Date de sortie, prix, spécifications et rumeurs du OnePlus 9T

Le OnePlus 9T devrait être le prochain téléphone phare de OnePlus, prévu pour cet automne.

La société a publié des versions «T» mises à jour de ses produits phares au cours des dernières années, et depuis 2021 a déjà vu le lancement de la série OnePlus 9, il y a fort à parier que le 9T est en route maintenant. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand le OnePlus 9T sortira-t-il ?

OnePlus a un calendrier de sortie régulier pour ses smartphones, le modèle numérique (7,8,9, etc.) arrivant vers mars ou avril, suivi environ six mois plus tard par les modèles T (7T, 8T, 9T, etc.). Cela signifie que vous devriez regarder à l’horizon pour le OnePlus 9T autour du fin septembre ou début octobre.

Voici quand les derniers modèles sont sortis :

OnePlus 9 – Mars 2021

OnePlus 8T – Octobre 2020

OnePlus 8 – avril 2020

OnePlus 7T – Septembre 2019

OnePlus 7 – juin 2019

OnePlus lance également normalement un modèle T Pro, mais l’année dernière a omis le 8T Pro – et cela a déjà été signalé par leaker Yisten qu’il n’y aura pas de 9T Pro.

D’autre part, la série OnePlus 9 de cette année s’est élargie pour inclure trois téléphones pour la première fois : le OnePlus 9, 9 Pro et le 9R exclusif à l’Inde. Ainsi, l’entreprise pourrait travailler sur un seul 9T, ou jusqu’à trois.

Combien coûtera le OnePlus 9T ?

La tarification a été un problème épineux avec les fans de OnePlus. Lorsque les premiers appareils sont arrivés, ils l’ont fait avec des spécifications premium et des prix abordables. Au fil du temps, cette dernière partie de l’équation a augmenté pour se rapprocher de ses concurrents. De nos jours, les modèles moins chers avec des composants impressionnants, mais pas de premier plan, portent le nom OnePlus Nord – bientôt rejoint par l’introduction du OnePlus Nord 2, rejoignant les Nord CE 5G et Nord N200.

Cela ne veut pas dire que OnePlus est une autre des sociétés de téléphonie phares qui facturent plus de 1000 £/1 000 $ pour ses produits, car les prix restent toujours inférieurs à ce niveau de prix.

Voici combien ont coûté les derniers modèles de base :

OnePlus 9 – 8 Go/128 Go 629 £ / 729 $, 12 Go / 256 Go 729 £

OnePlus 8T – 8 Go/128 Go 549 £, 12 Go/256 Go 649 £ / 749 $

OnePlus 8 – 8 Go/128 Go 599 £ / 699 $, 12 Go / 256 Go 699 £ / 799 $

Comme vous pouvez le voir, il y a une certaine fluctuation dans les prix, mais en règle générale, vous envisagez environ 600 £/700 $ pour la configuration 8 Go/128 Go et 100 £/100 $ de plus si vous voulez 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage.

Si vous êtes intéressé par les modèles Pro, vous devrez payer un peu plus. Voici les entrées précédentes :

OnePlus 9 Pro – 8 Go/128 Go 829 £, 12 Go/256 Go 929 £/999 $

OnePlus 8 Pro – 8 Go/128 Go 799 £ / 899 $, 12 Go/256 Go 899 £ / 999 $

Quelles sont les spécifications du OnePlus 9T ?

Nous n’avons eu aucune confirmation à ce stade de ce que vous verrez certainement dans le OnePlus 9T quand il arrivera probablement plus tard cette année, mais il y a eu quelques fuites technologiques qui ont jeté leur chapeau dans le ring.

Affichage

Le leaker chinois Yisten a posté sur Weibo (republié ici sur Twitter) que OnePlus utilisera l’écran 120 Hz LTPO E4 Flexible de Samsung dans le OnePlus 9T.

OnePlus est susceptible d’utiliser l’écran flexible LTPO E4 120 Hz de Samsung dans le OnePlus 9T. Résolution 1080P + RR variable. Il n’y a pas de 9T Pro cette année. /Yisten (Weibo) pic.twitter.com/J49BMaNniQ – TechDroider (@techdroider)

29 mai 2021

Cela donne une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement variable, ce qui rapprochera le OnePlus 9T du 9 Pro, correspondant à son affichage dans à peu près toutes les spécifications, à l’exception de la résolution (qui est QHD+ dans le modèle Pro).

Le OnePlus 9 actuel arbore un écran AMOLED de 6,55 pouces, tout comme le 8T avant lui, donc cela pourrait être la taille que OnePlus a choisie pour les modèles non-Pro.

Concevoir et construire

Les dimensions ont également été cohérentes entre les modèles OnePlus standard, les 8T et 9 mesurant tous deux 160 x 74 x 8 mm, à quelques fractions de millimètres près ici ou là. Dans cet esprit, nous dirions qu’il y a un bon changement qui continuera avec le OnePlus 9T.

Attendez-vous à un cadre en métal, avec l’avant et l’arrière recouverts de verre.

Processeurs

Les processeurs sont encore quelque chose qui ne devrait pas être trop une surprise. Le Snapdragon 888 de Qualcomm était le silicium de choix dans les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et est susceptible de revenir ici.

Il est également possible que le Qualcomm Snapdragon 888+ mis à niveau arrive pour la première fois sur la plate-forme OnePlus. Cela devrait apporter des améliorations subtiles des performances par rapport à son prédécesseur, faisant du OnePlus 9T une sorte de centrale électrique.

Appareils photo

L’un des principaux arguments de vente du OnePlus 9 était l’inclusion de la technologie des légendes de la photographie Hasselblad. Ce n’était pas tout à fait ce que beaucoup avaient espéré, comme vous le verrez dans notre examen complet de OnePlus 9.







Pour remédier à cela, il a été rapporté que OnePlus devrait inclure un appareil photo Hasselblad Quad 108MP dans le 9T. Il convient de souligner que le leaker en question a depuis vu son compte suspendu, il pourrait donc ne s’agir que de vaines spéculations sur Twitter.

Cela étant dit, les Samsung Galaxy S21 Ultra et Xiaomi Mi 11, Realme 8 Pro et Motorola Edge+ sont tous équipés d’un capteur 108MP, donc OnePlus pourrait ressentir la pression de l’industrie pour adopter un capteur de résolution plus élevée.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent, mais assurez-vous de vérifier régulièrement car nous mettrons à jour cet article à mesure que de plus amples informations seront disponibles. En attendant, jetez un œil aux meilleurs nouveaux téléphones à venir au Royaume-Uni cette année et à notre tour d’horizon des meilleurs smartphones.