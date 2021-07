Date de sortie, prix, spécifications et rumeurs du Samsung Galaxy S22

La très populaire gamme de smartphones Galaxy S de Samsung est sans aucun doute le rival le plus proche de l’omniprésent iPhone d’Apple.

Ainsi, les fans d’Android attendent avec impatience leur introduction annuelle avec une quantité compréhensible de zèle. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur ce que le géant coréen réserve à la génération S22.

Quelle est la date de sortie du Samsung Galaxy S22 ?

Il n’y a pas de date confirmée pour la sortie des appareils Galaxy S de prochaine génération, mais beaucoup prédisent que janvier 2022 est probable. Cela ferait un an depuis l’introduction de la gamme Galaxy S21, qui est l’écart normal entre les mises à jour.

Ce n’est pas aussi certain que les années précédentes, car la série S21 est en fait apparue plus tôt que prévu. Pour les générations précédentes, Samsung annonçait généralement les modèles en février et les sortait à la fin du mois ou au début du mois de mars.

De toute évidence, Covid a bouleversé les calendriers de production, qui se répercutent tous jusqu’à l’arrivée des nouveaux modèles. Pour le moment, nous sommes tranquillement confiants que janvier verra le S22 apparaître, mais ne soyez pas surpris si Samsung revient à son ancien calendrier à la place.

L’attente sera particulièrement longue cette fois-ci, car Samsung a déjà confirmé que le Galaxy Note 21 ne sera pas lancé cette année, le Galaxy S21 Ultra prenant en charge le S-Pen à la place.

Nous avons eu la confirmation du site technologique coréen Digital Daily d’un événement Galaxy Unpacked le 11 août 2021, et l’absence de la nouvelle note devrait être corrigée par l’arrivée des Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4, plus les Galaxy Buds 2.

Il y a aussi la question de savoir quand nous verrons les rumeurs Galaxy Z Fold S et Galaxy Z Roll. Samsung a donc de quoi remplir la liste.







Combien coûtera le nouveau Galaxy S22 ?

Encore une fois, pas de détails fermes en ce qui concerne le prix. Nous nous attendons à ce que Samsung essaie de rester dans les mêmes domaines que la gamme actuelle, avec une concurrence féroce sur le marché des smartphones haut de gamme en ce moment.

Il y a trois modèles dans la gamme S21, ce qui devrait rester le cas pour les successeurs. Si nous les utilisons comme guide, voici ce que vous chercherez probablement pour le nouvel appareil :

Galaxy S21 – 769 £ / 799 $

Galaxy S21+ – 949 £/999 $

Galaxy S21 Ultra – 1 149 £/1199 $

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S21 ?

Il est encore trop tôt pour savoir ce que les modèles finis auront sous le capot, mais des rumeurs circulent déjà qui nous donnent une idée des améliorations que Samsung prévoit.

Appareils photo

Le domaine le plus débattu du Galaxy S22 est peut-être celui de ses appareils photo.

Tout d’abord, les premières rumeurs de sites comme Phone Arena et d’autres ont rapporté que le S22 Ultra aurait au moins un jeu de tir principal de 200Mp, ce qui représenterait un saut considérable par rapport au capteur de 12Mp des Galaxy S21 et Galaxy S21+ ou 108Mp du Galaxy S21. Ultra.

Ceux-ci ont été contestés par le leaker technologique Ice Universe, qui a déclaré sur le site de médias sociaux chinois Weibo que « presque 100 % ont confirmé que le Samsung S22 Ultra ne suivra pas avec 200 millions de pixels et peaufinera le capteur 108Mp de troisième génération. » [Translated from the original Chinese by Google Translate]

Ce n’est en aucun cas un désastre, car les S21 et S21+ (sans parler de l’iPhone 12 Max et de Google Pixel 5) offrent une photographie de pointe avec seulement des capteurs de 12 Mp. Cela montre que plus que jamais, en ce qui concerne les caméras des smartphones, une grande partie de la grandeur se trouve dans le logiciel plutôt que dans les capteurs massifs. Si Samsung peut extraire chaque pixel de l’unité 108Mp existante, cela pourrait être bien plus important que la mise à niveau du matériel.

D’autre part, à la suite de cela, une publication coréenne a réitéré l’affirmation selon laquelle le capteur principal serait de 200 Mp, a ajouté qu’il s’agirait de l’un des cinq appareils photo de l’Ultra, et a fait écho à des rapports antérieurs selon lesquels Samsung pourrait s’associer à Olympus sur la marque de l’appareil photo. , tout comme OnePlus l’a récemment fait avec Hasselblad sur le OnePlus 9 Pro.

Laissant l’Ultra de côté pour le moment, un autre informateur technique, @FrontTron, a annoncé que les modèles S22 et S22+ pourraient voir une mise à niveau de 12Mp à 50Mp pour leur objectif principal.

Caméra Arrière Samsung Rainbow R/G 50MP principal

Ultralarge 12MP

Téléobjectif 12MP 3x Prendre avec 🧂 ~BV — Tron

❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron)

23 juin 2021

Cela a du sens, car Samsung a dévoilé son nouveau capteur 50MP ISOCELL GN2 en février 2021, qui, selon lui, offre de meilleures performances de capture de la lumière, la technologie de mise au point automatique Dual Pixel Pro, des images améliorées en basse lumière, une vidéo 8K et un HDR amélioré. Donc, s’il s’agit du capteur auquel les rumeurs font référence, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les appareils.











Image : Passons au numérique



Tom’s Guide rapporte également que les modèles S22 pourraient comporter un zoom continu qui passe de 3x à 10x, ce qui pourrait rivaliser avec une technologie similaire à celle de l’objectif périscope Sony Xperia 1 III.

Bien qu’il soit à noter qu’au moment d’écrire ces lignes, la première place de notre classement des meilleurs téléphones avec appareil photo est occupée par le Samsung Galaxy S21 Ultra, il fait donc déjà la plupart des choses correctement.

Affichage

Un autre domaine qui a fait l’objet de spéculations est celui de l’affichage, la taille étant un objectif particulier. Mauri QHD (oui, c’est un autre leaker/tipster) a divulgué ce qu’ils prétendent être les tailles d’écran de la gamme S21, ainsi que le détail que seul l’Ultra prendra en charge LTPO :

Galaxy S22 6.06″

6.55″

6.81″

Seul Ultra est LTPO de ma source Hadès (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 – Mauri QHD (@MauriQHD)

11 juin 2021

Ce dernier est logique, car la gamme S21 actuelle réserve l’affichage à oxyde polycristallin basse température pour le modèle Ultra, ce qui en fait le seul capable d’offrir un taux de rafraîchissement variable avec des performances de puissance utilisables. Mais ce qui est plus surprenant, c’est que les modèles S22 et S22+ pourraient tous deux avoir des écrans plus petits que les modèles S21, qui enregistrent respectivement 6,2 pouces et 6,7 pouces.

À l’inverse, le Galaxy S21 Ultra connaîtrait une petite expansion, passant de 6,8 pouces à 6,81 pouces.

L’Ultra devrait également prendre en charge à nouveau le stylet S Pen, comme l’a fait le S21 Ultra.

Processeurs

Il est prévu que les nouveaux téléphones soient alimentés par le nouveau chipset Exynos 2200, qui intègre des GPU AMD. Cela a du sens, car les deux sociétés travaillent ensemble depuis quelques années maintenant, et le Dr Lisa Su, PDG d’AMD, a été cité sur le fil Twitter de Samsung Exynos :

As-tu vu ça? « Le prochain endroit que vous trouverez #RDNA2 sera le marché de la téléphonie mobile haute performance. Nous sommes heureux d’annoncer que nous apporterons une IP graphique personnalisée au prochain SOC mobile phare de Samsung, avec des capacités de lancer de rayons et d’ombrage à taux variable. @LisaSu de @AMD pic.twitter.com/c0z1iLl85r – Samsung Exynos (@SamsungExynos)

1 juin 2021

Les puces Exynos sont généralement réservées à l’Europe et à d’autres territoires, les clients américains doivent donc s’attendre à la rumeur Qualcomm Snapdragon 895 dans leurs combinés.

Concevoir et construire

Enfin, en ce qui concerne la construction réelle des nouveaux appareils, GSM Arena rapporte que les deux variantes plus petites comporteront un nouveau type de matériau plastique à l’arrière, le dos en verre étant conservé pour le S22 Ultra – un peu comme avec la série S21 .

SamMobile a récemment signalé que les nouveaux modèles S22 pourraient voir le retour du refroidissement de la chambre à vapeur, pour maintenir les températures basses, ce qui correspondrait à d’autres rumeurs selon lesquelles les nouveaux modèles seraient plus minces que la gamme S21.

Let’s Go Digital s’est associé au designer Technizo Concept pour produire la vidéo suivante de leur vision de ce à quoi pourrait ressembler le S22 Ultra. Nous avons déjà utilisé plusieurs images qu’ils ont créées tout au long de cet article, mais vous pouvez voir leur concept dans toute sa splendeur ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nouvelles concernant les prochains produits de Samsung. Alors, assurez-vous de revenir sur cette page, car nous mettrons tout à jour à mesure que plus de détails deviendront apparents.

En attendant, n’oubliez pas de consulter notre guide des meilleurs nouveaux téléphones à venir cette année, pour savoir ce que Samsung a à battre.