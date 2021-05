Date de sortie Rumeurs, fuites et liste de souhaits

La Nintendo Switch est sans doute la meilleure console de la société de Kyoto à ce jour, et est en passe de devenir sa plus grande, avec le potentiel de dépasser la Wii en termes de ventes à vie. Pourtant, rien n’est parfait et il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le Switch d’origine, c’est pourquoi nous sommes tellement excités par les rumeurs selon lesquelles le Switch 2 – ou peut-être Switch Pro – est en route.

Bien que nous soyons peut-être loin de l’annonce et de la sortie ultérieure de la Nintendo Switch 2, il y a déjà des chuchotements en ligne sur une nouvelle console en préparation, qu’un modèle Switch Pro légèrement amélioré devrait arriver en 2021 avant une suite complète de Switch. dans quelques années.

Ici, nous discutons de tout ce qu’il y a à savoir sur la Nintendo Switch 2, y compris une fenêtre de date de sortie possible, les dernières rumeurs et ce que nous aimerions voir de la console de nouvelle génération.

Quand la Nintendo Switch 2 sortira-t-elle?

Des rumeurs sur Nintendo Switch 2 ont persisté depuis le lancement du Switch original, ce qui rend difficile de mettre trop de stock dans des dates spécifiques.

Les dernières proviennent de Bloomberg et de l’Economic Daily News de Taiwan, qui prétendent chacune qu’une console Switch mise à niveau est prévue pour 2021. Il convient de noter cependant qu’elles ne sont pas tout à fait cohérentes – Bloomberg affirme que la fabrication commencera en 2021 pour un lancement plus tard. année, alors qu’EDN suggère plutôt que Nintendo a constitué un stock au quatrième trimestre 2020 pour un lancement au début de 2021 – bien que, à mesure que l’année avance, cette prédiction semble de plus en plus improbable.

La prédiction 2021 a ensuite été réitérée par Bloomberg dans un rapport distinct de mars 2021, affirmant que Nintendo est toujours sur la bonne voie pour sortir la nouvelle console cette année.

Les deux suggèrent que la nouvelle console sera soutenue par un solide portefeuille de nouveaux jeux, ce qui explique quelque peu l’ardoise light 2020 de la société. Zelda: Breath of the Wild 2 semble être un lancement plausible, même si nous garderons également les doigts croisés pour Metroid Prime 4.

Ce ne serait encore que quatre ans après le lancement du Switch – pas longtemps en termes de cycles de console – ajoutant au sentiment qu’il s’agira plus probablement d’une version améliorée du Switch avec les mêmes fonctionnalités de base, tout comme le Switch Lite était un alternative économique, plutôt qu’une console ou une gamme de produits entièrement nouvelle.

Cependant, d’un autre côté, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré en février 2021 qu’il n’était pas prévu d’annoncer un nouveau Switch « de sitôt », suggérant que la fenêtre de sortie des rumeurs pourrait être inexacte.

Combien coûtera le Switch Pro?

Bien que nous ne sachions pas avec certitude, il est fort probable que le Switch 2 ou Pro verrait une augmentation de prix par rapport au Switch standard.

Le modèle régulier est toujours au prix de 279 £ / 299 $, inchangé depuis le lancement. L’analyste de Bloomberg Matthew Kanterman prédit que le nouveau modèle pourrait coûter jusqu’à 100 $ de plus.

« 349,99 $ augmentera la proposition de valeur de l’appareil, mais je pense toujours que Nintendo peut générer une forte demande même à 399,99 $ », a-t-il déclaré.

Qu’y aurait-il de nouveau dans le Switch 2?

Les rumeurs solides sur les fonctionnalités spécifiques du Switch 2 / Pro sont minces sur le terrain, mais se développent lentement.

Le premier rapport Bloomberg cité ci-dessus affirme que Nintendo « a envisagé d’inclure plus de puissance de calcul et des graphismes 4K haute définition ».

De même, le rapport EDN suggère que le nouveau commutateur aura «une meilleure qualité d’image» – mais pas nécessairement 4K – et affirme de manière intrigante qu’il sera également «plus interactif». (Les deux citations via Google Translate).

Un autre rapport de Bloomberg confirme les attentes en matière de graphismes haute résolution, citant plusieurs développeurs de jeux tiers anonymes qui affirment que «Nintendo leur a demandé de préparer leurs jeux pour la 4K».

Un rapport EDN ultérieur affirme plus concrètement que Nintendo cherche à adopter un panneau Mini LED fourni par le fabricant taïwanais Innolux, ce qui aiderait à améliorer la qualité d’image et la durée de vie de la batterie – sans aucun doute les deux priorités de la mise à niveau Switch de Nintendo.

Cela est contredit par Bloomberg, qui affirme qu’au lieu de cela, Nintendo envisage un panneau OLED 7 pouces 720p produit par Samsung pour la console mise à niveau. Cela n’exclut cependant pas la 4K: il est probable que la console ne pourra alimenter les expériences 4K que lorsqu’elle est connectée, et le panneau OLED mis à niveau devrait fournir un saut de qualité notable par rapport au panneau LCD de 6,2 pouces du commutateur standard.

Pour alimenter la rumeur OLED, le PDG d’Universal Display Corp, Steven V.Abramson, a directement référencé la console lors d’un appel d’investisseurs, comme l’a repéré Utilisateur de Twitter SpawnWave. Abramson cite des rapports selon lesquels « Nintendo a sélectionné un écran OLED pour le nouveau Switch Pro en raison des avantages OLED d’un contraste plus élevé et de temps de réponse plus rapides ».

Pour éviter cela, il n’est pas clair si Abramson ou Universal Display Corp ont leurs propres informations d’initiés sur les plans de Nintendo, et il est possible – peut-être probable – qu’il se réfère simplement au rapport Bloomberg ci-dessus pour étayer ses affirmations sur le marché OLED en croissance.

Ce 4K sera apparemment alimenté par une nouvelle puce Nvidia qui utilisera la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de la société, qui utilise l’apprentissage automatique pour rendre des images de plus haute résolution plus efficacement. Cependant, cela nécessitera que la prise en charge soit activée dans les jeux, alors ne vous attendez pas à ce que les anciens titres Switch prennent en charge la sortie 4K à moins que leurs développeurs ne prennent le temps de le corriger.

D’autres rumeurs sont plus anciennes. Les hackers de Switchbrew ont fouillé dans la mise à jour du micrologiciel 5.0 qui a été poussée sur les consoles Nintendo Switch en mars 2018 et ont trouvé quelque chose d’intéressant; références à une technologie non incluse dans la console actuelle.

Dans le firmware 5.0, des références à une nouvelle puce T214 (qui, comme son nom l’indique, est une petite amélioration par rapport au chipset T210 actuel) ont été découvertes aux côtés de références à un PCB (Print Circuit Board) mis à jour et à une RAM améliorée, 8 Go de plus que le actuel 4 Go.

Nintendo se penche également sur les designs de nouvelle génération. Tel que repris par Polygon, Nintendo a déposé un brevet intéressant lié à Joy-Con au Japon, et il semble qu’il s’attaquera à un point de pression du commutateur actuel. Ce point de pression est le confort sur de longues périodes en mode portable, et les joueurs inconditionnels de Switch sauront de quoi nous parlons ici.

Nintendo semble être conscient du problème et cherche à le résoudre avec des Joy-Cons améliorés et flexibles. Comme le montre l’image ci-dessous du brevet, le nouveau tiers supérieur de chaque Joy-Con peut se plier, ce qui devrait améliorer l’ergonomie sur de longues périodes de jeu. Bien sûr, ce n’est pas une confirmation que ces Joy-Cons mis à jour arriveront un jour sur le marché, mais il est bon de voir Nintendo travailler activement sur des améliorations.







Ce que nous voulons voir de la Nintendo Switch 2

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’informations en ligne sur la Nintendo Switch 2, mais cela ne nous a pas empêché de penser à ce que nous voudrions voir sur la console de nouvelle génération. Après quelques années avec la console de première génération, voici les plus gros changements que nous aimerions voir dans la Nintendo Switch 2.

Affichage de résolution plus élevée

L’un des plus gros inconvénients de la Nintendo Switch est l’affichage 720p; Bien sûr, la console peut émettre en Full HD 1080p lorsqu’elle est connectée à un téléviseur, mais à une époque où il y a des smartphones 4K sur le marché, Nintendo aurait sûrement pu l’augmenter au moins jusqu’à 1080p?

Bien que les rumeurs suggèrent maintenant que ce ne sera pas le cas, nous aimerions que la Nintendo Switch 2 soit livrée avec un écran 1080p et une sortie TV 4K pour vraiment montrer à quel point les jeux Switch incroyables comme Zelda: BotW et Super Mario Odyssey apparaissent lorsqu’ils jouent sur le -. go – l’un des points forts de la console portable.

Là encore, il y a un équilibre entre la durée de vie de la batterie et la qualité d’affichage, ce qui nous amène au point suivant…

Meilleure durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie de la Nintendo Switch n’est en aucun cas mauvaise, en particulier par rapport aux ordinateurs portables de jeu, mais elle pourrait toujours être meilleure. Il existe une pléthore d’excellentes banques d’alimentation Nintendo Switch et d’accessoires pratiques qui prolongeront la durée de vie de la batterie de la console, mais ceux-ci ont un coût; ils sont lourds et encombrants, et s’ils ne se fixent pas directement à la console, c’est un autre accessoire à transporter.

2019 a apporté une version légèrement mise à jour du Switch avec de petites améliorations de la durée de vie de la batterie, mais nous aimerions voir quelque chose de plus substantiel dans le Switch Pro. Sommes-nous trop gourmands en demandant 10 heures de jeu sur une seule charge? Nous ne le pensons pas.

Oh, et nous aimerions voir l’introduction de la technologie de charge rapide pour accélérer le temps de recharge et permettre aux joueurs oublieux de recharger rapidement la console avant de partir.

Plus de stockage sur l’appareil

La Nintendo Switch est livrée avec 4 Go de stockage intégré, extensible via une carte microSD. Cela suffit pour un, ou peut-être deux jeux Switch à la fois, et est loin des capacités de 500 Go et 1 To offertes par la PS4 et la Xbox One.

Nous aimerions voir plus de stockage disponible sur le Switch 2 – peut-être pas autant que 1 To, mais 128 ou même 256 Go n’est pas déraisonnable. Cela permettrait aux joueurs de stocker une grande bibliothèque de jeux sans avoir à investir dans une carte microSD, ce qui est essentiellement nécessaire avec le commutateur de première génération.

Avec la baisse des prix du stockage chaque jour, nous ne voyons pas cela comme une demande, surtout au moment où la console apparaîtra dans quelques années.

Spécifications améliorées

En plus d’un stockage plus important, nous aimerions voir une grande amélioration en termes de sortie graphique. Le principal inconvénient de la Nintendo Switch est qu’elle n’est pas assez puissante pour gérer certains des plus gros et meilleurs jeux disponibles – et ceux qui arrivent sur la console apparaissent généralement plus tard que sur les autres plates-formes. Nous imaginons cela en partie à cause du temps qu’il faut pour optimiser correctement le jeu pour la console relativement faible.

Le commutateur est alimenté par le Nvidia Tegra X1, âgé de 5 ans, et le traitement mobile a parcouru un long chemin depuis le développement de cette puce. Il est grand temps que Nintendo intègre du silicium plus puissant dans le Switch Pro.

Une augmentation de la puissance graphique apporterait plus de jeux haut de gamme à la console, accélérerait les versions de Switch et rendrait généralement les jeux plus beaux, ce qui le rendrait plus attrayant pour un public plus large. Qui ne veut pas de ça?

Prise en charge du casque Bluetooth

Il ne s’agit que d’une demande de qualité de vie, mais importante: la prise en charge Bluetooth. Les téléphones sont rarement livrés avec des prises casque, ce qui nous pousse de plus en plus vers des écouteurs sans fil … que nous ne pouvons pas utiliser avec notre Switch à moins d’acheter un adaptateur tiers supplémentaire.

Le commutateur inclut déjà la technologie Bluetooth pour le Joy-Con, Nintendo a juste besoin de laisser la console l’utiliser également pour l’audio.