,5 GHz (efficacité) – mais son maximum est susceptible d’être nettement plus élevé.

Ces 12 cœurs de processeur sont censés être divisés en blocs de quatre, chacun ayant 12 Mo de cache L2 et 8 Mo de cache L3. Le cache système total s’élève apparemment à 12 Mo, tandis qu’il y a 4 Mo supplémentaires pour la sortie graphique.

Wojciechowski dit qu’il y aura un support pour jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 intégrée. Mais il n’y aura supposément aucune mise à niveau du GPU intégré – Adreno 740, le même que celui utilisé dans le Snapdragon 8cx Gen 2. Cependant, la version haut de gamme à 12 cœurs prendra également en charge les GPU discrets.

Le GPU intégré sera supposément inchangé par rapport au Snapdragon 8cx Gen 2 de 2020 Qualcomm

En termes de connectivité, le 8cx Gen 4 sera censé être mis à jour vers la nouvelle norme Wi-Fi 7. Il devrait être disponible à un moment donné en 2023, avant le calendrier initial de début 2024.

N’oubliez pas qu’il s’agit de la seule source d’informations dont nous disposons à ce jour. Wojciechowski a un bilan décent en matière de fuites, mais cela ne signifie pas que tout ce qui est mentionné se retrouvera dans le produit final.

La seule chose dont nous pouvons être à peu près certains est la prise en charge de la 5G, mais une mise à niveau vers le Bluetooth 5.1 du 8cx Gen 3 aurait du sens. Bluetooth 5.4 est attendu à un moment donné en 2023, mais Qualcomm pourrait opter pour le 5.3 actuel à la place.

Nous mettrons à jour cet article une fois de plus sur le Snapdragon 8cx Gen 4. Pour des nouvelles sur le prochain chipset mobile de Qualcomm, consultez notre guide du Snapdragon 8 Gen 3.