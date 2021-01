Black Shark a confirmé que la dernière itération de son smartphone de jeu était en cours. Nous jetons un coup d’œil aux nouvelles et aux rumeurs entourant l’appareil, afin que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque le Black Shark 4 arrivera.

Le PDG de Black Shark, Luo Yuzhou, a récemment confirmé sur Weibo (médias sociaux chinois) que le Black Shark 4 allait bientôt sortir, tout en annonçant également quelques-unes des fonctionnalités qu’il inclura. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie réelle, les dates de sortie précédentes de Black Shark montrent un modèle de lancement de nouveaux produits, comme vous pouvez le voir sur cette liste:

Black Shark 1: avril 2018

Black Shark 2: mars 2019

Black Shark 2 Pro: octobre 2019

Black Shark 3: mars 2020

Black Shark 3 Pro: mars 2020

Dans cet esprit, il semble fort probable que le Black Shark 4 apparaisse en mars 2021. Les clients américains devraient également pouvoir acheter le nouvel appareil, puisque Black Shark a commencé à vendre directement en Amérique du Nord avec le Black Shark 3.

Combien coûtera le Black Shark 4?

Encore une fois, nous n’avons pas encore entendu le coût officiel du nouveau téléphone de jeu, mais voici ce que coûtent les modèles précédents à titre indicatif:

Black Shark 2: 479 £ / 549 €

Black Shark 2 Pro: 539 £ / 599 €

Black Shark 3: 539 £ / 599 $ / 599 €

Black Shark 3 Pro: 799 £ / 899 $ / 899 €

En mettant de côté le niveau Pro, qui est toujours plus cher, il semble probable que le Black Shark 4 occupera ce support inférieur à 600 £ / 600 $ lorsqu’il arrivera enfin.

Quelles nouvelles fonctionnalités seront incluses dans le Black Shark 4?

Lorsque le PDG de Black Shark, Luo Yuzhou, a annoncé que le nouveau modèle arriverait bientôt, il a utilisé une image qui décrivait également certaines des fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre. Ceux-ci incluent des vitesses de charge de 120 W, une batterie de 4500 mAh et un temps de recharge de 0 à 100% de 15 minutes!







Nous avons récemment vu une approche similaire avec le Red Magic 6 également révélé de la même manière, et offrant également une charge de 120 W et une batterie de 4500 mAh, mais pas ce temps de recharge remarquable.

On s’attend à ce que le Black Shark 4 ait le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 888, car il s’agit d’un téléphone de jeu après tout. Ces soupçons ont été renforcés récemment lorsque GSM Arena a publié un rapport selon lequel un prototype de Black Shark 4 venait d’atteindre les scores de référence les plus élevés sur AuTuTu, avec 788 505 points. Ainsi, quel que soit le matériel dont il est équipé, vous pouvez être sûr qu’il sera rapide.

Le consensus des rumeurs que nous avons vu jusqu’à présent semble convenir que le Black Shark 4 arborera un écran FHD 1080p, ce qui aidera bien sûr à maintenir ces fréquences d’images plus rapides plutôt que le panneau 2K que certains espéraient apparaître. La déception pour ce dernier pourrait être compensée par le fait que Black Shark augmente le taux de rafraîchissement de 90Hz du Black Shark 3 à 144Hz que nous avons vu sur les goûts du Red Magic 5S.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le Black Shark 4 pour le moment, mais en regardant les entrées précédentes, nous pensons qu’il est probable qu’il comportera également des options pour 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, une empreinte digitale optique intégrée à l’écran. capteur, au moins trois caméras, une connectivité 5G et une prise casque 3,5 mm.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles nouvelles seront disponibles, mais en attendant, consultez nos meilleurs téléphones de jeu pour voir quelles alternatives sont disponibles.

