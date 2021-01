Sony pourrait être sur le point de sortir son premier téléphone 5G de milieu de gamme. Nous rassemblons toutes les actualités et rumeurs entourant le Song Xperia 10 III.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle de Sony que le Xperia 10 III est une réalité, mais des rumeurs semblent suggérer que le géant japonais de la technologie pourrait se préparer à retirer les couvertures du dernier opus de sa gamme Xperia 10 dans les mois à venir.

Dans le passé, Sony a suivi un modèle approximatif d’annonce d’appareils en février, puis de les publier peu de temps après. Cela a été quelque peu perturbé en 2020, comme la plupart des choses, par la pandémie mondiale qui a retardé la publication jusqu’en mai.

Xperia 10 II: mai 2020

Xperia 10 Plus: février 2019

Xperia 10: février 2019

Cela suggérerait que ceux qui espèrent acheter un Xperia 10 III devraient garder un œil sur le site Web de Sony en février. Une chose à noter cependant, le Xperia 10 II n’étant pas accompagné d’un modèle Plus, Sony a peut-être décidé de s’en tenir à la variante standard à l’avenir.

Il y a aussi un point d’interrogation pour savoir si le nouvel appareil sera disponible aux États-Unis, après que le Xperia 10 II n’a pas réussi à se rendre sur ces côtes.

Combien coûtera le Sony Xperia 10 III?

Sony a jusqu’à présent réussi à maintenir la gamme Xperia 10 autour de 350 £ / 430 $. Cela signifie que nous pouvons voir un prix similaire aux modèles qui ont précédé le Xperia 10 III, qui s’alignaient de la manière suivante:

Xperia 10 II: 319 £ / 430 $ (environ)

Xperia 10 Plus: 349 £ / 429 $

Xperia 10: 299 £ / 349 $

Si Sony s’en tient à cette approche, les indications sont que le Xperia 10 III atteindra probablement ce point de 350 £ / 430 $ en 2021.

Quelles seront les fonctionnalités du Sony Xperia 10 III?

En l’absence de mot officiel de Sony, il y a peu de détails confirmés sur ce que le Xperia 10 III offrira. Nous avons vu des rumeurs commencer à émerger mais qui peuvent nous donner quelques indices.

GSM Arena a quelques pépites, indiquant comment Sony a annulé le Xperia 10 II Plus afin de se concentrer ou de rendre le Xperia 10 III 5G compatible. Cela ferait du nouvel appareil le premier appareil de milieu de gamme compatible 5G de Sony. Cependant, il fera face à une concurrence féroce, comme vous pouvez le voir dans notre tour d’horizon des meilleurs téléphones 5G bon marché.

Dans une autre histoire de GSM Arena, il est rapporté qu’une nouvelle liste divulguée montre que Sony prépare deux téléphones pour 2021, qui utilisent les SoC Snapdragon 690 et 875. Ce dernier est trop haut de gamme pour la gamme Xperia 10, il semble donc très probable que le Xperia 10 III puisse comporter le Snapdragon 690 compatible 5G que l’on trouve également dans le OnePlus Nord N10 5G.

Le site technologique indien GeekThingy est assez audacieux en prédisant une fiche technique pour le Xperia 10 III, en utilisant les histoires de GSM Arena comme base. Il pense que le nouvel appareil contiendra les composants suivants:

Écran FullHD + OLED de 6,0 pouces

Jeu de puces Octa-core Snapdragon 690

6 Go de RAM, 128 Go de stockage

Connectivité Sub-6 5G

Capteur d’empreintes digitales latéral

IP65 / 68 résistance à l’eau et à la poussière

Système d’exploitation Android 11

Beaucoup d’entre elles sont des idées sensées, mais au moment de la rédaction de cet article, il ne semble y avoir aucun moyen de confirmer si elles sont réellement vraies ou simplement de pure spéculation. Nous avons également vu des compliments similaires rapportés par GadgetsNow et Specifications Pro, qui déclarent tous deux que le Xperia 10 III pourrait être livré avec un arrangement de quatre caméras à l’arrière.

Espérons qu’il ne faudra pas longtemps avant que Sony ne nous donne des informations plus concrètes concernant son dernier ajout à la gamme Xperia 10. D’ici là, gardez un œil sur cette page car nous mettrons à jour l’article chaque fois que nous découvrirons plus de détails. En attendant, nous vous recommandons de lire notre tour d’horizon des meilleurs téléphones de milieu de gamme et des meilleures offres de téléphones de milieu de gamme afin que vous sachiez ce que le Xperia 10 III devra battre pour être digne de votre argent.

