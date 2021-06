Date de sortie, rumeurs de conception et de fonctionnalité

Il y a eu de nombreuses rumeurs au fil des ans détaillant les casques VR, les casques AR et les lunettes AR, alors qu’est-ce qu’Apple a prévu exactement pour son avenir en réalité augmentée ? La multitude de rumeurs, de fuites, d’acquisitions et de nouvelles embauches chez Apple suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une combinaison des trois, dont la sortie est peut-être prévue sur plusieurs années.

L’équipe de développement AR/VR d’Apple serait composée de plus de 1 000 employés Apple, tous dédiés à l’intégration des technologies émergentes dans les produits à venir. Ceci est soutenu par des embauches spécifiques d’Apple inspirées de l’AR/VR au cours des dernières années, et la société a également acquis une poignée d’entreprises spécialisées dans la technologie AR/VR ou dans le contenu adapté à ces plates-formes.

Cela a du sens d’une certaine manière – Apple a toujours dit que la RA est une technologie très intéressante, et elle propose déjà la plus grande offre d’applications de RA au monde via les applications intégrées à ARKit sur l’App Store, donc ce ne serait pas étape pour transférer des applications axées sur la réalité augmentée vers une plate-forme de casque qui offrirait une expérience plus immersive et plus agréable que de tenir un smartphone devant vous.

La société aurait plusieurs prototypes de casques en cours, axés non seulement sur la réalité augmentée mais aussi sur la réalité virtuelle.

Le jeu final pour Apple devrait être une paire de lunettes de réalité augmentée à part entière, provisoirement surnommée Apple Glass par le leaker Jon Prosser, mais la technologie pourrait encore en être à ses balbutiements et encore à quelques années de sa sortie. Nous couvrons séparément les dernières actualités Apple AR Glasses pour ceux qui s’intéressent aux prochaines lunettes intelligentes.

La solution, selon Bloomberg et The Information, pourrait être un casque hybride AR/VR similaire à l’Oculus Quest 2, dont la sortie est prévue dans un avenir pas si lointain. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’incursion d’Apple dans le monde des casques AR/VR, y compris les dernières fuites et une fenêtre de sortie possible.

À quoi s’attendre du casque AR/VR d’Apple

Le premier casque dédié d’Apple se concentrera non seulement sur la réalité augmentée, mais aussi sur la réalité virtuelle, avec une pléthore de nouveaux détails disponibles grâce à un rapport Bloomberg du début de 2021.

Les détails semblent provenir d’un initié d’Apple à la suite d’une réunion interne d’employés en 2020 où les dirigeants ont détaillé de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui devraient être livrées avec le casque, y compris la numérisation 3D et la détection humaine avancée, pour aider les performances augmentées et virtuelles.

Conception

En termes de conception générale, le casque ressemblerait à celui de l’Oculus Quest 2 appartenant à Facebook, bien qu’avec un design plus élégant (c’est un produit Apple, après tout) et des tissus et matériaux légers qui aident à maintenir un ajustement confortable sur séances plus longues.

Ming-Chi Kuo suggère que les prototypes actuels pèsent entre 200 et 300 g, mais la société vise 100 à 200 g tant qu’elle peut résoudre quelques problèmes techniques en suspens.

Dans une note de suivi aux investisseurs, Kuo a précisé qu’Apple visait un objectif inférieur à 150 g, rendu possible par l’inclusion de l’objectif hybride à ultra-courte focale de Fresnel. L’objectif hybride offre un poids et une épaisseur réduits par rapport aux objectifs utilisés dans l’Oculus Quest 2, tout en offrant également un champ de vision amélioré.

Cependant, malgré l’approche d’Apple en matière de technologie sans ventilateur – même au détriment des performances, comme avec le MacBook Air M1 – Kuo suggère qu’Apple pourrait inclure un ventilateur pour garder le casque au frais.

Alors qu’Apple a envisagé d’utiliser son assistant virtuel, Siri, pour contrôler le casque, la société étudie également la possibilité de regrouper une télécommande physique. Bien que Bloomberg n’ait pas pu fournir de détails sur la télécommande, la découverte par MacRumours d’une photo d’iOS 14 représentant un contrôleur similaire à celui utilisé avec le Vive Focus pourrait nous donner une idée approximative de ce qui est attendu.

Il pourrait également être lié à l’application Remote sur votre iPhone, vous permettant de contrôler le casque de la même manière que vous le feriez avec une Apple TV, bien que ce ne soit qu’une supposition éclairée de notre part chez Tech Advisor en ce moment.

Une grande partie de cela a été soutenue par un énorme rapport de The Information, citant des sources « ayant une connaissance directe » du casque, suggérant un facteur de forme similaire à l’Oculus Quest 2, mais dans une coque sensiblement plus mince. D’après les dessins de la publication, son épaisseur pourrait être similaire à celle d’une paire de lunettes de ski. Si c’est vrai, c’est un exploit impressionnant d’ingénierie.

Il jette également plus de lumière sur la télécommande potentielle, décrivant un « dispositif semblable à un dé à coudre » qui serait utilisé avec le suivi manuel pour interagir avec des objets virtuels et augmentés en temps réel.







Spécifications, performances et fonctionnalités

Le casque serait doté d’une puce conçue par Apple qui est plus puissante que le chipset M1 axé sur Mac, permettant à l’entreprise d’inclure un écran haute résolution et des caméras qui permettent aux utilisateurs de « lire les petits caractères » et de « voir d’autres personnes ». debout devant et derrière des objets virtuels » selon les rapports.

Bloomberg n’a pas commenté les spécifications d’affichage, mais The Information suggère qu’il pourrait inclure non pas un mais deux écrans 8K, plaçant les ligues de casques au-dessus de la concurrence actuelle. Même la plupart des téléviseurs n’offrent pas encore une résolution 8K.

En ce qui concerne la technologie d’affichage, l’analyste Ming-Chi Kuo a suggéré dans une note aux investisseurs qu’Apple pourrait envisager d’utiliser des écrans Micro-OLED pour le casque.

Pour aller avec les écrans incroyablement haute résolution, The Information suggère qu’Apple envisage d’inclure une technologie de suivi oculaire qui « rendre entièrement uniquement les parties de l’écran où l’utilisateur regarde », permettant au casque de restituer des graphiques de qualité inférieure. la vision périphérique de l’utilisateur et réduire les besoins informatiques globaux sans dégradation visuelle notable.

Il sera également capable de cartographier les surfaces, les bords et les environnements, Bloomberg affirmant qu’il bénéficie d’une « plus grande précision que les appareils existants sur le marché » pour fournir un véritable suivi 1: 1 dans les environnements de réalité virtuelle et augmentée. Les caméras intégrées pourraient également suivre les mouvements de la main et même projeter un clavier virtuel sur des surfaces physiques pour la frappe.

L’Information va encore plus loin, suggérant que le casque sera « équipé de plus d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et montrer une vidéo du monde réel aux personnes qui le portent ».

Alors que la technologie – en particulier la capacité de voir des personnes debout devant des objets virtuels dans un environnement réel – semble plus adaptée à la réalité augmentée, Bloomberg et The Information conviennent que l’objectif principal sera plutôt la réalité virtuelle, les capacités de RA étant « plus limité » après avoir prétendument rencontré plusieurs obstacles au développement.

Apple voudrait créer un App Store dédié pour le casque, mettant un accent particulier sur les jeux, le contenu vidéo en streaming et la communication virtuelle, un peu comme le dernier casque autonome d’Oculus. Selon Bloomberg, le casque offrira « un environnement numérique 3-D global » axé sur les jeux, le contenu en streaming et le rattrapage avec des amis (ou éventuellement des collègues de travail, selon votre configuration).

D’autres rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait travailler avec Valve sur son prochain casque. Valve a expédié son propre casque VR haut de gamme, le Valve Index, en avril 2019 et il est toujours régulièrement en rupture de stock, ce qui montre à quel point Valve connaît son public axé sur la VR.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit non plus – Valve a travaillé avec Apple pour apporter la prise en charge VR à macOS Sierra via la prise en charge eGPU et la prise en charge macOS du logiciel SteamVR – il est donc tout à fait possible que les deux sociétés puissent travailler ensemble sur le prochain casque d’Apple.

Cependant, avec une sortie prévue pour 2020 dans le même rapport, nous ne savons pas trop à quel point le rapport DigiTimes est précis, alors prenez-le avec une pincée de sel.

Date de sortie et prix du casque Apple AR/VR

En ce qui concerne le casque AR/VR initial d’Apple, Bloomberg suggère que le casque sera une option « coûteuse et de niche », et qu’Apple s’attendrait à ne vendre que 180 000 unités (à l’instar du Mac Pro) lors de sa sortie en 2022. – une fenêtre de publication appuyée par un rapport distinct de The Information.

Il convient de souligner que Bloomberg note qu’il s’agit encore d’un prototype tardif à ce stade, donc les plans pourraient changer ou le projet pourrait être entièrement abandonné.

C’est un peu plus tard que certains ne le croient – ​​à savoir Ming-chi Kuo, un analyste notable avec une excellente expérience en matière de prédictions de produits Apple. Dans une note de janvier 2021 envoyée aux investisseurs, Kuo a affirmé qu’Apple travaillait sur un appareil AR qui sortira cette année, bien qu’il n’ait pas détaillé ce que l’appareil pourrait être.

Avec le LiDAR axé sur la réalité augmentée intégré à l’iPhone et à l’iPad Pro, il pourrait simplement s’agir du capteur arrivant sur un autre appareil, peut-être l’iPad Air de nouvelle génération.

Une note de suivi de Kuo en mars 2021 confirme qu’il ne faisait pas référence au prochain casque, affirmant qu’Apple avait en tête une sortie « mi-2022 » pour son hybride AR/VR.

Il a ensuite soutenu la date de sortie de 2022, affirmant qu’il avait vu les détails de la commande pour Yujingguang – un fabricant d’objectifs taïwanais – pour fournir des objectifs VR de haute qualité non seulement à Apple, mais aussi à Facebook et Sony, s’attendant à ce que les casques des trois fabricants soient lancés L’année prochaine.

Le rapport Bloomberg suggère également que s’il parvient sur le marché, il devrait être beaucoup plus cher que les casques VR autonomes existants, qui vont actuellement du 299 £ / 299 $ Oculus Quête 2 au HTC Vive Focus Plus axé sur l’entreprise 905 / 799 $, bien que la publication n’ait pas suggéré de prix spécifique.

Une prédiction de l’analyste de l’industrie de JPMorgan Chase, Yang Weilun, suggère que cela pourrait être beaucoup plus cher, coûtant prétendument à Apple environ 500 $ par unité à fabriquer, et l’énorme rapport de The Information suggère que cela pourrait atteindre 3 000 $.

Avec The Information suggérant qu’Apple renoncera au marché grand public et se concentrera sur les affaires, le prix commence à avoir du sens – après tout, le Microsoft HoloLens concurrent coûte environ 3 500 $.

Cependant, une réclamation contradictoire de Ming-Chi Kuo prétend que même si ce sera premium, ce ne sera pas cette prime. Au lieu de cela, Kuo affirme qu’il sera conforme au prix d’un « iPhone haut de gamme », coûtant environ 1000 $ aux États-Unis.

Vous attendez avec impatience le premier casque AR/VR d’Apple ? Faites-nous savoir sur Twitter ou Instagram.

